Для кого изменятся тарифы: сначала для бизнеса, затем для населения.
Доходы граждан власти напрямую оценивать не хотят. Вместо этого предлагают ориентироваться на площадь жилья: чем больше квартира, тем выше может быть надбавка к тарифу. Регионам предлагают разрешить вводить дополнительные надбавки к тарифам на отопление и воду, а собранные деньги направить на ремонт изношенных коммунальных сетей.
Власти заявляют, что хотят избежать дополнительной нагрузки на малообеспеченных граждан. От повышенных платежей предлагают освободить и семьи с детьми, которые живут в просторных квартирах.
Новые правила могут сначала затронуть бизнес, а затем и население. Для коммунальных предприятий это потенциально первый шаг к системе, в которой тариф зависит не только от объема услуги, но и от статуса потребителя, сообщает «Коммерсантъ».
Плата за ЖКХ уже обрела все признаки налога
Председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин считает, что такие надбавки не решат все финансовые проблемы коммунальных предприятий.
«Плата за жилищно-коммунальные услуги обрела все признаки налога. Это попытки уходящего правительства как-то залатать проблему аварий на сетях. Статистику пытаются закрывать. Денег нет в бюджете, инвесторов тоже, поэтому они решили залезть в карман граждан. Можете повысить тариф, вы соберете условно 300 млрд руб., но, по скромным оценкам, сегодня нужно 10 трлн руб.», — заявил Крохин.
Руководитель направления «Городское хозяйство» Института экономики города Игорь Колесников указывает на практические трудности. Непонятно, как определять площади и сколько в итоге удастся собрать. А сама схема может подтолкнуть людей переезжать в квартиры меньшего размера. По его оценке, рост тарифов для «богатых» семей может составить не в два раза, а примерно на 10–20%.
Сергей Сасим, директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ, напоминает, что коммунальные тарифы в Москве с 1 октября уже выросли, а по отдельным позициям — примерно на 13%. На этом фоне дополнительные надбавки могут вызвать недовольство.
Тарифы ЖКХ на водоснабжение в Москве с 1 октября 2026 года
Коммунальная услуга
Ед. изм.
Тариф до 30.09.2026
Тариф с 01.10.2026
Изменение
Холодная вода (ХВС, АО «Мосводоканал»)
руб./м³
66,87
73,79
+10,35%
Горячая вода (ГВС)
руб./м³
317,71
377,80
+18,91%
Водоотведение (канализация)
руб./м³
52,48
60,24
+14,79%
Тарифы на электроэнергию в Москве с 1 октября 2026 года
Категория и тарифная зона
Квартиры с газовыми плитами
Квартиры с электроплитами
Одноставочный тариф
8,90 руб./кВт·ч
8,46 руб./кВт·ч
Двухтарифный: День (07:00 – 23:00)
10,64 руб./кВт·ч
10,11 руб./кВт·ч
Двухтарифный: Ночь (23:00 – 07:00)
4,85 руб./кВт·ч
4,61 руб./кВт·ч
Трехтарифный: Пик (07-10, 17-21)
12,39 руб./кВт·ч
11,77 руб./кВт·ч
Трехтарифный: Полупик (10-17, 21-23)
8,90 руб./кВт·ч
8,46 руб./кВт·ч
Трехтарифный: Ночь (23:00 – 07:00)
4,85 руб./кВт·ч
4,61 руб./кВт·ч
Зачем вообще менять систему ЖКХ
Пока дифференциация остается на стадии обсуждения. Чтобы понять, как она будет работать на практике, нужны расчеты: сколько средств реально соберут, во что обойдется администрирование и кого затронут исключения. Именно эти цифры определят, станет ли новая схема инструментом модернизации сетей или еще одной надбавкой к квитанции.
По данным экспертов, сети в стране сильно изношены. Замены требуют около 43% водопроводных, 46% канализационных и 30% тепловых сетей. Более половины ресурсоснабжающих организаций убыточны, а объем межтарифной разницы в 2025 году достиг 287 млрд руб. На модернизацию коммунальной инфраструктуры до 2030 года планируется направить 4,5 трлн руб.