Почему налоговые споры, как и уголовные дела, лучше «разваливать» до суда.

В российской экономике вновь очередной кризис. И весь бизнес подвергается серьезным испытаниям. При этом, провозглашенная в НК РФ презумпция невиновности налогоплательщика на практике не работает. Про УПК РФ даже заикаться лишний раз не стоит! И поэтому очень важно заранее начать сбор доказательств в свою пользу.

В столь сложные периоды всегда происходит усиление административного давления на предпринимателей, особенно в налогово-фискальной сфере, чиновники которой всегда славилась своей изобретательностью в деле взысканий и пополнения казны. И хотя на самом высоком уровне неоднократно пытаются оградить бизнес от избыточных и неоправданных налоговых и уголовных репрессий, но попытки эти до сих пор так и не увенчались успехом.

Полномочия налоговиков и их возможности контроля за бизнесом в настоящее время велики как никогда. И самое грозное их оружие – выездная налоговая проверка.



Как, например, проводится сейчас это мероприятие и какие последствия оно за собой влечет?

Непременным условием является тот факт, что у организации-цели контрольных мероприятий есть ликвидное имущество, на которое будет в итоге обращено взыскание, также предварительно оценивается имущественное положение руководителей, бенефициаров и прочих связанных лиц (иначе для налоговиков не будет иметь смысла проведение столь сложного, длительного и трудозатратного мероприятия);

Размер доначислений составляет примерную стоимость выявленного имущества, потенциально пригодного для изъятия, плюс налоговые пени и штрафы. Сумма чистых налоговых доначислений может превышать 15 — 45 млн руб. (крупный и особо крупный размер в целях применения ч.1 и 2 ст. 199 УК РФ); что вполне соответствует статистике за 2021г., когда средние доначисления по выездным проверкам достигли 49,7 млн руб., в 2022г. она уже стала равна рекордным 74 млн. руб.;

Ф. Грэтц. Вмешательство налогов в частную жизнь. Карикатура в журнале Lustige Blatter. 1892. Репродукция из альбома «Пером и кистью о налогах»

Как проходит среднестатистическая выездная налоговая проверка и какие последствия за собой влечет?

Непременным условием является тот факт, что у организации - цели контрольных мероприятий есть ликвидное имущество, на которое будет в итоге обращено взыскание, также предварительно оценивается имущественное положение руководителей, бенефициаров и прочих связанных лиц (иначе для налоговиков не будет иметь смысла проведение столь сложного, длительного и трудозатратного мероприятия);

Размер доначислений составляет примерную стоимость выявленного имущества, потенциально пригодного для изъятия, плюс налоговые пени и штрафы. Сумма чистых налоговых доначислений может превышать 15 - 45 млн руб. (крупный и особо крупный размер в целях применения ч.1 и 2 ст. 199 УК РФ); что вполне соответствует статистике за 2021г., когда средние доначисления по выездным проверкам достигли 49,7 млн руб. При этом сам закон, в т.ч. Налоговый Кодекс РФ, зачастую выполняет лишь прикладную функцию: в его красивые, логичные, на первый взгляд, формулировки «заворачивают» крупную сумму недоимки. Все мыслимые и немыслимые нарушения прав налогоплательщика, допущенные в ходе проверки, в сам акт, конечно, не попадут.

На этапе досудебного урегулирования налогового спора (после составления справки о проведенной проверке, но до составления решения) сумму доначислений можно будет снизить. После подписания решения сделать это будет куда сложнее.

Все жалобы налогоплательщика на решение налогового органа, принятое по результатам выездной проверки, в вышестоящий налоговый орган- УФНС по субъекту РФ практически всегда остаются безрезультатными. Управление «закрывает глаза» даже на самые вопиющие нарушения НК РФ, допущенные нижестоящими инспекциями;

В случае обжалования налогоплательщиком вынесенного решения после вынесения решения вышестоящим налоговым органом и выставления безответного требования погасить недоимку материалы направляются в следственный орган (с марта 2022г. эти материалы- единственный повод для возбуждения дела, т.к. СК РФ не вправе более возбуждать дела по своей инициативе, но вполне легальные возможности обойти новые нормы закона у правоохранительных органов все равно имеются, какие именно – автор расскажет позже на страницах этого блога;

Следственный орган возбуждает уголовное дело, игнорируя различия между налоговым правонарушением и налоговым преступлением. Доказыванием прямого умысла и прочих обязательных элементов состава преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, следствие зачастую себя также не утруждает;

Надежды на объективное судебное решение арбитражного суда первой инстанции, который территориально находится в том же регионе, что и инспекция, весьма малы, впрочем, как и на решение апелляционной инстанции. Нередки случаи, когда суд целыми страницами копирует решение фискального органа, совершенно не вникая в суть спора и откровенно игнорируя «неудобные» для него нормы закона, просто потому, что бюджету нужны деньги; Денежный мешок с надписью «Путешественник в государственную казну». Мрамор. I век до н. э., Рим. Музей римской цивилизации, Рим. Репродукция из альбома «Пером и кистью о налогах» Налоговый орган после рассмотрения спора судами первой и апелляционной инстанций инициирует банкротство налогоплательщика, а следственный орган параллельно продолжает расследовать уголовное дело;

Если адвокату не удается «развалить» или прекратить дело на стадии предварительного расследования, в игру вступает уголовный суд. Будет ли его решение беспристрастным, мотивированным и справедливым? Вопрос скорее из разряда риторических. При этом переквалификация деяния с ч. 2 на ч. 1 ст. 199 УК (с преступления средней на преступление небольшой тяжести), а также судебный штраф или, например, освобождение осужденного от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования уже может считаться большой удачей для адвоката-защитника.

Картина, как видите, вырисовывается довольно безрадостная. И довольно типичная по стране.

Есть ли способы не допустить подобное развитие событий? Общие рекомендации для налогоплательщика.

Согласно статистике количество выездных налоговых проверок с каждым годом сокращается (с 30 662 в 2015 г. до 8120 в 2021 г.). Анализ приведенных данных говорит, что тенденция уменьшения выездных проверок обусловлена повышением эффективности предпроверочного анализа и контрольно - аналитической работы налогового органа как формы контроля и исполнения бюджета при камеральных проверках.

Поэтому на этапе предпроверочного анализа и камеральной налоговой проверки следует:

выстроить грамотную линию поведения при общении с чиновниками налогового органа, которая позволит компании получить информацию о ее недобросовестных (по мнению ФНС) контрагентах, представить пояснения и документы по необоснованным претензиям, продемонстрировать готовность защищать свои права в ходе проверки и оспаривать доначисления, что, возможно, переключит внимание налоговиков на более сговорчивых и менее юридически грамотных налогоплательщиков.

К сожалению, многие предприниматели этот шанс упускают, предпочитая до последнего игнорировать налоговые органы: без объяснения причин не представляют пояснения и документы (информацию) по запросам, не являются на допросы, не пытаются продумать и выстроить защиту от порой откровенного произвола со стороны инспекторов, тем самым давая им в руки все новые и новые аргументы против себя и своей компании.

А если и обращаются за юридической помощью, то лишь уже после вынесения решения по налоговой проверке, когда что — либо изменить становиться невозможно, учитывая откровенно профискальный подход судебной власти при рассмотрении налоговых споров.

Уильям Хогарт. Суд.Около 1758. Музей Фицуильяма. Кембридж

Как уже стало ясно, налоговый контроль действительно становится ежедневным мероприятием. Кроме классических выездных и камеральных проверок он включает в себя:

анализ массива данных из АИС «Налог-3»,

вызов на комиссии по легализации налоговой базы,

запросы документов по ст. 93.1 НК,

многочисленные допросы руководителей и сотрудников организации,

осмотры вне рамок проверок документов и предметов.