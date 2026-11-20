За 13 лет налоговое администрирование изменилось кардинально. Новое письмо не просто актуализирует ссылки на законы — оно фиксирует реальность, в которой камеральная проверка давно перестала быть «тихой» сверкой арифметики в сданной декларации.

Разберем, как инспекции работают сегодня и что нужно проверить в бизнесе, чтобы не получить внезапные доначисления.