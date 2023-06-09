Как ИП уменьшить налог по ПСН и УСН на страховые взносы в 2023 году. Пошаговая инструкция

Как ИП уменьшить налог по ПСН и УСН на страховые взносы в 2023 году? Предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию, ознакомившись с которой, вы узнаете много полезного и сможете улучшить финансовые результаты от предпринимательской деятельности.

Как уменьшить налоги к уплате на страховые взносы? Убедитесь, что вы попадаете в категорию предпринимателей, которые имеют право уменьшать УСН/ПСН на сумму страховых взносов. Пополните Единый налоговый счет своевременно. Убедитесь, что денежных средств на нем достаточно для списания всех фискальных платежей (налогов, взносов), а также недоимок, пени, штрафов, если они есть. Вариант 1: воспользуйтесь своим правом на уменьшение УСН (ПСН) на сумму уже уплаченных взносов. Основание — предоставленная Декларация и уплаченные за период страховые взносы. Вариант 2: если вы хотите зачесть сумму страховых взносов досрочно, то есть непосредственно в период, когда их требуется уплатить. Этот вариант отличается от предыдущего, тем что требуются дополнительные документы. А именно — нужно подать в налоговую оформленное надлежащим образом заявление о распоряжении.

Расскажем подробнее про каждый шаг нашей инструкции. Начнем с категорий, которые могут воспользоваться вычетом.

Некоторые группы предпринимателей имеют право уменьшить налог, уплачиваемый в пользу государства в соответствии с выбранной системой налогообложения, на суммы страховых взносов. К таким категориям относятся Индивидуальные предприниматели, применяющие ПСН или УСН. Здесь стоит конкретизировать, что речь идет только об упрощенке с базой Доходы. Так как есть еще и УСН (Доходы-Расходы).

Размер страховых взносов по ИП ИП без сотрудников платит за себя фиксированные страховые взносы. Они установлены на законодательном уровне в сумме 45 842 руб. (данные по 2023 г.). Если выручка превысила 300 000 руб., то дополнительно начисляется 1% с дохода.

Индивидуальный предприниматель, у которого есть сотрудники должен платить и за себя, и за сотрудников страховые взносы. Обязательные платежи на социальное, медицинское и пенсионное страхование рассчитываются как 30% от ФОТ сотрудников.

Что изменилось после появления ЕНС и ЕНП

Суммы начисленного налога и авансовых платежей можно было уменьшать и раньше. Но порядок изменился с 2023 года. А причиной этому стал Единый налоговый счет. Если вы не знаете, что это такое, то рекомендуем ознакомится с нашей статьей. Для понимания отметим, что на ЕНС предприниматели перечисляют фискальные платежи, подлежащие уплате в пользу государства, в полном объеме. Причем они не оплачивают налоги по отдельности, а переводят средства в составе единого налогового платежа (ЕНП).

Деньги лежат на ЕНС в составе ЕНП до тех пор, пока не наступит дата их списания в пользу уплаты налога или взносов. Этим занимается уже непосредственно налоговая, а не предприниматель. Сроки уплаты взносов наступают 31 декабря и 1 июля, и именно даты списания являются датой фактической оплаты взносов. То есть с этого момента уплаченные обязательные платежи на ПФР, ОМС и ОСС можно зачесть для уменьшения суммы налога.

А мы двигаемся дальше и кратко опишем налоговые режимы ПСН и УСН, применяя которые можно уменьшить на страховые взносы налог к уплате. А после вас ждет инструкция для каждого из случаев с полезными рекомендациями по теме.

Что такое ПСН и УСН ПСН (патентная система налогообложения) — это специальная налоговая система, которая применяется для упрощенной предварительной уплаты налоговых обязательств для некоторых видов предпринимательской деятельности. Вместо расчета и уплаты нескольких налогов (НДФЛ, НДС, налог на имущество), предприниматель может получить патент. Патент — специальное разрешение на осуществление определенных видов деятельности.

Применяя ПСН, предприниматели платят фиксированную сумму налога. Она определяется в зависимости от вида деятельности и региональных факторов. Налог рассчитывается путем умножения потенциальной выручки за год от вида деятельности, на которую выдан патент, на ставку налога. А если патент выдан менее чем на год, то нужно разделить налогооблагаемую базу на количество дней в году (365 или 366) и умножить на срок действия патента. Только после этого получается база для исчисления налога, которую нужно умножить на ставку (6%).

Если патент выдан на год, то при ставке 6% и потенциальной выручке в 5 000 000 рублей сумма фискальных платежей, подлежащих уплате, составит 300 000 рублей. Но если вернуться к теме статьи, то получается, что это не окончательная сумма к уплате, ее можно уменьшить.

УСН (упрощенная система налогообложения) — это специальная налоговая система. Она предоставляет возможность предпринимателям упростить расчет и уплату налогов. УСН применяется для малого и среднего бизнеса, и основана на уплате налогов от упрощенной базы — выручки бизнеса или разницы между выручкой и расходами.

Уплата УСН заменяет налог на прибыль, налог на имущество и НДС. Максимальная ставка при базе Доходы составляет 6%, а при базе Доходы-расходы — 15%. Но Субъекты РФ вправе уменьшать процент. Например, в Санкт-Петербурге ставки равны 6% от Доходов и 7% от разницы между Доходами и Расходами.

Пример: Если ИП зарегистрирован в Санкт-Петербурге, то при выручке 5 000 000 рублей и базе Доходы он заплатит УСН в размере 300 000 рублей. Или все-таки меньше?

Инструкция: как уменьшить на фиксированные страховые взносы налоги по УСН и ПСН

Рассматриваем налоги за 2022 год и страховые взносы, фактически уплаченные предпринимателем за этот же период.

С 2023 года ИП перечисляет на Единый налоговый счет все суммы фискальных платежей (УСН/ПСН, взносы), а налоговые органы в установленный срок самостоятельно списывают с Единого счета налогоплательщика подлежащие уплате суммы и правильно распределяют их. То есть получается, что даты уплаты налогоплательщиком и даты списания средств не совпадают.

На какую сумму можно уменьшить налог Правильнее сказать, на какой процент можно уменьшить налог к уплате. Здесь есть 2 варианта: На всю сумму уплаченных взносов по ИП без сотрудников. На 50% от суммы уплаченных взносов за себя и за сотрудников, если речь идет про ИП с сотрудниками (ст. 346.21 НК).

Как уменьшить на фиксированные страховые взносы за себя налог на УСН или ПСН В зачет могут пойти обязательные платежи на ПФР, ОМС и ОСС: по которым наступил срок уплаты, досрочный зачет взносов в периоде, когда они оплачены.

В зависимости от этого меняется алгоритм действий:

Срок уплаты наступил Досрочный зачет фиксированные взносы за 2022 год, уплаченные в 2022 году, уменьшают налог за 2022 г.

фиксированные взносы за 2022 год, уплаченные в январе и/или июле 2023 года, уменьшают налог за соответствующие периоды 2023 г.

фиксированные взносы за 2023 год, которые необходимо оплатить 9.01.2024 г., уменьшает налог в 2024 г. Налогоплательщик подает заявление о распоряжении. Для этого на его ЕНС должно быть положительное сальдо, то есть исполнено платежное поручение на КБК ЕНП. Заявление предусматривает зачет средств, находящихся на ЕНС, в пользу уплаты взносов. ИП должен указать реквизиты для зачета (КБК по взносам и ОКТМО), а также срок наступления обязанности по уплате, скажем, 3 июля 2023 года, то есть за 9 месяцев 2023 г. Налоговая выносит решение по заявлению уже на следующий день после его получения. Получается, что при уплате взносов в 1 квартале (27 марта) и подаче заявления 12 апреля, зачет происходит 13 апреля, а уменьшить налог на сумму взносов можно при уплате налога за 6 месяцев 2023 года.

Как уменьшить на страховые взносы за сотрудников налог на УСН или ПСН: инструкция

Уменьшить налог можно только на те взносы за сотрудников, которые уплачены в тот же период, за который выполняется расчет УСН/ПСН. То есть период начисления взносов не важен, важен именно срок их уплаты. Подавать ежеквартально Уведомление в ФНС* с указанной суммой аванса налога, который подлежит списанию с ЕНС. При этом сумма аванса уже должна быть уменьшена на размер вычетов, включая обязательные платежи на ПФР, ОМС и ОСС. Отразить в Декларации (подается по итогам года) суммы авансовых платежей и вычетов. Уведомление за год подавать не нужно, так как вся необходимая информация содержится в Декларации, на основании которой с ЕНС списывается ЕНП по итогам года.

*Уведомление нужно подавать до 25.04.23, 25.07.23, 25.10.23. В 2023 году у предпринимателей еще есть возможность работать без подачи уведомлений. В таком случае следует производить уплату аванса налога, уменьшенного на размер взносов.

Как уменьшается налог на УСН для ИП без работников: пример расчета

ИП на УСН Доходы с выручкой чуть более 5 000 000 руб.

Если доход превышает 300 000 руб. в год, нужно заплатить дополнительные пенсионные взносы: 1% от дохода свыше 300 000 руб., но не больше 227 136 руб. Дополнительные взносы рассчитываются по формуле: (Доходы − 300 000 руб.) × 1%. На эти взносы можно уменьшать налог УСН и Патент. Их надо заплатить не позднее 1 июля следующего года.

Выручка руб. (нарастающий итог) Фиксированные взносы ежеквартальные 11 460,5+1% Авансовый платеж по налогу (УСН 6%) Налог к уплате 1 квартал 1 531 322 19 450 91 879 72 429 полугодие 2 627 384 30 252 157 643 54 962 9 месяцев 3 868 958 41 055 232 137 63 691 год 5 145 659 51 858 308 740 65 800

Мы рассказали вам о том, какие есть способы снижения налоговой нагрузки ИП за счет уплаты взносов в 2023 году и даже рассмотрели вопрос на примере. Остается только предложить вам ведение бухгалтерии нашими силами. Сотрудничество с нами обеспечит для вас максимальные налоговые выгоды, соблюдение всех законодательных норм и снижение рисков налоговых проверок.

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