Пятница, 13-е: самые жуткие истории из бухгалтерии

Черные кошки и разбитые зеркала — детские страшилки. Настоящий ужас — это требование из налоговой в 17:58, не сходящийся баланс за час до сдачи отчета и директор с фразой «я тут кое-что подписал». Собрали истории бухгалтеров, от которых холодеет даже у главбухов с тридцатилетним стажем.

Пятница, 13-е, для бухгалтера — день как день. Потому что по-настоящему страшные вещи в профессии случаются не по календарю. Они приходят в последний день квартала, в 23:59 перед дедлайном, в отпуске, когда звонит директор, и в тот момент, когда «1С» внезапно просит переустановить платформу.

Мы спросили пользователей «Клерка», какие истории они рассказывают коллегам шепотом — и получили целую коллекцию профессиональных кошмаров. Публикуем самые жуткие.

Классика жанра: то, чего боится каждый бухгалтер

У бухгалтерских страшилок есть свои каноны. Почти в каждой из них встречается хотя бы один из этих персонажей:

Требование в пятницу вечером — с пятидневным сроком, из которого три дня — выходные и праздники;

Внезапный акт сверки — с задолженностью, о которой никто не знал, включая саму налоговую;

Директор-оптимист — «а давай всё проведем как представительские» и «я уверен, это не облагается»;

Первичка из прошлой жизни — коробка документов от предыдущего бухгалтера, уволившегося без передачи дел;

Сломавшийся ЭЦП — ровно в день сдачи, когда до конца приема отчетности остается полчаса.

Любой из них сам по себе — просто неприятность. А вот когда они приходят все вместе, бухгалтер понимает, что такое настоящий хоррор.

🔥 БУХ.СОВЕТ 2027 XII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция Не пропустите главное событие декабря для бухгалтеров — 10–11 декабря 2026 года. За два дня разберём все важные изменения 2027 года в учёте, налогах и работе бухгалтера. Вместо того, чтобы тратить недели на поиск информации о новых правилах — просто регистрируйтесь на бесплатный эфир. Практикующие эксперты расскажут о реальных спорах, проверках и сложных вопросах учёта. Вы сможете задать им вопросы прямо во время эфира. Бесплатная регистрация

Истории наших читателей

Ниже — рассказы пользователей «Клерка». Орфография и накал эмоций сохранены.

Страшная-страшная история от Ирина:

Пятница 13‑е выдалась в бухгалтерии особенно мрачной. Дождь барабанил по окнам, лампы мигали, будто вот-вот перегорят, а в коридоре то и дело слышался скрип — будто кто-то ходил туда-сюда, хотя все сотрудники уже разошлись. Ирина, бухгалтер с семилетним стажем, сидела перед монитором, вглядываясь в цифры, которые словно нарочно путались. Отчёт был почти готов, оставалось только выверить пару строк — и тут раздался звонок. — Ирина Петровна, это из налоговой, — голос в трубке звучал сухо и как будто откуда-то издалека, будто из пустого подвала. — У нас тут расхождение. Нужна корректировка. Срочно. Ирина нахмурилась:

— Но у нас всё сходится. И требования никакого не поступало… — Требования не будет, — спокойно ответила тётка из налоговой. — Просто сделайте корректировку. Прямо сейчас. Ирине стало не по себе. В её практике такого не бывало: без требования, без акта проверки, просто «сделайте». Но голос в трубке не оставлял пространства для возражений. Она открыла декларацию, начала править цифры — и вдруг заметила, что суммы сами собой меняются. Стоит ей вписать одно число, как оно тут же перескакивает на другое, будто невидимая рука правит за неё. Ирина тряхнула головой, перезагрузила компьютер — без толку. Цифры продолжали жить своей жизнью. Снова зазвонил телефон.

— Ну что, поправили? — голос стал ниже, почти шёпотом. — Я не могу… цифры не держатся, — призналась Ирина. На том конце провода раздался тихий смешок, от которого по спине побежали мурашки.

— Они не должны держаться. Они должны быть неправильными. В этот момент в тёмном углу кабинета что-то шевельнулось. Ирина резко обернулась — там никого не было, только тень скользнула по стене и растворилась в темноте. Собрав всю волю в кулак, Ирина закрыла файл, отключила интернет и твёрдо сказала:

— Без официального требования я ничего корректировать не буду. Тишина в трубке стала густой, почти осязаемой. Потом раздался тяжёлый вздох, и голос произнёс:

— Тогда мы придём сами. Связь оборвалась. Ирина посидела ещё минуту, вцепившись пальцами в край стола, потом схватила сумку и выбежала из офиса. Уже на улице, под холодным дождём, она обернулась на окна своего кабинета. На мгновение ей показалось, что в одном из них мелькнуло чьё-то лицо — строгое, с тяжёлым взглядом, в старомодных очках. А рядом, будто в отражении, виднелась папка с надписью «Корректировка». С тех пор Ирина в пятницу 13‑го никогда не задерживается на работе. И если звонит незнакомый номер, сначала смотрит, кто это. А про ту тётку из налоговой старается не вспоминать — потому что иногда ей кажется, что телефон вот-вот зазвонит снова…

Татьяна поделилась страшной историей, которая произошла на самом деле:

Я напишу, мой хоррор (из жизни). Расскажу историю, немного страшненькуюНочь с пятницы на субботу. Вся семья завалилась раненько спать. Я некоторое время посмотрела какую-то передачу/болталку и под мирный разговор ведущего тоже заснула. Вдруг, сквозь сон, слышу звуки, кто-то, что-то ходит двигает и пр. Решила, что это моя собака, которая любит в ночи погавкать, часто просится выйти на улицу или впустить в дом, включаю свет и вижу прямо напротив меня жирненькую крысу (со сна показалась огромной). За пол секунды я одновременно заорала, прыгнула на пуфик далеко от кровати (поставив мировой рекорд), муж вскочил и закрыл дверь спальни. Долго мы охотились, вернее мой муж,а я стояла на пуфике и только говорила о том, куда кто бежит. Нахалка забралась в нижний ящик шкафа (позже все вытащили пришлось перестирать). Потом начался процесс ликвидации (звуки не слабонервных). После всей эпопеи заснуть я не могла до утра.

История от Arhimed0:

В Виктория тоже поделилась страшной историей (к сожалению, из реальной жизни):

Будильник прозвенел как обычно, но глаза отказывались открываться ⏰ В голове — густая вата. На автопилоте доплелась до кухни, включила чайник и поймала спасительную мысль: «Пятница! Ура, впереди выходные...» ☕️ Ура? Я замерла, глядя на пар от чайника, и тут ледяной волной накрыли воспоминания о ночи. Этот жуткий, нарастающий гул в глухой темноте, от которого вибрировали стекла. Багровое зарево над заводом на юге города, клубы черного дыма и бесконечные часы в темном коридоре в ожидании следующего удара 🔥 А на календаре — пятница, 13-е... Утром промзона словно вымерла: трамваи не ходили, пустые рельсы уходили в густое марево с запахом гари 🌫️ Но к девяти утра город начал оживать, и за окном привычно залязгал первый вагон 🚃 В бухгалтерии встретил могильный холод — отопление отключили ❄️ Все, кто доехал, собрались в красном уголке: греем руки о горячие кружки и тихо делимся тем, кто как пережил эту бессонную ночь. Потом все понемногу вернулось в привычное русло — зазвенели телефоны, в кабинетах зашумели обогреватели, снова закипел чайник. Дым за окном еще тянется, но главное — ночь позади, и мы все здесь. Берегите себя ❤️

Напишите свою историю в комментариях — самые жуткие добавим в подборку. Писать можно как настоящие истории, так и сгенерированные через ИИ.