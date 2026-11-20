За 13 лет налоговое администрирование изменилось кардинально. Новое письмо не просто актуализирует ссылки на законы — оно фиксирует реальность, в которой камеральная проверка давно перестала быть «тихой» сверкой арифметики в сданной декларации.
Разберем, как инспекции работают сегодня и что нужно проверить в бизнесе, чтобы не получить внезапные доначисления.
Камеральная проверка — это полноценное расследование
Многие предприниматели по привычке считают, что камеральная проверка проходит формально:инспектор открыл декларацию, проверил контрольные соотношения и закрыл. Если выездная проверка — это серьезно, то камералка якобы пройдет незаметно.
Новые рекомендации наглядно показывают: граница между камеральной и выездной проверками практически стерлась. В рамках обычной «камералки» инспекция обладает широким арсеналом инструментов налогового контроля:
Запросы в банки. Инспекторы видят движение средств по расчетным счетам и сопоставляют их с налоговой базой.
Встречные проверки. Документы и пояснения истребуются не только у самой компании, но и у всех ее контрагентов по цепочке.
Допросы свидетелей. Вызвать на беседу могут как директора и бухгалтера, так и рядовых сотрудников, водителей, кладовщиков или бывших работников.
Экспертизы. Почерковедческие, технические, оценочные — при любых сомнениях в подлинности или рыночности.
Осмотры. В предусмотренных законом случаях инспекторы выезжают на место, чтобы убедиться, существует ли офис, склад или производство на самом деле.
Сквозной анализ данных. Инспекция сверяет декларацию со всеми данными, которые уже есть в АСК НДС, онлайн-кассах, банковских выписках, таможенных базах и реестрах.
Бумажный договор больше не защищает: что проверяет ФНС
Главный принцип современного налогового контроля — оценка реальности финансово-хозяйственной деятельности. Отчетность нельзя рассматривать в отрыве от того, как бизнес живет на самом деле.
Сегодня инспекторы смотрят на картину целиком:
Источники денег: откуда и на каком основании поступает выручка, соответствуют ли поступления заявленным ОКВЭД и бизнес-модели.
Расходная часть: кому, за что и в каком объеме уходят платежи, есть ли в них экономический смысл.
Кадры и подрядчики: как оформлены отношения с командой — нет ли подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми или ИП.
Контрагенты: с кем вы работаете, есть ли у поставщиков ресурсы (люди, транспорт, склады) для выполнения ваших заказов.
Стыковка контуров: бьются ли между собой первичка, выписки по расчетному счету, данные онлайн-касс и итоговая отчетность.
Важный нюанс: Наличие красиво оформленного договора, счета и УПД больше не гарантирует безопасность вычетов и расходов. Для налоговой эти бумаги сами по себе не подтверждают реальность сделки. Если за документами нет деловой цели, переписки, пропусков, актов выполненных работ с детализацией и логистики — сделку могут признать фиктивной.
Как провести самоаудит: чек-лист для руководителя
Когда в логике работы бизнеса появляются разрывы и противоречия, инспекция моментально присылает требование о представлении пояснений. А, количество таких требований в 2026 году бьет все рекорды.
Чтобы не тушить пожары в сжатые сроки, отвечая на запросы ИФНС, стоит периодически проводить внутренний стресс-тест — посмотреть на свой бизнес глазами налогового инспектора.
Вместо того чтобы выискивать мелкие опечатки в декларации, пройдите всю хозяйственную цепочку от начала до конца.
Задайте себе три проверочных вопроса по каждому крупному контрагенту или нестандартной сделке:
Складываются ли все звенья этой цепи в единую, прозрачную и логичную картину?
Сможем ли мы документально подтвердить каждый этап, если завтра придет запрос?
Насколько убедительно наш сотрудник или руководитель сможет объяснить суть этой операции на допросе в инспекции?
Найти и закрыть слабое место внутри компании всегда дешевле и спокойнее, чем доказывать свою добросовестность, когда налоговая уже сформировала акт с доначислениями.