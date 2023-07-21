УНС: 5 способов снижения налогов для упрощенцев

Сегодня речь пойдет о том, как снизить налоги на упрощённой системе налогообложения легально. Нелегальных способов очень много, но, используя «полезные советы экспертов», бизнес сталкивается с множеством проблем. Чтобы этого избежать, и не вызывать вопросов со стороны налоговой, нужно применять только законные методы снижения налоговой нагрузки.

5 способов снижения налогов для упрощенцев

Перейдем сразу к делу, перечислив основные предлагаемые пути по наращиванию прибыли за счет уменьшения налоговой ставки* или налогооблагаемой базы.

* Стандартная федеральная ставка по УСН (Доходы) составляет 6%, а по УСН (Д-Р) — 15%. Регионы вправе снижать этот показатель.

1. Уменьшить УСН на величину страховых взносов

Страховые взносы предприниматели платят за себя и за сотрудников. Их размер составляет 30% от ФОТ.

2. Заключать Агентские договоры

Схема работы, подразумевающая подписание возмездных агентских договоров. Ее используют ИП, которые перепродают товары, не являясь их производителем, или услуги, не являясь их исполнителем.

При заключении агентского договора налогооблагаемой базой является не полученная от покупателя сумма, а агентское вознаграждение. Остальная часть выручки перечисляется исполнителю, который платит налоги в соответствии с выбранным режимом.

3 способ. Налоговая миграция

Миграция бизнеса в регион, где действует пониженная ставка УСН. Также предлагаем вам посмотреть видео, которое многое для вас прояснит в данном вопросе:

4 вариант. Налоговые каникулы для бизнеса

Каникулы на законных основаниях на 2 года (два налоговых периода) освобождают определенные категории предпринимателей от уплаты налога полностью. Каникулами могут воспользоваться не только упрощенцы, но и ИП на патентной системе налогообложения. Только в этом случае налоговым периодом будет считаться действие патента.

Нулевая ставка подходит далеко не для всех, перечень направлений предпринимательской деятельности строго регламентирован. Субъекты РФ вправе самостоятельно корректировать сферы бизнеса, попадающие под налоговые каникулы.

На момент подготовки данного материала налоговые каникулы для вновь зарегистрированных ИП продлены до конца 2023 года.

5 способ. Переход на НПД (налог на профессиональный доход)

НПД у многих ассоциируется только с самозанятостью. Но и индивидуальные предприниматели имеют право его применять.

Выгода заключается в отсутствии необходимости уплачивать страховые взносы за себя, а также в сниженной ставке налога при работе с физическими лицами. Для УСН она составляет 6%, а для плательщиков налога на профессиональный доход — 4%. Еще одним бонусом, который позволит сэкономить, является возможность ведения деятельности без ККТ.

Но есть два важных ограничения, без которых переход с УСН на НПД невозможен. 1 — в штате не должно быть сотрудников, 2 — размер годовой выручки не должен превышать 2 400 000 рублей. Для большинства ИП такие рамки невыполнимы, поэтому возможность смены режима есть не у всех.

Другие способы снижения налоговой нагрузки законно

Покупка патента

Специальный налоговый режим — это не только УСН, но и патентная система налогообложения. Если вы имеете право ее применять, то можно выполнить расчет, позволяющий спрогнозировать финансовую выгоду. Ставка налога на ПСН составляет также 6%. Но уплачивать фискальные платежи нужно не со всей выручки, а только с деятельности, попадающей под ПСН.

Численность сотрудников ИП, для возможности применения этого режима, не может превышать 15 человек.

Применение льгот

С этим способом экономии нужно быть предельно аккуратными, так как налоговики будут рассматривать под лупой ваше право на льготы. К ним может относиться как применение пониженной ставки для расчета налога (для ИП на УСН), так и льготы в отношении имущества, которое не подлежит налогообложению, и амортизационная премия (для ООО и ИП на ОСНО).

Амортизационная премия относится к категории льгот, которой могут воспользоваться плательщики налога на прибыль. А упрощенцы освобождены от уплаты налога на прибыль изначально, поэтому разговор про льготы для ОСНО подробнее рассматривать в рамках данной статьи смысла нет.

Кто может применять УСН

Общества с ограниченной ответственностью (ООО).

Индивидуальные предприниматели (ИП).

Для упрощенцев действуют определенные ограничения. Если их не соблюдать, то предприниматель теряет право на применение режима. К обязательным условиям относятся:

Ограничение по выручке, полученной за год, в размере 251 400 000 руб.

Основные средства на балансе в суммарном исчислении не должны превышать 150 000 000 руб.

Численность персонала не может быть более 130 человек.

В чем плюсы упрощенной системы налогообложения

Упрощенное ведение БУ и НУ. Уменьшенная налоговая нагрузка.

Кроме значительного уменьшения бумажной волокиты, предприниматели-упрощенцы платят меньше налогов. Причина заключается в том, что УСН освобождает от уплаты трех фискальных платежей в бюджет.

Какие налоги не платят упрощенцы НДС, который очень больно бьет по «карману» бизнеса, так как его ставка составляет 20%. В ряде случаев она может быть снижена до 10% и даже 0%. Но в большинстве случаев нужно использовать стандартную ставку при расчете налога на добавленную стоимость.

Налог на прибыль, ставка которого составляет 20% от разницы между выручкой, очищенной от НДС, и расходами.

Налог на имущество с максимальной ставкой 2,2%, размер которой могут регулировать в меньшую сторону Субъекты РФ.

Почему упрощенка подходит не всем

Данный специальный режим гораздо выгоднее, чем ОСНО. Но из-за ограничений по численности сотрудников, выручке и ОС не все предприниматели могут его применять. Есть и другая причина, по которой на упрощенку переходят не все бизнесы, даже попадая под установленные критерии.

Причина заключается в том, что контрагенты не очень охотно работают с упрощенцами из-за отсутствия возможности зачесть входящий НДС.

Если организация сотрудничает с ООО или ИП на упрощенке, которые не являются плательщиками налога, то отсутствие входящего НДС делает такое сотрудничество невыгодным. Но все не так печально, так как партнеры по бизнесу, получая выгодную стоимость на товары или услуги, скорее всего будут не против отсутствия входящего НДС.