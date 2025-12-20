Будет ли у ИП на АУСН пенсия. Сколько нужно платить АУСН для трудового стажа?

ИП не платит страховые взносы на АУСН. Мы посчитали сколько нужно платить налога, чтобы шел трудовой стаж. И да, если ИП на АУСН не ведет деятельность страхового стажа не будет.

Его страховые взносы должны формироваться за счет уплаты налога АУСН, помимо страховых взносов 2959 руб. в 2026 году.

Приведем пример:

Например, ИП Сидоров применяет УСН 6% Фиксированные взносы предпринимателя в пределах 300 000 руб. в 2026 году составляют 57 390 руб.

Сделаем расчет, сколько заплатить ИП налога на АУСН, чтобы получить страховой стаж:

Страховой стаж — суммарная продолжительность периодов трудовой деятельности застрахованного лица в течение его жизни, за которые уплачивались страховые взносы.

1. Рассчитаем размер трансфера.

Межбюджетный трансферт в СФР (Социальный фонд России) — это средства, которые передаются из одного бюджета бюджетной системы РФ другому, чаще всего из Федерального бюджета в бюджет СФР, для покрытия дефицита, софинансирования социальных выплат (пенсий, пособий), а также для обеспечения исполнения обязательств по социальному страхованию, работая на безвозвратной основе. Эти трансферты бывают в виде дотаций (без указания цели), субсидий (на софинансирование), субвенций (для выполнения переданных полномочий) и иных межбюджетных трансфертов, регулируемых Бюджетным кодексом РФ.

Так как в нашем примере ИП Сидоров не платит страховые взносы, то “выпадающие” страховые взносы должны быть компенсированы в СФР за счет других источников, у плательщиков АУСН - за счет уплаты налога АУСН, уплачиваемого по ставкам 3%, 8% или 20%

Чтобы ИП Сидоров сформировал страховой стаж за 2026 год, являясь налогоплательщиком АУСН, межбюджетный трансферт в СФР за Сидорова в 2026 году должен составить не менее

45 973,87 руб. (57 390 руб. х 80,1078%).

2. Рассчитаем размер компенсации

Компенсация - это разница между суммой страховых взносов в размере 46% от налога в рамках ФЗ № 17-ФЗ (эксперимент) и суммой, которую эти плательщики могли бы уплатить, не являясь плательщиком АУСН.

В законе об этом говорится так: Объем компенсации определяется как разница между суммой страховых взносов, исчисленных в размере 46 процентов от суммы налога, подлежащей уплате плательщиками страховых взносов в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 2022 года N 17-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения.

Итак переходим к итоговому расчету:

Сумма налога на АУСН, который необходимо заплатить (с учетом компенсации, для получения страхового стажа составит:

99 943,19 руб., из расчета:



45 973,87 /46 х 100 = 99 943,19 ₽

Итого, чтобы в СФР поступила компенсация не менее чем 45 973,87 руб. за 2026 г., ИП Сидорова на АУСН в 2026 году должен заплатить налога не менее 99 943,19 руб. или примерно 8330 в месяц.