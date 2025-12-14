АУСН — не «все включено»: когда все же нужно подавать декларации на АвтоУСН?

Один из самых частых вопросов от предпринимателей: разве на АУСН нужно подавать декларации? На самом деле нужно и таких случаев достаточно много.

Напомним, что Закон 17-ФЗ освобождает организации на автоУСН только частично от налога на прибыль и налога на имущество:

Применение специального налогового режима организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов, в отношении которых применяются налоговые ставки, предусмотренные пунктами 1.6, 3 и 4 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации), налога на имущество организаций (за исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации).

В отношении индивидуальных предпринимателей на АвтоУСН действует частичное освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и налога на имущество физических лиц, например, в отношении коммерческой недвижимости:

Применение индивидуальными предпринимателями специального налогового режима предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности (за исключением налога, уплачиваемого с доходов в виде дивидендов, а также с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2и 5 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации), налога на имущество физических лиц в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности (за исключением объектов налогообложения налогом на имущество физических лиц, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

Когда ИП или ООО на АУСН всё же обязаны сдавать декларации?

АУСН действительно освобождает от некоторой отчётности: больше не нужно сдавать декларацию по УСН, расчёты по страховым взносам, 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ. Но в некоторых случаях обязанность по подаче деклараций остаётся.

1. Прием сотрудника при АУСН. Какой подать отчет при приеме сотрудника налогоплательщику автоУСН?

Оформление сотрудников в штат ничем не отличается от оформления сотрудника при других системах налогообложения.

При приеме сотрудника на работу налогоплательщику АУСН необходимо подать отчет ЕФС-1 в Социальный фонд России (СФР) не позднее следующего рабочего дня после заключения трудового договора.

Работодатели подают сведения о трудовой (иной) деятельности зарегистрированного лица (подраздел 1.1. подраздела 1 раздела 1 ЕФС-1):

1) при приеме на работу, увольнении, приостановлении и возобновлении трудового договора, заключении и расторжении договора ГПХ:

не позднее следующего рабочего дня за днем:

• издания приказа (распоряжения), принятия решения, которые подтверждают оформление, приостановление, возобновление или прекращение трудовых отношений;

• заключения / прекращения договора ГПХ с застрахованным лицом.



2) при переводе, переименовании, установлении (присвоении), запрете занимать должность:

не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором издан соответствующий приказ (распоряжение).

Представление сведений о страховом стаже (раздел 1 подраздел 1.2):



1) форма с типом «Исходная» - ежегодно, не позднее 25 января года, следующего за отчетным периодом (за отчетный 2023 год - не позднее 25 января 2024 года);

2) форма с типом «Назначение пенсии» - в течение трех календарных дней со дня поступления запроса органа СФР либо обращения застрахованного лица.

2. Налогоплательщик на АУСН— налоговый агент по НДС

АвтоУСН не освобождает от обязанностей налогового агента по НДС (п. 5 ст. 346.11 НК РФ). Декларацию по НДС нужно подавать, если:

1) при покупке товаров (работ, услуг, имущественных прав) напрямую у иностранных лиц, которые не состоят на учете в налоговых органах РФ, или при участии в расчетах с указанными иностранными лицами как посредник. Местом реализации товаров (работ, услуг) должна быть Россия (пп. 1, 2, 5 ст. 161 НК РФ);

2) как посредник при продаже электронных услуг иностранных компаний, у которых нет представительств в РФ (либо эти представительства не используются при оказании услуг), если он ведет расчеты непосредственно с покупателем. Местом реализации услуг должна быть Россия (пп. 1, 10 ст. 174.2 НК РФ);

3) при аренде, покупке (получении) государственного либо муниципального имущества у органов власти (п. 3 ст. 161 НК РФ);

4) в других случаях, которые указаны в ст. 161 НК РФ.

Если кратко, то декларацию по НДС налогоплательщику на АУСН нужно подавать, если вы: Приобрели товары/услуги у иностранной компании , не состоящей на учёте в РФ, а место реализации — Россия.

Выступаете посредником при продаже электронных услуг от иностранцев (без представительства в РФ).

Арендуете или покупаете государственное или муниципальное имущество .

И в других случаях, прописанных в ст. 161 НК РФ

В перечисленных ситуациях вы обязаны начислить, уплатить НДС и представить налоговую декларацию по НДС.

3. Налогоплательщик на АУСН — налоговый агент по налогу на прибыль

Декларацию по налогу на прибыль ИП и ООО на АУСН нужно подавать в следующих случаях:

1) при выплате дивидендов российским и иностранным организациям (п. 3 ст. 275 НК РФ). Если дивиденды по акциям организация выплачивает не напрямую, а через депозитариев и доверительных управляющих – профессиональных участников рынка ценных бумаг, налоговыми агентами признаются эти лица (подп. 2, 3 п. 7 ст. 275 НК РФ);

2) при выплате процентов по государственным (муниципальным) ценным бумагам другим российским организациям (ст. 43, п. 3, подп. 1 п. 7 ст. 275, п. 5 ст. 286 НК РФ);

3) при выплате иностранной организации доходов, облагаемых у источника выплаты в РФ (кроме доходов, указанных в п. 2 ст. 310 НК РФ), в случаях, когда у иностранной организации (подп. 1 п. 4 ст. 282, п. 4 ст. 286, пп. 1, 1.1 ст. 309, п. 1 ст. 310 НК РФ):

– нет постоянного представительства в России;

– есть постоянное представительство в России, но доход не связан с деятельностью такого представительства.

Декларацию по налогу на прибыль налогоплательщику на АУСН нужно сдавать, если вы: Выплачиваете дивиденды российским или иностранным компаниям.

Перечисляете доходы иностранной организации, облагаемые в РФ у источника выплаты (например, аренда российской недвижимости, доходы от международных перевозок, штрафы по договору и др.).

АУСН не такой простой режим. Если сомневаетесь — лучше уточнить заранее, чем потом исправлять ошибки.

