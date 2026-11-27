Глава ФНС Даниил Егоров оценил влияние налоговых изменений на малый бизнес: по его словам, ни «не повлияли», ни «повлияли» сказать нельзя. По данным ведомства, прибыль компаний по стране за девять месяцев выросла на 12%. «Сказать, что налоговые изменения не повлияли, мы не можем, сказать, что повлияли, это тоже точно не так», — говорит Егоров. — Когда смотрим за прибылью в целом по стране, видим, что у нас был напряженный период — первый квартал, тогда было минус 6% по прибыли. Смотрим второй квартал — плюс 6%, смотрим третий квартал, нарастающим итогом девять месяцев, то мы уже видим прирост 12%», — заявил глава ФНС Даниил Егоров.

Глава ФНС заявил, что 1,2 трлн рублей не пропали из бюджета из-за «бумажного НДС». «В СМИ звучала цифра 1,2 триллиона рублей, и может сложиться впечатление, что это вот столько пропало денег, мимо бюджета прошло. И оно у многих сложилось, к сожалению. Это не так», — заявил Егоров РБК.

Глава ФНС посоветовал отказаться от подхода «моя хата с краю» в ОАЭ. Те, кто продает недвижимость за рубежом, должны быть готовы заплатить НДФЛ в России, заявил РБК глава ФНС. «Я считаю, готовы должны быть все [кто продает недвижимость за рубежом где бы то ни было]. Мы не знаем, что завтра произойдет, и исходить из логики, что моя хата с краю в Эмиратах, не очень правильный подход», — заявил Егоров.

Владельцам незадекларированных иностранных счетов не стоит думать, что налоговая о них никогда не узнает. «Те, кто особенно нас интересует, — это, естественно, те, кто получил много дохода по карточкам. И они почему-то исходят из такой презумпции, что если мы сейчас об этом не знаем, то мы никогда не узнаем. … Мысль о том, что налоговая никогда не узнает, — это близорукий подход», — сказал Егоров, отвечая на вопрос о россиянах, которые заводили банковские карты за рубежом.

Госдума в первом чтении одобрила проект о передаче пенсионных накоплений в ПДС. Депутаты Госдумы на пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроект, который предусматривает конвертацию накопительной части пенсии, сформированной до 2014 года, в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Документ внесли в нижнюю палату в начале ноября. В случае принятия новые правила начнут действовать с 1 апреля 2027 года.

Госдума в I чтении приняла проект об ускорении механизма добанкротной санации. Это следует из карточки законопроекта. Механизм предусматривает комплекс мер по восстановлению платежеспособности должника и урегулированию долгов до возбуждения дела о банкротстве. По словам авторов, инициатива нацелена на повышение шансов должников на восстановление платежеспособности. Документ вступает в силу 27 июля 2027 года. Принятый в первом чтении законопроект предлагает передвинуть эту дату на 1 января 2027 года.

ЦБ и ФНС могут обсудить налогообложение иностранных поставщиков платежных услуг. Банк России поддерживает предложение депутатов совместно с ФНС проработать вопрос налогообложения иностранных поставщиков платежных услуг (ИППУ), заявила в Госдуме зампред ЦБ Ольга Полякова. «Деятельность таких лиц (ИППУ - ИФ) сопряжена с их участием в серых схемах, которые позволяют обходить российский налоговый учет. Хотим проработать совместно с Банком России и ФНС России вопрос налогообложения иностранных поставщиков платежных услуг», — сказал депутат Госдумы Александр Курдюмов. «Мы, конечно же, относимся к этому позитивно, мы поддерживаем эту инициативу и готовы участвовать в ее обсуждении», — ответила Полякова.

Потери бизнеса в РФ из-за блокировки платежной системы Google Pay оценили в 4,2 млрд руб. в месяц. «По оценкам участников рынка, с 2022 года потенциальные потери из-за блокировки платежей Google Pay для нашего бизнеса составляли 4,2 млрд рублей ежемесячно, что достаточно существенно», — сообщил заместитель президента - председателя правления Ростелекома Дарий Халитов на заседании комитета Госдумы по информполитике в четверг.

В Госдуме хотят создать группу по демографии для решения семейных проблем. В Госдуме необходимо создать межфракционную группу по демографии, которая будет рассматривать проблемы современных семей и искать пути их решения. Так можно добиться того, чтобы россияне могли жить спокойно, не оглядываясь на рост цен или другие трудности, заявил депутат Госдумы, политический консультант Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН. Гусев призвал коллег скоординировать работу с «заинтересованными органами»

В Подмосковье введут штрафы за нарушения при обращении с жидкими отходами. Московская областная дума сразу в трех чтениях приняла закон о введении штрафов до 250 тысяч рублей за нарушение порядка обращения с жидкими отходами. Глава Минэкологии региона Тихон Фирсов отметил, что ежедневно в Подмосковье перевозится не менее 26 тысяч жидких отходов. Отсутствие эффективного контроля, санкций привело к бесконтрольному сливу отходов с ассенизаторских машин, что ведет к загрязнению почвы, водных объектов, гибели активного ила на очистных сооружений, экономическим потерям для коммунальной инфраструктуры.

В России замедлился рост рынка ритуальных услуг. За первые девять месяцев 2026 года российские похоронные компании заработали 105,1 млрд руб., на 9,1% больше, чем годом ранее. В этом году рост показателей обеспечила инфляция, в прошлом году сегмент вырос на 15,4%. При этом в физическом выражении ритуальные услуги практически не растут и основной прирост обеспечивается инфляцией и удорожанием материалов и работ. Средняя стоимость изготовления гроба в октябре достигла 9250,97 руб. против 9213,20 руб. в сентябре.

Во Франции арестовали активы Google на €1,9 млрд по иску российской «дочки». Французские судебные органы наложили обеспечительный арест на активы Google во Франции на сумму €1,9 млрд по иску российской компании ООО «Гугл». Об этом сообщил адвокат Уильям Жюлье, представляющий интересы российской компании во Франции. Речь идет об обязательствах, которые могут быть у Google France перед ирландской компанией. По словам адвоката, это называется «наложением ареста на средства, находящиеся у третьего лица».