Дорогие пользователи «Клерка»! Сегодня ваш профессиональный праздник, поздравляю вас от всей редакции.

Вы работаете в профессии, где законы меняются быстрее, чем успеваешь допить кофе. Только что вы разобрались с одним, а на подходе уже новые поправки, новые штрафы и очередные формы отчетности. Вы читаете сотни страниц законопроектов, сверяете цифры до копейки и при этом остаетесь спокойными, когда все вокруг волнуются. Мы знаем, чего это стоит.

Бухгалтер — это человек, который видит риск раньше, чем он стал проблемой. Это тот, кто объясняет директору, почему «просто провести по-другому» не получится, и находит законное решение там, где кажется, что его нет. Ваша точность помогает бизнесу спать спокойно, даже если в отчетный период спите вы сами не всегда.

Спасибо, что читаете нас, спорите в комментариях, поправляете и подсказываете. Ваши вопросы становятся нашими статьями, а ваши замечания делают нас внимательнее. «Клерк» живет, пока живет профессиональный диалог, и вы его главные участники.

Желаю вам:

чтобы сверка сходилась с первого раза;

чтобы требования приходили только по делу, а лучше — не приходили совсем;

чтобы поправки принимались вовремя, а не задним числом с сюрпризами;

чтобы коллеги и руководство ценили вашу работу не только в день праздника;

чтобы в отпуск хотелось ехать и желание совпадало с возможностью.

С праздником! Пусть баланс сходится, дебет с кредитом дружат, а любимая профессия приносит радость.