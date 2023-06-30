Виды налогообложения: как платить меньше налогов, какая система налогообложения выгоднее? Предприниматели, которые уже определились с тем, какую организационно-правовую форму выбрать ИП или ООО, сталкиваются со следующим вопросом. И в зависимости от того, насколько правильным будет его решение, меняется налоговая нагрузка на бизнес и чистая прибыль.

Виды систем налогообложения

Изучать Налоговый Кодекс РФ — занятие не самое увлекательное, поэтому предлагаем вам выжимку информации. И начать стоит с перечисления и краткого описания доступных для предпринимателей налоговых режимов.

5 вариантов Для какой ОПФ подходит Какие есть ограничения по состоянию на 2023 год Основной налоговый режим ООО и Индивидуальные предприниматели Отсутствуют. Независимо от сферы бизнеса, выручки и других показателей можно выбирать ОСНО. Упрощенка Индивидуальные предприниматели и ООО Выручка не более 251,4 млн. руб. за год, численность сотрудников не более 130 чел., основные средства до 150 млн. руб. Единый сельскохозяйственный налог ИП и ООО Ограничение по сфере деятельности. Этот специальный налоговый режим разработан для сельхозпроизводителей, у которых более 70% выручки поступает с/х деятельности. ПСН ИП Годовой доход не более 60 млн руб., в штате не более 15 человек НПД ИП и самозанятые Годовой доход не более 2,4 млн руб., сотрудников в штате быть не должно

Обращаем ваше внимание, что мы указали главные ограничения кратко. То есть перед принятием решения о выборе того или иного налогового режима нужно погрузиться в вопрос глубже.

Как выбрать систему налогообложения

Удостоверьтесь, что выбранная вами форма собственности позволяет использовать налоговый режим. Например, НПД подойдет только для ИП без сотрудников. Проверьте, попадает ли ваша сфера деятельность в перечень разрешенных для данного налогового режима. Например, ЕСХН и ПСН могут отсеяться сами собой из-за направления бизнеса, тогда выбор сужается до упрощенки и общего режима. Спрогнозируйте годовой доход от предпринимательской деятельности и количество сотрудников, которое вы планируете устроить в штат. Если вы рискуете превысить допустимый лимит по выручке и численности персонала, то выбор очевиден — ОСН. Убедитесь в том, что при выборе специального режима с вами будут сотрудничать контрагенты. В ряде случаев компании работают только при условии возможности зачесть входящий НДС, то есть с ООО и ИП на ОСНО.

Относительно 4 пункта стоит сделать пояснение. Мало кто из предпринимателей об этом знает, но ООО и ИП на упрощенке тоже имеют право выписывать документы с НДС. Чтобы узнать подробнее об этом, рекомендуем вам посмотреть наше видео.

Какой налоговый режим для компаний и ИП выгоднее

Самый невыгодный — ОСНО. Можно сказать, что его предприниматели выбирают вынужденно. То есть в случаях, когда они не могут применять для ведения деятельности упрощенку, ПСН, ЕСНХ или НПД. Поэтому пойдем от обратного, рассмотрев все варианты по очереди и рассказывая про критерии, которые позволяют или не позволяют выбрать рассматриваемую систему.

Налог на профессиональную деятельность

Налог на профессиональную деятельность (НПД) уплачивается ИП и самозанятыми на основе дохода, полученного от своей профессиональной деятельности. Он создан, чтобы «вывести из тени» тех, кто производит продукцию или оказывает услуги своими силами в небольших объемах. Размер выручки в год ограничен суммой в 2,4 млн. руб. А привлекать наемных сотрудников для ведения деятельности нельзя.

Этот специальный налоговый режим является альтернативой обычному налогообложению и позволяет упростить расчет налогов и значительно снизить их размер. Кроме того, вести бухгалтерский учет и сдавать отчетность в привычном понимании не нужно! НДП рассчитывается автоматически.

Плательщики налога Выручка, полученная от физических лиц Выручка, полученная от ИП и ЮЛ Самозанятые и ИП при условии, что у них нет наемных сотрудников в штате 4% 6%

Патентная система налогообложения

ПСН — это спецрежим налогообложения, предназначенный, чтобы упростить процесс исчисления и уплаты налогов для отдельных категорий индивидуальных предпринимателей. В отличие от других систем, где налог рассчитывается от выручки или прибыли, здесь он рассчитывается на основе фиксированной суммы. На ПСН влияет вид деятельности и регион, где осуществляется предпринимательская деятельность.

Заменяет НДФЛ, полученный от предпринимательской деятельности, НДС с некоторыми исключениями и налог на имущество ФЛ, если имущество используется для бизнеса.

Можно совмещать с другими режимами, организовав правильное ведение БУ и сдачу отчетности.

Предприниматель получает патент на срок от 1 месяца до года. При сроке выдаче до полугода и более полугода ПСН уплачивается одним платежом или несколькими.

Для применения данного спецрежима нужно приобрести специальный налоговый патент на год. Стоимость патента также зависит от вида деятельности предпринимателя и региона. Но в целом эта система налогообложения выгодна для мелких предпринимателей, получающих небольшой доход. При условии, что ПСН для них выгоднее по сравнению с применением упрощенки.

Плательщики Ставка Налогооблагаемая база ИП с численностью сотрудников до 15 человек за 1 год 6% Выручка от деятельности, попадающей под действие патентной системы налогообложения

Важно отметить, что патентная система не подходит для всех видов деятельности. Некоторые, например, такие как продажа алкогольных напитков или общественное питание, не могут использовать эту систему.

Единый сельскохозяйственный налог

Можно применять, если более 70% дохода приносит с/х деятельность, в частности производство с/х продукции. Есть дополнительные условия для применения режима, описанные в ст. 346.2 НК.

Плательщик ЕСХН (компания) освобождается от уплаты налога на прибыль и налога на имущество ЮЛ. НДС платить нужно, кроме описанных в ст. 145 НК случаев освобождения от уплаты налога.

ИП освобождается от уплаты НДФЛ от предпринимательской деятельности, налога на имущество, если оно задействовано в бизнесе, и от НДС ряде случаев, предусмотренных НК.

Плательщик налога ЕСХН Ставка налога Налогооблагаемая база ЮЛ или ИП, являющийся товаропроизводителем сельскохозяйственной продукции, за исключением подакцизных товаров. Также применять ЕСХН имеют право ЮЛ и ИП, оказывающие услуги в области животноводства и растениеводства с/х товаропроизводителям. 6% Доходы-Расходы

Упрощенная система налогообложения

Плательщик УСН освобождается от НДС (20%, 10%, 0%), налога на прибыль (20%), налога на имущество (до 2,2%).

Можно уменьшить УСН на сумму страховых взносов, если вы выбрали УСН с базой Доходы.

Этот специальный налоговый режим позволяет упростить расчет налогов. Также при его применении упрощаются отчетность и ведение бухгалтерии, что снижает финансовую нагрузку на бизнес. В зависимости от направления деятельности, доли расходов и объемов доходов существуют различные виды упрощенки.

Плательщик УСН Доходы УСН (Доходы минус Расходы) ООО или ИП 0%-6%, а также зарплатные налоги и взносы на сотрудников (30% от ФОТ) 0%-15%, а также зарплатные налоги и взносы на сотрудников (30% от ФОТ)

Если ИП на УСН ведет деятельность без сотрудников, то предприниматель обязан уплачивать страховые взносы за себя. Их размер в 2023 году составляет 45 842 руб. за год, в том числе взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) — 36 723 руб, взносы на обязательное медицинское страхование (ОМС) — 9 119 руб. Дополнительно, при превышении выручки 300 тыс. руб. за год уплачивается 1% на ОПС.

Общая система налогообложения

Это самый сложный налоговый режим для ведения бизнеса, который предусматривает уплату всех налогов. Обязательными для налогоплательщиков на ОСН являются НДС и налог на прибыль. А так как компании на общем режиме нанимают сотрудников, то им предстоит также уплачивать взносы в СФР (Социальный Фонд России, образованный в 2023 году после объединения Пенсионного Фонда РФ и Фонда Социального страхования РФ).

НДС Налог на прибыль Налог на имущество Взносы в фонды (ОПС, ОМС, ВНиМ) Ставка НДС (20%, 10%, 0%) Рассчитывается как сумма исходящего НДС (в доходной части) - входящий НДС (в расходной части) Ставка налога на прибыль (20%). Рассчитывается как умноженная на ставку налога (20%) разница между выручкой (без НДС) и Расходами (без НДС) Ставка налога на имущество (до 2,2%). Регулируется на региональном уровне Субъектами РФ. Ставка 30% от ФОТ при предельной базе до 1 917 000 руб. При превышении базы - 15,1%.

ВНиМ — взносы на обязательное социальное страхование при временной нетрудоспособности, наступающие вследствие наступления материнства.

Большая часть компаний, которых интересует легальная оптимизация налогов, работают как раз на ОСН. То есть они мечтают о том, чтобы снизить НДС к уплате и налог на прибыль. Наряду с этим на компании на ОСНО направлено пристальное внимание со стороны налоговой. Ведь они чаще всего снижают налоговую нагрузку не совсем легальными способами и сталкиваются с последствиями своих действий.

Общий режим налогообложения (ОРН): сравнение налоговой нагрузки ООО и ИП

ООО ИП Налог на прибыль (ставка 20%). НДФЛ (ставка 13%). НДС (20%, 10%, 0%), зависит от вида услуги и/или товара (базы для расчета налога) НДС (20%, 10%, 0%), зависит от вида услуги и/или товара (базы для расчета налога) Взносы в фонды с ФОТ (30%) Взносы в фонды с ФОТ (30%) или фиксированный размер страховых взносов к уплате по ИП за себя (45 842 руб. за 2023 год). Налог на имущество (от 0,1% до 2,2% от стоимости имущества, регулируется на региональном уровне) Налог на имущество физических лиц (от 0,1% до 2,2% от стоимости имущества, регулируется на региональном уровне)

Главное отличие, как видно из таблицы, — налог на прибыль для ООО и НДФЛ для ИП.

Пример налоговой нагрузки ИП (торговля товарами собственного производства)

Годовая выручка 2 400 00 руб., в том числе НДС.

Годовой расход 1 600 000 руб., в том числе НДС.

Налоги ОСН с НДС ОСН без НДС Упрощенка доходы Упрощенка Дох-Расх НПД НДФЛ 71 500 104 000 - - - НДС 250 000 - - - - Взносы по ИП за себя 45 842 45 842 также - 45 842 также - 45 842 - 1% по страховым взносам 2 500 5 000 21 000 5 000 - Налог УСН 6% - - 79 789 - - Налог УСН 15% - - - 120 000 - НДП - - - - 96 000 Итого налоги: 369 842 154 842 146 631 170 842 96 000

В каждом случае, понимая доходную и расходную часть, нужно рассчитывать и сравнивать итоговую сумму налогов к уплате. Только так вы сможете выбрать лучший вариант из возможных.

Главные недостатки систем налогообложения

ОСНО УСН ПСН/ЕСХН/НПД Большая налоговая нагрузка на бизнес Ограничения по выручке, численности сотрудников, стоимости основных средств Ограничения по видам деятельности, численности сотрудников или отсутствие возможности их найма, другие ограничения.