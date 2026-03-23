О вечном конфликте между собственниками бизнеса и административными службами

Помимо профессиональной, исторической и художественной литературы иногда я читаю книги про интересные мне бренды. Случается это крайне редко (например, ранее читал только лишь про Uber и Starbucks). Прежде всего по той причине, что львиная доля таких книг представляет собой весьма сухую летопись о том, какие молодцы основатели бизнеса.

Но на этой неделе начал читать книгу Евгения Щепина «Вкусвилл. Как совершить революцию в ритейле, делая всё не так». И эта книжка – больше про бизнес, чем про историю успешной компании.

И в этой книге меня зацепил следующий фрагмент.

«Как-то был смешной случай. На обучающем мероприятии, которые мы регулярно проводим для разных компаний, мы вдохновили своим рассказом о возможности возврате некачественного товара без чека одну региональную торговую сеть. Директор компании загорелась идеей и решила ввести такой подход в своих магазинах. Горячо благодарила нас и сказала, что сообщает о результатах.

Через пару недель она действительно позвонила.

— Я не понимаю, как вы законно возвращаете покупателям деньги из кассы? – Голос в трубке показался расстроенным. – Наша бухгалтерия встала в позу и не даёт мне это сделать. Говорит, что любая проверка нас за это закроет, а «Вкусвилл» просто наплевала на законы!

Нам пришлось организовывать главному бухгалтеру этой региональной розничной сети скайп-конференцию с нашим главным бухгалтером, чтобы последний объяснил, как это сделать законно и при этом не превратить процесс возврата в унижение для покупателя.

Через несколько недель мы поинтересовались у директора, удалось ли внедрить систему возврата товара. Она чуть не плакала.

— Я отказалась от идеи. Наша бухгалтерия приняла к сведению вашу информацию, но сделала всё равно по-своему. Они написали правила возврата продукта, и в них 56 пунктов. А покупателю, чтобы вернуть какой-нибудь глазированный сырок, нужно принести копию паспорта и заполнить 4-страничный документ! Ах да. Продукты стоимостью свыше 500 рублей по нашим правилам возврату не подлежат…

Именно по этой причине во главе всех процессов в компании «Вкусвилл» стоит покупатель, а не бухгалтерия с юридическим отделом на пару. У основателя «Вкусвилла» даже есть любимая фраза: «Хочешь запороть хорошую идею, отдай её на реализацию бухгалтерии или юристам».

Красивая история, но в защиту бухгалтеров и юристов хочу написать следующее. На практике в подавляющем большинстве происходит следующее.

Бухгалтер предупреждает о рисках. Собственник говорит, что, мол, чёрт с ними, с рисками, реализуем проект. Впоследствии риски реализовались, и контролирующие органы пришли с проверками. Вопрос урегулирования ситуации с, допустим, налоговиками перекладывается на бухгалтера.

Дальше – 2 возможных сценария. Если проблемы решить не удалось, бухгалтер плохой. Вопрос решить удалось – бухгалтеру или юристу даже мизерная премия не выплачивается. Собственник бизнеса со своей колокольни говорит следующее: а вам я за что зарплату плачу?

И в итоге бухгалтер с юристом критически относятся к новаторским идеям собственника, маркетолога или иных «бизнесовых» людей вовсе не потому, что это черствые по своей природе люди, искренне любящие вставлять палки в колёса всем подряд. А потому, что именно бухгалтер на пару с юристом в силу глубокого знания законодательных ограничений, понимают, с каким уровнем геморроя бизнесу придётся столкнуться, за разрешение которого этим специалистам даже «Спасибо!» не скажут.