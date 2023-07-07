Как руководителю проверить главбуха. Зачем это делать и как это поможет бизнесу?

Бухгалтер — одна из ключевых фигур команды, которая отвечает за финансовую стабильность и успех вашего предприятия. Однако, как руководителю, вам важно понимать, насколько хорошо бухгалтерия справляется с задачами. А для этого точно не будет лишним проверить профессионализм бухгалтера.

Неправильное ведение бухгалтерии и ошибки в отчетах могут иметь серьезные последствия для вашего бизнеса, включая штрафы, потерю доверия клиентов и проблемы с законодательством.

Зачем проверять своего бухгалтера

Вести бизнес в неведении не совсем правильно, а именно так действует большинство директоров и собственников компаний. Причина не в отсутствии желания или времени, а в том, что руководство компании не понимает, что делает бухгалтер и как его проверить. Есть, как минимум, три причины, по которым вам стоит задуматься над этим важных вопросом: Гарантия точности и надежности налоговой отчетности.

Обеспечение соответствия законодательству и учетных стандартов.

Предотвращение мошенничества и финансовых преступлений.

Начнем с простых вещей, которые вы вполне в состоянии сделать самостоятельно, не обращаясь в специализированные компании.

С чего начать проверки бухгалтера, не имея знаний в области БУ и НУ

Доступ в 1С

Пусть системные администраторы обеспечат для вас доступ в программу 1С. Даже если вы не обладаете навыками работы в 1С и вообще с трудом представляете себе, что это такое, бухгалтер озадачится от такого поворота событий. Здесь возможны варианты. Скорее всего он начнет лучше выполнять свои обязанности, подчищая «хвосты», или же начнет паниковать, если у него недостаточно компетенций и глубины знаний. Так что, в том числе по реакции сотрудника, можно начинать делать первые выводы о том, стоит ли вам беспокоиться.

Запрос отчетности

Примерно по такому же принципу можно продолжать свое исследование. Следующим шагом является запрос сданной отчетности в налоговую за 1, 2 или даже 3 года. Бухгалтер не знает, кто будет смотреть и проверять данные, возможно, вы уже привлекли специалистов, так что повод для беспокойства появится.

Вы можете запросить как документы в бумажном виде, так и доступ к документам в электронном виде. Главное, не забудьте вместе с отчетами попросить предоставить квитанции об отправке документов и принятии их ФНС.

Сверка с налоговой

Справка о состоянии расчетов с бюджетом также позволит вам лучше понимать ситуацию. Попросите бухгалтера заказать ее через ФНС, так он будет понимать, что вам не все равно, вы держите руку на пульсе.

Из справки вы увидите, имеют ли место пени, штрафы, недоимки или даже переплаты в пользу бюджета. Все это, включая переплаты, говорит не в пользу бухгалтера.

Беседа о выполнении обязанностей Поговорите со специалистом, выяснив следующие моменты: Как происходит сбор первичной документации.

Проводится ли регулярная сверка с контрагентами.

Производится ли ежеквартальная сверка с бюджетом.

Используется ли ЭДО, то есть электронный документооборот, в компании.

Совершенствует ли бухгалтер свои навыки, следит ли за изменениями Законодательства РФ.

Как не должен вести себя бухгалтер, если он хорошо справляется со своими обязанностями

Согласитесь, что, когда специалист уверен в своих компетенциях и в том, что ведение бухгалтерии выполняется безупречно и в срок, он будет спокоен и рационален в любой ситуации. Скорее всего специалист без вопросов предоставит вам сверку с налоговой, аккуратно подшитые в папки отчеты за последние 3 года и поможет освоить базу 1С.

Но если бухгалтеру есть что скрывать, или он недостаточно хорошо разбирается в своей профессии, в частности, именно для работы в вашей организации, то вы можете столкнуться с такими реакциями, как:

Агрессия в ваш адрес при попытке что-либо запросить или получить доступ к данным, которые раньше были только у бухгалтерии.

Сотрудник начинает давить на жалость, рассказывая вам заранее о причинах, по которым он не смог вовремя или без ошибок справится со своими обязанностями.

Отказ в предоставлении информации. Такое тоже случается, вплоть до того, что бухгалтер обвиняет руководство в недоверии и начинает грозить увольнением. Прощать или нет такие манипуляции, решать вам, но потакать им точно не стоит, как и не стоит оставлять желание проверить качество работы специалиста.

Но, как вы понимаете, все это больше относится к психологическим аспектам, позволяющим вывести на чистую воду недобросовестного или не компетентного сотрудника. Только вот к реальной проверке соответствия занимаемой должности и отсутствия нарушений законодательных норм это вас никак не приблизит. Поэтому переходим к следующему этапу: от домыслов к действиям.

Ключевые шаги для проверки бухгалтера

Проверка бухгалтера — ответственная задача, правильно выполнить которую может только опытный бухгалтер. Независимо от того, насколько руководитель компетентен в финансовых вопросах, специалисту с профессиональными знаниями и опытом требуется проверять бухгалтерскую документацию и налоговую отчетность, оценивать точность и своевременность отчетности, а также организацию и поддержание системы учета.

Анализ бухгалтерской документации и налоговой отчетности

Проверка бухгалтерского баланса, в том числе состояния активов и обязательств.

Оценка правильности учета доходов и расходов.

Анализ согласованности данных с банковскими операциями.

Анализ бухгалтерской документации и налоговой отчетности позволяет выявить ошибки в балансе и декларациях, проверить правильность учета доходов и расходов, а также обеспечить согласованность данных с банковскими операциями. Только квалифицированный бухгалтер способен оценить соответствие документов и проводок, анализировать первичные документы и установить их правильность.

Проверка точности и своевременности отчетности

Убедиться в правильном заполнении налоговых деклараций.

Проверить своевременную подачу отчетности в налоговые органы.

Анализировать отчеты о финансовых результатах и состоянии дел.

Проверка точности и своевременности отчетности требует знания налогового законодательства и стандартов учета. Бухгалтер должен убедиться в правильном заполнении налоговых деклараций, своевременной подаче отчетности в налоговые органы, а также анализировать отчеты о финансовых результатах и финансово-хозяйственной деятельности организации. Только бухгалтер с опытом работы сможет сопоставить отчеты с предыдущими периодами и оценить их соответствие стандартам учета и законодательству.

Оценка организации и поддержание системы учета

Проверка соблюдения процедур учета и контроля.

Оценка использования автоматизированных систем бухгалтерии.

Анализ эффективности использования бухгалтерских программ.

Оценка организации и поддержания системы учета требует знания процедур учета и контроля, а также опыта работы с бухгалтерскими программами. Бухгалтер должен оценить эффективность использования автоматизированных систем бухгалтерии, наличие документированных политик и процедур, а также обученность и компетентность сотрудников бухгалтерии.

Важные аспекты для проверки компетенций бухгалтера

Провести интервью и тестирование

Задавать вопросы о бухгалтерских принципах и процедурах.

Проверять знание налогового законодательства и учетных стандартов.

Оценивать навыки работы с бухгалтерскими программами.

Оценить профессиональное развитие и образование

Проверить наличие сертификатов и лицензий.

Оценить участие в профессиональных тренингах и семинарах.

Анализировать опыт работы и рекомендации предыдущих работодателей.