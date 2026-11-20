Для чего нужна «Трибуна Про»

Тариф «Трибуна.Про» предлагает дополнительные инструменты авторам, для которых постинг — регулярная работа. «Трибуна.Про» включает ускоренную модерацию и индексацию материалов в поисковиках. Посты, даже не прошедшие модерацию, становятся видны в поисковиках незарегистрированным пользователям.

Продвигать компанию, товары или услуги здесь нельзя, даже без ссылок: упоминание «обращайтесь, поможем» с контактами в тексте считается тем же продвижением. Юридические лица не могут использовать «Трибуну.Про» для продвижения компании. Для корпоративных публикаций предусмотрены отдельные тарифы.

‼️Важно: тариф не отменяет модерацию и не гарантирует публикацию в лентах или на главной. Если пост не соответствует правилам и тематике «Клерка», он останется только в вашем блоге или будет скрыт.