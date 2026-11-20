Для чего нужна «Трибуна Про»
Тариф «Трибуна.Про» предлагает дополнительные инструменты авторам, для которых постинг — регулярная работа. «Трибуна.Про» включает ускоренную модерацию и индексацию материалов в поисковиках. Посты, даже не прошедшие модерацию, становятся видны в поисковиках незарегистрированным пользователям.
Продвигать компанию, товары или услуги здесь нельзя, даже без ссылок: упоминание «обращайтесь, поможем» с контактами в тексте считается тем же продвижением. Юридические лица не могут использовать «Трибуну.Про» для продвижения компании. Для корпоративных публикаций предусмотрены отдельные тарифы.
‼️Важно: тариф не отменяет модерацию и не гарантирует публикацию в лентах или на главной. Если пост не соответствует правилам и тематике «Клерка», он останется только в вашем блоге или будет скрыт.
Что считается коммерческой ссылкой
Коммерческая ссылка ведет на ресурс компании или помогает продать товар или услугу, получить заявку либо записать читателя на консультацию. Правило действует и для собственных услуг автора. Бесплатные консультации и пробный доступ тоже попадают под запрет, если через них собирают заявки.
Можно
Нельзя
Личный блог или статья автора на «Клерке»
Сайт компании, даже как источник, а также её канал или страница в соцсетях
Личный профиль, чат, канал или группа в Telegram или ВК для обсуждения темы или подписки
Личный профиль, чат или канал, где предлагают заказать услугу или записаться на консультацию
Разрешённый источник: документ ФНС, судебный акт
Страница продажи, прайс, форма заявки, бот, принимающий заказы
Как проходит проверка
Модератор смотрит текст рядом со ссылкой и конечную страницу. Поэтому безобидный на вид Telegram-канал может не пройти проверку: если посадочная страница — «запись на консультацию», в этом случае ссылка будет признана коммерческой.
Если ссылка коммерческая, статью скрывают, автор увидит пометку: «Коммерческая ссылка».
Что делать авторам, которые уже купили тариф
Авторы, которые уже оплатили тариф «Трибуна.Про», продолжают публиковать материалы по старым правилам. Их статьи модераторы не будут скрывать из-за коммерческих ссылок, пока действует оплаченный период.
Новые правила применяются в двух случаях:
при новой покупке тарифа;
при продлении тарифа: если вы продлеваете подписку, дальше работаете уже по новым правилам.
‼️Остальные ограничения, которые не связаны с коммерческими ссылками, остаются без изменений. Материалы про платежные сервисы, нейросети, криптовалюту и промокоды автоматически попадают в «черный» раздел и подлежат удалению. Тариф «Трибуну.Про» этого не меняет.
Что делать авторам
Проверьте ссылки в тексте.
Откройте конечную страницу и посмотрите, что на ней предлагают. Если есть форма заявки, прайс или запись на консультацию, ссылку лучше убрать.
В источниках оставляйте документы ФНС, судебные акты и нормативку.
Если сомневаетесь, спросите нас до публикации. Лучше уточнить заранее, чем потерять статью.
Мы понимаем, что для части авторов блог служит каналом привлечения клиентов. Для этого у «Клерка» есть отдельные коммерческие форматы. «Трибуна» остается местом, где читатели получают опыт и мнение, а не рекламу.
Как вам такое изменение, коллеги?