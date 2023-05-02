И снова о дивидендах. Как вывести дивиденды и не потерять компанию

Цель бизнеса — получить дивиденды от своей деятельности. Когда возникает необходимость вывести деньги, у бизнесмена может возникнуть желание прибегнуть к разным хитростям, иногда не совсем законным. Рассмотрим четыре рекомендации, как выводить дивиденды без вреда для бизнеса.

На моей практике было всякое. Собственники бизнеса часто вынимают дивиденды хаотично, и в достаточно больших и неконтролируемых количествах. И это наносит огромный вред бизнесу.

Недавно был случай: у клиента начались кассовые разрывы и не было понимания почему. А уже после анализа ситуации оказалось, что размеры дивидендов превысили размер чистой прибыли.

У другого клиента: дивиденды вывели — и оказалось, что нечем платить кредиторам.

Думаю, многим эти ситуации знакомы. Ниже я разработала четыре рекомендации — как выводить дивиденды без вреда для бизнеса.

Рекомендации:

Для подсчета дивидендов надо считать не только чистую прибыль но и собственный оборотный капитал. К примеру: чистой прибыли, например 2 млн рублей, а долги кредиторам 10 млн — вывод дивидендов может спровоцировать кассовый разрыв. Запомните — выплачивать дивиденды можно не чаще 1 раза в месяц (после полного анализа финансового состояния компании). Нужно утвердить правила начисления дивидендов. Например, если вы только начали бизнес — на дивиденды тратим на более 20% процентов от чистой прибыли — остальное на развитие бизнеса. Это же верно если бизнес не устойчив по финансовому состоянию. Если же у бизнеса устойчивое финансовое состояние — можно выводить и 50 процентов на дивиденды , соответственно 50% оставлять на развитие. Если собственник любит выводить большие суммы денег и неожиданно — создайте фонд «дивиденды» и перечисляете туда процент от прихода на расчетный счет. Процент нужно посчитать с учетом плана по чистой прибыли и по плану поступлений от покупателей).