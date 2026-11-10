💥Обзор новостей: соцсетям грозят штрафы до 3 млн рублей за дискредитацию ценностей, ставка останется двузначной на протяжении 2027 года, 2026 год один их самых теплых

Набиуллина: ставка останется двузначной на протяжении 2027 года. Банк России в своем прогнозе ожидает сохранение двузначной ключевой ставки на протяжении 2027 г. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. «В нашем базовом сценарии, в основных направлениях денежно-кредитной политики ключевая ставка хотя и снижается, но остается двузначной в течение всего следующего года», – сказала она. Набиуллина заверила, что регулятор решительно настроен на снижение инфляции. Она уточнила, что о снижении «ВВП, экономики речь не идет, но чрезмерный рост спроса в текущих обстоятельствах может ускорить инфляцию».

Соцсетям грозят штрафы до 3 миллионов рублей за дискредитацию ценностей РФ. За распространение контента, дискредитирующего традиционные российские духовно-нравственные ценности, могут начать штрафовать на сумму до трех миллионов рублей. Такой законопроект поддержал к первому чтению комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству. За первое нарушение: граждане (владельцы соцсетей и сервисов): от 5 до 10 тысяч рублей, должностные лица: от 50 до 100 тысяч рублей, компании: от 500 до 700 тысяч рублей. Предлагается прописать и исключения. Штрафы не применяются к контенту, распространение которого началось до 1 марта 2026 года. Ответственность снимается, если владелец сервиса удалит запрещенный контент в течение суток по требованию Роскомнадзора.

Набиуллина: значительную часть замороженных активов россиян удалось вернуть . Значительную часть замороженных активов граждан РФ удалось вернуть. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Тема замороженных активов остается в поле нашего внимания. Значительную часть активов нам удалось теми или иными способами (через замещающие облигации и т. д.) вернуть нашим инвесторам. Мы постоянно работаем и будем продолжать эту работу», – сказала она. Деталей данной работы глава ЦБ не раскрыла, обосновав это «чувствительностью темы».

Мишустин распорядился списать долги по бюджетным кредитам семи регионам. Правительство России списало семи регионам две трети задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму почти 12,5 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Решение распространяется на Бурятию, Забайкальский край, Кировскую, Новгородскую, Пензенскую и Псковскую области, а также Чукотский автономный округ. Высвободившиеся средства регионы смогут направить на решение ключевых задач.

Комику Нурлану Сабурову запретили открывать бизнес в России до 2029 года. По информации агентства, ограничение связано с недостоверными данными в документах его прежнего бизнеса. В частности, причиной отказа налоговой в регистрации нового бизнеса стал неправильный адрес, который компания «Сабр Продакшн» внесла в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Турбизнес обратился к властям из-за проблем с оплатой отдыха россиян на Мальдивах. Туроператоры просят российские власти вмешаться в ситуацию с крупнейшим банком на Мальдивах Bank of Maldives, который начал отклонять связанные с Россией трансакции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо РСТ. Там утверждают, что банк возвращает такие платежи предпринимателям, из-за чего у турфирм возникли сложности с проведением оплаты за размещение туристов. РСТ отметил, что возвраты приходят, даже если плательщиками выступают зарубежные юридические лица.

Производство алкоголя в России за десять месяцев сократилось на 2,3%. Производство алкогольной продукции в России в январе-октябре 2026 года составило 892,2 млн дал, что на 2,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом выпуск алкоголя без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи сократился заметнее - на 7,7%, до 128,7 млн дал. Такие данные приводит Росалкогольтабакконтроль.

В России снизились продажи строящегося и готового жилья, об этом рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. По словам Файзуллина, количество новых строительных проектов в регионах уменьшилось почти на 4%, что связано со снижением выдачи разрешений на строительство. При этом глава Минстроя выразил уверенность, что план по вводу жилья в 2026 г. будет выполнен.

ВМО: 2026 год войдет в четверку самых теплых за всю историю наблюдений. Нынешний год станет одним из четырех самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений. Средняя глобальная температура поверхности Земли за январь – сентябрь была на 1,47 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) «Состояние климата 2026».

Голикова рассказала о начале вакцинации от аллергии на пыльцу березы. В России зарегистрировали и начали использовать вакцину против аллергии на пыльцу березы. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарной сессии IV Международного форума природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт». «Зарегистрирована и начала применяться вакцина от аллергии на пыльцу березы», – заявила она. Она также дополнила, что в 2027 г. россияне смогут получать по ОМС препараты для лечения меланомы кожи и опухолей желудочно-кишечного тракта. По ее словам, аналогов этим лекарствам нет.