Организационно-правовые формы бизнеса: какая выгоднее, ООО, ИП или самозанятость? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сравнить ОПФ, рассмотреть их преимущества и недостатки. Но и этого мало, ведь каждый предприниматель преследует свои цели, отличаются направления деятельности и масштабы бизнеса.

Предлагаем вам наглядную информацию, которая поможет сделать правильный выбор. Итак, статья подготовлена для тех, кто находится на пороге регистрации компании или регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя/самозанятого гражданина.

Формы регистрации бизнеса

Для начала не помешает очень кратко рассмотреть основные характеристики каждой из трех форм собственности. Именно из них предприниматели стараются выбрать самую выгодную, как по налоговой нагрузке, так и по другим критериям.

Характеристика ООО ИП Самозанятые Правовой статус Юридическое лицо Физическое лицо Физическое лицо Количество человек, открывающих бизнес От 1 до 50 человек ИП может открыть только один человек Только один человек Ответственность за свои решения Учредители ООО несут ответственность в соответствии с размером своей доли в уставном капитале ИП несет единоличную ответственность Самозанятый несет полную ответственность Стартовый капитал Минимальный размер уставного капитала 10 000 рублей Для ИП не требуется стартовый капитал Для самозанятого не требуется стартовый капитал Отчетность Необходимо вести бухгалтерский учет и сдавать отчетность в налоговую службу и в Социальный Фонд России Нужно вести учет доходов и расходов и представлять отчетность в налоговую службу Упрощенный порядок сдачи отчетности через приложение, где расчеты производятся автоматически Работа с сотрудниками Может нанимать сотрудников и оформлять трудовые договоры ИП может нанимать сотрудников и оформлять трудовые договоры. Но если мы говорим про самый популярный вариант - ИП на упрощенке (УСН), то численность сотрудников не должна быть больше 100 человек. Нельзя нанимать сотрудников, только периодически привлекать подрядчиков по договору Сферы, в которых можно работать ООО может работать в любой сфере, для некоторых потребуются специальные лицензия или разрешения ИП может работать только в разрешенных сферах. Например, ИП не может заниматься производством медицинских препаратов, авиатехники и ее ремонтом, торговлей алкоголем, оружием, боеприпасами и некоторыми другими сферами бизнеса. Самозанятый может продавать товары собственного производства, оказывать услуги, выполняемые собственными силами или сдавать в аренду жилую недвижимость. Есть ограничения по разрешенным сферам деятельности.

Системы налогообложения для ООО, ИП и самозанятых

ОСНО (основная система) УСН (упрощенная система) НДП (налог на профессиональный доход) ООО и ИП, которые не могут применять УСН ИП и ООО при соблюдении требований по выручке (не более 251,4 млн. руб. в год), численности сотрудников не более 100 чел., остаточной стоимости основных средств на балансе до 150 млн. руб. Самозанятые и ИП (при ведении деятельности своими силами без сотрудников, без использования имущества, не совмещая с другими режимами)

Максимальный годовой доход для упрощенцев меняется каждый год и рассчитывается с учетом коэффициента-дефлятора. В 2023 году лимит по выручке составляет 200 млн. руб., а коэффициент-дефлятор 1,257, отсюда появилось значение 251,4 млн. руб.

Какие налоги платят ООО, ИП и самозанятые

ООО, ИП или самозанятые: что выгоднее с точки зрения налоговой нагрузки? Выгода для предпринимателя часто является синонимом налоговой нагрузки. Но только по ставкам налогов и их перечню принять решение не получиться. Ведь тогда самый выгодный вариант — самозанятость. Но далеко не для каждого бизнеса она подходит.

ОСНО УСН НДП НДС (20%, 10%, 0%), налог на прибыль (20%), на имущество (до 2,2%) и другие, в зависимости от направления деятельности и активов на балансе, а также зарплатные налоги и взносы на сотрудников Максимум 6% на УСН Доходы и максимум 15% на УСН (Доходы минус Расходы), а также зарплатные налоги и взносы на сотрудников 4% при работе с физическими лицами и 6% при работе с юридическими лицами и ИП

Главные недостатки каждой формы собственности

ООО ИП Самозанятые Большая налоговая нагрузка на бизнес, сложное ведение бухгалтерии и сложная система отчетности, включая отчетность по сотрудникам. Полученную прибыль ООО можно выводить через дивиденды учредителей, но это сложнее и дороже на 13% (подоходный налог), чем в ИП Есть ограничения по сферам деятельности, в том числе требующим наличие лицензии. Нельзя продать бизнес, только закрыть ИП Нет возможности масштабировать бизнес, нанимая персонал, нельзя заниматься перепродажей товаров и многими другими видами деятельности

Главные достоинства каждой формы собственности

ООО ИП Самозанятый Нет ограничений по сферам деятельности, численности, выручке и другим критериям. Возможности по развитию компании ничем не ограничены. Можно безболезненно и законно выводить прибыль компании на расчетный счет, переводить на карту физ. лица и снимать, главное не сразу и не все. Самое сбалансированное соотношение налоговой нагрузки и преимуществ по ведению предпринимательской деятельности, мало ограничений Низкая налоговая нагрузка, не нужно формировать и сдавать декларации, вести БУ и НУ

Как выбрать организационно правовую форму: 3 важных критерия Согласитесь, что из 2-х выбирать проще, чем из трех. Поэтому сразу упростим задачу по трем важным критериям выбора: Ограничение по выручке для ИП и самозанятых. Расширение бизнеса за счет найма сотрудников. Требования конечного потребителя товаров/услуг.

Какая выручка планируется от предпринимательской деятельности?

Если размер планируемой выручки в год превышает 2 400 000 рублей, то самозанятость можно уже не рассматривать. Для этой ОПФ есть ограничение по выручке, которое превышать нельзя. В противном случае вы потеряете статус самозанятого.

Ежемесячная сумма дохода никак не регламентируется, важно, чтобы лимит не превышался за год.

Ограничений по выручке у ИП и ООО нет в зависимости от формы собственности, но есть ограничения по выручке в зависимости от режима налогообложения. Для ИП и ООО на УСН в 2023 году есть лимит доходов, который составляет 251,4 млн. рублей. А для предпринимателей, доход которых превысил нарастающим итогом с начала года 188,55 млн. рублей, начинают действовать повышенные ставки налогов:

8% на УСН Доходы, вместо 6%.

20% на УСН (Д-Р), вместо 15%.

Причем, если 6% и 15% — максимальные ставки, которые могут быть снижены на региональном уровне, то повышенные ставки являются фиксированными. При превышении выручки в 251,4 млн. рублей предприниматель обязан перейти на ОСНО.

Планируете ли вы нанимать сотрудников?

Сотрудники в штате нужны не всегда, тем не менее желательно заранее понимать, хотите ли вы расширяться (нанимать персонал). Если да, то, опять-таки, вычеркиваем самозанятость из перечня рассматриваемых ОПФ.

Планируя открыть ИП на упрощенном режиме налогообложения или ООО на УСН, имейте в виду, что раздувать штат бесконечно не получится. Дело в том, что для УСН есть ограничение по количеству штатных сотрудников, их не должно быть больше 100 человек.

Захотят ли с вами работать контрагенты, если вы ИП или самозанятый?

Казалось бы, какая разница?! Вы же работаете легально, платите налоги, тогда почему такой вопрос вообще возникает? Но дело в том, что с ИП не всегда готовы сотрудничать ООО, в частности, речь идет про ИП на упрощенке. Компаниям не выгодно такое сотрудничество из-за отсутствия НДС и, как следствие, отсутствия возможности принять его к зачету и уменьшить расходную часть для снижения налога на прибыль и НДС к уплате.

С самозанятыми все еще сложнее, так как это достаточно новая ОПФ, ее многие боятся, так как пока что недостаточно судебной практики на этот счет. Крупные ООО не хотят связывать с самозанятыми гражданами, чтобы их не посчитали аффилированными лицами или наемными сотрудниками за штатом.

При появлении малейших подозрений, могут начаться проблемы с налоговой. В таком случае скорее всего будут предприняты попытки доначислить зарплатные налоги на «выведенных за штат сотрудников» для снижения налоговой нагрузки. Даже если у вас и в мыслях нет такого, без правильного оформления документов вы вряд ли получите желаемый заказ. Юридическому лицу проще нанять другое ООО или ИП, чтобы минимизировать риски.

Какую организационно правовую форму выбрать, если вы планируете:

Открыть свое дело с партнерами: подойдет ООО, так как ИП не подразумевает наличия нескольких собственников бизнеса.

Открыть ломбард: подойдет ООО, так как для ИП этот вид деятельности относится к запрещенным.

Зарегистрировать филиалы в другом городе: подойдет ООО, так как ИП не может открывать филиалы и представительства.

Самозанятость: когда стоит выбрать

Самозанятость стала доступна как ОПФ, чтобы «обелить» доходы населения, которые работают на себя. То есть она нужна государству для вывода в легальное русло специалистов множества профессий.

Может быть самозанятым: репетитор, тренер, психолог, няня, мастер маникюра, дизайнер, логопед, кинолог, фотограф, ведущий мероприятий, специалист по ремонту помещений, оборудования и другие мастера своего дела, если они выполняют его собственными силами.

Сюда же добавим собственников квартир, которые сдают их в аренду. Но если вы купили апартаменты (помещение в апарт-отеле), то не сможете применять самозанятость для легализации бизнеса. Чтобы сдавать в аренду нежилое имущество, нужно регистрировать ИП.

Не может быть самозанятым: адвокат, арбитражный управляющий, нотариус, беспристрастный посредник-примиритель сторон (медиатор), независимый оценщик стоимости имущества.

Правильнее сказать, что зарегистрировать самозанятость они могут, но указанная выше деятельность под эту ОПФ не подходит. Зато, если адвокат сдает квартиру в аренду или является по совместительству тренером, то может оказывать такие услуги, как самозанятый.

Выгодно быть самозанятым, если: Ваш бизнес подходит по сфере деятельности; Вы сами оказываете услуги или являетесь непосредственным производителем товара; Выручка в месяц в среднем будет составлять до 200 000 рублей, а за год не превысит 2 400 000 рублей (по состоянию на 2023 год); Если есть сомнения или вы попадаете под ограничения, то стоит зарегистрировать ИП.

Рекомендуем вам обратить внимание на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. Именно этот вариант обладает наибольшим количеством положительных моментов, перевешивающих отрицательные на чаше весов. Самое главное, чтобы вам не были принципиальны ограничения для ИП, не позволяющие работать в этой ОПФ. Рекомендуем вам посмотреть наше видео и еще раз систематизировать для себя полученную информацию.

Какую форму собственности рекомендуем мы

Рекомендует вам в первую очередь обратить внимание на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. Именно этот вариант обладает наибольшим количеством положительных моментов, перевешивающих отрицательные на чаше весов. Самое главное, чтобы вам не были принципиальны ограничения для ИП, не позволяющие работать в этой ОПФ. Рекомендуем вам посмотреть наше видео и еще раз систематизировать для себя полученную информацию.