Налоговые уведомления для физлиц в 2026 году: как получить, проверить и не попасть на штрафы

Разбираемся вместе с налоговым экспертом, за какие объекты насчитают имущественные налоги и НДФЛ за 2025 год, где искать уведомление, если письмо не пришло, и как проверить расчеты ФНС до наступления 1 декабря.

Осень — традиционный период, когда налоговые органы завершают расчет налоговых обязательств граждан за прошлый год и начинают рассылать уведомления.

Направление этого документа — официальный старт процедуры взаимодействия ФНС с налогоплательщиком-физическим лицом (п. 3 ст. 52 НК РФ).

Единый срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2025 год — не позднее 1 декабря 2026 года.

Разберем в деталях, как формируются налоговые уведомления, какими способами их можно получить и что делать, если письмо так и не пришло.

За что и сколько мы платим в 2026 году

Налоговые органы самостоятельно рассчитывают суммы к уплате за 2025 год по следующим направлениям:

НДФЛ — в случаях, когда налоговый агент (работодатель, банк или брокер) не смог удержать налог (например, при получении доходов по процентам по вкладам и депозитам);

Транспортный налог ;

Земельный налог ;

Налог на имущество физических лиц (квартиры, дома, гаражи, машино-места).

Обратите внимание: Расчет налогов на недвижимость и транспорт производится ФНС на основе данных, поступающих из Росреестра, ГИБДД и других ведомств. Налоговый орган имеет право исчислить налог не более чем за три налоговых периода, предшествующих году направления уведомления.

Ключевые даты: когда ждать уведомление

До 1 ноября 2026 года — крайний срок, когда ФНС должна выгрузить или направить налоговые уведомления гражданам (не позднее чем за 30 дней до наступления срока уплаты).

1 декабря 2026 года — единый крайний срок уплаты всех имущественных налогов и НДФЛ за 2025 год.

Если общая сумма исчисленных налогов составляет менее 300 рублей, уведомление не направляется (за исключением случаев, когда истекает трехлетний срок возможности его направления).

4 официальных способа получить налоговое уведомление

ФНС предоставляет несколько каналов для получения документа:

В электронной форме через «Личный кабинет налогоплательщика» (ЛК ФНС)



Пользователи ЛК получают уведомления по умолчанию только в электронном виде. Бумажные письма им не дублируются. Если вам нужен бумажный документ, подать заявку об этом можно прямо из раздела «Профиль» или через форму «Жизненные ситуации» (электронная подпись не требуется). Через портал «Госуслуги» (ЕПГУ)



Чтобы получать уведомления на Госуслугах, необходимо направить согласие через портал, подписав его усиленной неквалифицированной электронной подписью (сформированной в приложении «Госключ»). Почтой заказным письмом



Отправляется гражданам, не подключенным к ЛК ФНС или ЕПГУ. Уведомление считается врученным по истечении 6 дней с даты отправки письма. Лично под расписку в ФНС или МФЦ



Заявление о выдаче уведомления подается в любую инспекцию или МФЦ (рассматривается до 5 рабочих дней). При оформлении через МФЦ с указанием кода «2» отдельное согласие на разглашение налоговой тайны не требуется.



Что делать, если уведомление не пришло до 1 ноября?

Отсутствие бумажного письма в почтовом ящике не освобождает от обязанности платить налоги. На практике обязанность уплаты возникает не ранее даты получения уведомления (п. 6 ст. 58 НК РФ дает 1 месяц со дня получения на уплату). Однако игнорировать ситуацию нельзя.

Если до 1 ноября 2026 года документ не получен, алгоритм действий следующий:

Проверьте личные кабинеты на сайте ФНС и портале Госуслуг — в 90% случаев документ уже там. Проверьте право на льготы. Если сумма налога равна нулю из-за вычетов или льгот, уведомление не формируется. Обратитесь в ФНС. Если льгот нет, а документ отсутствует, направьте запрос через «Личный кабинет» или обратитесь в инспекцию лично.



Важно: Если письмо затерялось на почте, а вы проигнорировали данный факт, с 2 декабря ФНС начнет начислять пени за каждый день просрочки (ст. 75 НК РФ), а в ряде случаев возможны и штрафные санкции (ст. 122 НК РФ).

Кроме того, владельцы недвижимости и автотранспорта, которые никогда не получали уведомления и не заявляли льготы, обязаны самостоятельно сообщить в ФНС о наличии таких объектов по утвержденной форме.

Из чего состоит налоговое уведомление: как проверить расчеты

Форма уведомления утверждена приказом ФНС и не содержит лишних разделов (пустые блоки не включаются в документ).

Каждый документ включает:

Заглавную часть: данные налогоплательщика (ФИО, ИНН), общая сумма к уплате и дата (например, 01.12.2026).

Табличные блоки по каждому налогу: Расчет налога: налоговая база, ставка, коэффициенты, период. Перерасчет налога (при наличии): если данные уточнялись за прошлые годы (не более чем за 3 года). При этом с 1 июля 2021 года перерасчет имущественных налогов не производится, если он ведет к увеличению ранее уплаченной суммы. Итоговая сумма к уплате с учетом переплат. Реквизиты для перечисления в бюджетную систему.



Примечание: с 2019 года отдельные банковские квитанции к уведомлению не прикладываются. Все данные для оплаты (QR-коды, штрих-коды и УИН) интегрированы прямо в текст документа для защиты от мошеннических рассылок. Налоговое уведомление — прозрачный документ, но требовательный к срокам. Проверьте свой Личный кабинет ФНС уже в конце октября. Если у вас изменились персональные данные, появились новые объекты имущества или возникли вопросы по льготам, урегулируйте их с инспекцией до 1 декабря 2026 года, чтобы избежать пеней и судебных взысканий.



Автор: Ирина Герасименко

Эксперт по налогам, главный бухгалтер с опытом более 15 лет, аттестованный налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов, автор канала «ГлавБух в деле», спикер (Smartway, «Что делать Консалт»)