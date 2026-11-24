Для кого изменятся тарифы: сначала для бизнеса, затем для населения.

Доходы граждан власти напрямую оценивать не хотят. Вместо этого предлагают ориентироваться на площадь жилья: чем больше квартира, тем выше может быть надбавка к тарифу. Регионам предлагают разрешить вводить дополнительные надбавки к тарифам на отопление и воду, а собранные деньги направить на ремонт изношенных коммунальных сетей.

Власти заявляют, что хотят избежать дополнительной нагрузки на малообеспеченных граждан. От повышенных платежей предлагают освободить и семьи с детьми, которые живут в просторных квартирах.

Новые правила могут сначала затронуть бизнес, а затем и население. Для коммунальных предприятий это потенциально первый шаг к системе, в которой тариф зависит не только от объема услуги, но и от статуса потребителя, сообщает «Коммерсантъ».