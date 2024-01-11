Доследственная проверка компании: почему необходимо защищаться еще до ее начала

О чем думает среднестатистический работник офиса во второй половине дня пятницы, когда до конца рабочей недели остается 1-2 часа? Скорей всего не о работе, а о предстоящих выходных и планах на них. И большим шоком для всех остальных будет появление в офисе компании сотрудников полиции, которые властно прикажут работникам оставаться на своих местах.

Вместо предисловия

О чем думает среднестатистический работник офиса во второй половине дня пятницы, когда до конца рабочей недели остается 1-2 часа? Скорей всего не о работе, а о предстоящих выходных и планах на них. Возможно, что и руководителя организации уже нет на рабочем месте. И тем большим шоком для всех остальных будет появление в офисе компании сотрудников полиции, которые властно прикажут работникам оставаться на своих местах, т.к. они сейчас будут проводить обыск (или выемку, или обследование помещений) и отберут пояснения у всех сотрудников компании. Не исключено, что полицейских могут сопровождать сотрудники подразделений специального назначения (ОМОН), чтобы граждане и без слов поняли всю серьезность ситуации (пока оставлю без ответа вопрос о законности подобных действий).

Правоохранители без промедления начнут изымать документацию, компьютеры, серверы, жесткие диски, флешки и другие электронные носители информации, вскрывать сейфы и шкафы для бумаг, ломать запертые двери помещений, проводить личный обыск работников, осматривать их телефоны, сумки и т.д. (подробный правовой анализ данных действий также будет дан автором позднее). Не обладающие необходимыми знаниями и инструкциями о том, как вести себя в подобной стрессовой ситуации сотрудники компании ничего не смогут противопоставить действиям полицейских, при этом сообщая им ценную информацию, не зафиксируют серьезных нарушений, будут выполнять незаконные требования и т.д. Все это играет лишь на руку силовикам, которые сполна используют факторы внезапности и активного психологического прессинга.

Описанная выше ситуация — совершенно рядовой случай, возникающий при проведении доследственной проверки организации.

Впрочем, можно «отмотать пленку» немного назад и заметить, что у данной ситуации, вероятно, были некоторые предпосылки, но их предпочли не заметить или проигнорировать (например, вызовы в УЭБиПК с целью получения объяснений, запросы о представлении документов, имеющаяся, но не принятая во внимание компанией информация о возбуждении уголовного дела в отношении менеджмента фирмы — контрагента). Само наличие запросов от полицейских уже означает, что организация «взята в оборот» и ей можно предъявить претензии, необходимо лишь собрать доказательства вины в ходе доследственной проверки и надлежащим образом закрепить их.

И если на пороге офиса уже стоят оперативники, то скорей всего руководство компании ранее совершило ряд промахов, которые и привели к подобному развитию событий, главный из которых – не предприняло никаких активных действий по защите своих прав как до, так и в процессе проведения доследственной проверки.

Однако, прежде чем давать какие-либо рекомендации в данной ситуации (этому еще будет посвящен ряд отдельных статей), считаю нужным сначала рассмотреть сущность такого процессуального института как доследственная проверка, поводы для ее проведения, арсенал проверочных мероприятий и какие основные опасности для предпринимателей она в себе заключает.

Перечень мероприятий доследственной проверки в отношении компании, типичные поводы для ее проведения

В 2013 году законодатель существенно изменил порядок проведения доследственной проверки на основании сообщения о преступлении, предусмотренный ст. 144 УПК (Федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ). В частности, расширен перечень процессуальных действий, проводимых в ходе доследственной проверки. В него был включен целый ряд следственных действий, которые ранее следователь, дознаватель имели право проводить исключительно после возбуждения уголовного дела (получение образцов для сравнительного исследования, назначение и проведение судебной экспертизы, осмотр документов, предметов и т.д.).

Теперь в общем виде перечень мероприятий, которые правоохранители вправе провести в отношении любой компании еще до установления события и состава преступления (и до официального возбуждения уголовного дела!) выглядит следующим образом:

получение объяснений, образцов для сравнительного исследования, истребование документов и предметов, их изъятие в порядке, предусмотренном УПК РФ ( т.е. в ходе осмотра – прим. автора) назначение судебной экспертизы, участие в ее производстве и получение заключения в разумный срок, производство осмотра места происшествия, документов, предметов, требование производства документальных проверок, ревизий, исследование документов, предметов, привлечение к участию в этих действиях специалистов, дача обязательного для исполнения органом дознания письменного поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий (для целей данной статьи, прежде всего, стоит упомянуть такие гласные ОРМ как опрос граждан, сбор образцов для сравнительного исследования, исследование помещений, зданий и сооружений, в т.ч. исследование жилища по постановлению суда, получение компьютерной информации по решению суда).

Полученные в ходе проверки сведения могут быть использованы в качестве доказательств при условии соблюдения положений ст. 75 и 89 УПК (ч.1 и 2 ст.144 УПК), т.е. с неукоснительным соблюдением всех требований Кодекса при их получении.

Считаю нужным упомянуть тот факт, что по общему правилу обыск (выемка) в офисе до возбуждения уголовного дела в отношении руководства компании проведен быть не может! Однако, если дело, например, возбуждено в отношении директора компании-контрагента и он дал показания, что в офисе вашей фирмы хранятся некие документы или предметы, которые могут иметь значение для расследуемого дела, то обыск будет считаться законным (ст. 182 УПК). И, конечно, ваша фирма тоже попадет в сферу пристального внимания правоохранителей и в отношении нее будут проведены все вышеперечисленные мероприятия.

Отмечу, что поводом для доследственной проверки может стать не только сообщение о преступлении (например, от бывшего сотрудника фирмы об уклонении от уплаты налогов или о незаконных финансовых операциях), но и рапорт оперативного сотрудника об обнаружении признаков преступления (сами сведения могут быть получены из различных источников, в т.ч. из СМИ). При этом в нарушение требований закона рапорт вполне может быть необоснованным и немотивированным.

Однако, как показывает практика, составление даже формального рапорта (без перечисления в нем объективных (внешних) признаков преступления) дает правоохранительным органам основания для проведения проверки в соответствии с положениями ст. 145 УПК , в т.ч. ОРМ, и считается ими законным поводом для возбуждения уголовного дела.

Недостатки юридической регламентации стадии доследственной проверки предпринимателей

Фактически следователь имеет в своем распоряжении инструментарий для проведения полноценного расследования, минуя стадию возбуждения уголовного дела. При этом все полученные документы и предметы являются доказательствами, следователю будет достаточно лишь приобщить их к материалам будущего уголовного дела (либо просто продублировать ряд ранее совершенных действий).

Именно на данном этапе проверяемое лицо, еще не имеющее официального статуса подозреваемого, обязано позаботиться о качественной защите своих прав, чтобы не допустить дальнейшего уголовного преследования и возможного реального срока.

Ч. 1.1. ст. 144 УПК предусматривает обязательное разъяснение прав лицам, участвующим в процессуальных действиях, в т.ч.:

право пригласить адвоката, при отсутствии подобной возможности - обеспечить его участие за счет государства,

не свидетельствовать против самого себя,

приносить жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц правоохранительных органов и т.д.

Все это — не пустая формальность, нарушения данных правил влечет признание результатов процессуальных мероприятий недопустимыми доказательствами. И если реального разъяснения прав, в т.ч. права на защиту, не производилось, то этот факт необходимо зафиксировать в графе протокола «замечания»!

Также в настоящий момент ни закон, ни суды не определяют даже приблизительные ориентиры распознавания уголовного преследования конкретного лица на самых ранних его этапах, которые помогли бы ему своевременно начать свою защиту.

УПК РФ фактически не ограничивает по времени сроки доследственной проверки по преступлениям экономической направленности; не предусматривает обязанность извещать о продлении срока проверки заинтересованных лиц, а также о вынесенном постановления об отказе в возбуждении уголовного дела лица, в отношении которого проводилась проверка.

По смыслу ч. 1 ст. 144 УПК должностное лицо обязано принять решение по сообщению о любом совершенном или готовящемся преступлении в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. Этот срок может быть продлен руководителем до 10 суток, а при необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок еще до 30 суток.

На практике эти сроки никогда не соблюдаются, никаких негативных последствий для их нарушителя закон не устанавливает. При этом правоохранители нередко используют и такой незаконный прием, как неоднократная отмена вынесенных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела с целью искусственного продления этих сроков.

Согласно ч. 8 ст. 162 УПК «следователь в письменном виде уведомляет обвиняемого и его защитника, а также потерпевшего и его представителя о продлении срока предварительного следствия». Однако уведомлять о продлении сроков именно доследственной проверки закон его напрямую не обязывает, в результате чего лицо, в отношении которого она проводится, не имеет возможности своевременно его обжаловать.

В соответствии с ч. 3 ст. 145 УПК о принятом решении об отказе в возбуждении уголовного дела извещается только заявитель, которому разъясняется право обжаловать данное постановление. При этом проверяемое лицо (руководитель компании) может длительное время оставаться в неведении относительно данного факта, несмотря на то, что это постановление напрямую затрагивает его права и законные интересы.

Следователь, нарушая право на защиту, может отказывать в ознакомлении с материалами проверки лицу, в отношении которого она проводится, а также его адвокату, ссылаясь на «тайну следствия» и тот факт, что такого права формально не предусмотрено законом и т.д. (подобные грубейшие нарушения необходимо обязательно обжаловать в порядке, предусмотренном ст.ст.124, 125 УПК).

К сожалению, все вышеперечисленные нарушения законодательства на этапе доследственной проверки — это лишь «вершина айсберга».

К этому следовало бы добавить, что прокурорский и внутриведомственный контроль за действиями оперативников, следователей и дознавателей на данной стадии демонстрирует свою низкую эффективность, а судебный контроль заключается, как правило, лишь в вынесении однотипных отказов в удовлетворении жалоб с формулировкой, что заявитель и суд на этапе доследственной проверки не вправе вмешиваться в доказательственную деятельность следствия. И все же оставлять без внимания откровенно грубые нарушения оперативников и следствия нельзя.

Оперативно-розыскные мероприятия как часть доследственной проверки предпринимателей

Неотъемлемой частью материалов проверки бизнеса являются также результаты оперативно-розыскных мероприятий (далее по тексту – ОРМ), которые регламентируются Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее — Закон об ОРД).

Ни Закон об ОРД, ни открытые ведомственные нормативные правовые акты не дают определений конкретных видов ОРМ, обязательного порядка их проведения, документирования, состава участников, как не дают и полного перечня, наименований и форм составляемых при этом документов. Поэтому для различных регионов характерно разнообразие и противоречивость практики по данным вопросам, в т.ч. и о допустимости использования результатов таких мероприятий в качестве доказательств. Все это создает весьма «питательную среду» для различного рода злоупотреблений и нарушений со стороны оперативных сотрудников.

Как правило, при проверке по «экономическим» составам распространены следующие ОРМ: опрос граждан;

сбор образцов для сравнительного исследования (почерка, подписей, оттисков печатей и штампов, голоса и т.д.);

исследования помещений, зданий и сооружений, в т.ч. исследования жилища по постановлению суда;

получение компьютерной информации по решению суда;

снятие информации с технических каналов связи.

Это т.н. «гласные» ОРМ, когда правоохранительные органы ставят в известность о целях и задачах проведения мероприятий лицо, в отношении которого или с участием которого они будут проводиться (при этом второе, третье, пятое в данном списке ОРМ может производиться в отдельных случаях и негласно). При гласном характере к участию в них возможно привлечение адвоката.

Возможно и проведение негласных (втайне от проверяемого лица) ОРМ, которые включают в себя: наведение справок, наблюдение, исследование предметов и документов, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных отправлений, прослушивание телефонных переговоров.

Именно на этапе проведения ОРМ (как части доследственной проверки) предпринимателями совершается немало ошибок, которые в дальнейшем могут серьезно ухудшить их положение или подорвать экономику фирмы (не обращаются за юридической помощью, предпочитая действовать самостоятельно, не оценивают законность требований и действий правоохранителей, дают лишнюю информацию, общаются по незащищенным каналам связи и т.д.).

При этом довольно легкомысленно считать, что раз уголовное дело еще не возбуждено, то причин для волнения нет, достаточно будет выполнить все требования следователя и оперативников и они оставят компанию в покое. Однако их задачи и цели совершенно иные, особенно, если учесть, что в данной структуре до сих пор царит «палочная система» и показатель эффективности работы — количество возбужденных и доведенных до суда с вынесением обвинительных приговоров уголовных дел. А значит, следователь вряд ли возбудит дело, не обладая хотя бы минимальным количеством доказательств виновности предпринимателя, которые можно будет предъявить суду.

Любому предпринимателю стоит знать следующую аксиому: проведенные в связи с производством доследственной проверки ОРМ не могут подменять собой действия следствия, т.е. на стадии проверки доказательства не формируются, это лишь информация, которую еще надлежит проверить на основе соответствующих норм УПК и закрепить ее надлежащим образом.

Но при этом судебная практика, в том числе Верховного Суда РФ, по вопросу допустимости использования в качестве доказательств материалов оперативно-розыскной деятельности неоднозначна, поэтому предугадать, каким будет решение суда в конкретном деле очень непросто.

Из приведенного выше поверхностного обзора такого процессуального института как «доследственная проверка» читатель уже мог понять, какое количество проблем он в себе скрывает (а этот обзор действительно краткий, т.к. в действительности спорных и недостаточно урегулированных моментов еще больше, особенно в области проведения ОРМ).

Ключевые выводы данной статьи