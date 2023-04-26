Немного о том, как правильно дробить бизнес. Часть 2: важные организационно-технические моменты деятельности группы компаний

Попробуем сформулировать основные рекомендации организационного (стратегического и тактического) характера, соблюдение которых поможет отбить как минимум 90% обвинений налоговиков в умышленном дроблении с целью незаконной оптимизации налогов.

Примечание: при рассмотрении данного вопроса автор не желает повторяться, вновь перечисляя все признаки и критерии дробления, от которых стоит уйти во избежание обвинения в создании схемы (таких как: использование бизнес-структурами одних и тех же вывесок, обозначений, контактов, сайта в интернете, адресов фактического местонахождения, помещений (офисов, складских и производственных баз и т.п.), банков, в которых открываются и обслуживаются расчетные счета, контрольно-кассовой техники, терминалов и т.п.).

Обо всем этом подробно можно прочесть в статье, которая называется «Что такое дробление бизнеса и является ли оно законным способом налоговой оптимизации. Формы, критерии и признаки незаконного дробления» (ссылка на статью: https://www.klerk.ru/user/2208776/604214/).

В большинстве случаев компании все же не могут полностью уйти от взаимозависимости между участниками схемы. Поэтому организуйте бизнес-схему таким образом, чтобы взаимосвязь компаний не влияла на деятельность отдельного предприятия!

Для этого необходимо выполнить два важнейших условия:

Максимально исключить признаки взаимозависимости структур, которые выявляют суды и ФНС (об этом, опять же, прочесть можно здесь: https://www.klerk.ru/user/2208776/604214/).

Это непременное условие для доначислений. Если доказать аффилированность не удается, то контролеры не вправе утверждать, что участники ведут деятельность как единая организация.

Доказать самостоятельность каждого участника группы.

Однако, даже если контролеры доказали, что участники взаимозависимы, суды отменяют доначисления, если участники дробления самостоятельно принимают решения, ведут финансово-хозяйственную деятельность обособленно.

Не допускается принимать решение в пользу одного из участников схемы в ущерб интересов или за счет другого!

Поэтому, дабы уйти от признаков взаимозависимости (хотя бы внешних), стоит дополнительно обезопасить себя, используя комплекс следующих мероприятий:

1. Разграничьте даты и место принятия управленческих решений на разных предприятиях.

2. Наделение каждого участника основными и оборотными средствами, кадровыми ресурсами. При этом не стоит передавать их безвозмездно!

3. Возможный вариант (использовать осторожно!): оформить руководящий состав как совместителей. Возможно, это позволит и контролировать компании, и не набирать новый руководящий штат, и остаться на спецрежиме (НО: данная схема все же имеет определенные риски, хотя имеется и положительная судебная практика).

В постановлении 12 ААС от 28.12.2020г. по делу №А57-3887/2020 рассматривалась следующая ситуация:

Налоговики обнаружили три компании, где было общее руководство и персонал: руководитель, главбух, бухгалтер-кассир, диспетчер, главный механик. При этом каждое общество имело собственную технику, своих заказчиков и поставщиков. Однако инспекторы решили, что имеет место дробление бизнеса, чтобы не переходить на общую систему.

Суд не согласился с этим. Все указанные лица были оформлены по совместительству. Судьи решили, что «управленческие решения в части выполнения трудовых обязанностей по совместительству представляют собой самостоятельные действия по оптимизации затрат».

Кроме того, имеется соглашение между работодателем и конкретными работниками. Это нельзя само по себе расценивать как признаки дробления бизнеса.

От себя хотелось бы добавить, что данный прецедент, безусловно, носит позитивный для налогоплательщика характер, однако нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что налоговики все равно видят в подобных действиях признаки схемы дробления.

Одни и те же руководители в нескольких фирмах неизбежно вызовут подозрения и обвинения в согласованности действий организаций и их несамостоятельности (особенно при совпадении направления деятельности и превышении лимита выручки в 200млн рублей компаний на УСН ). Поэтому стоит заранее обосновать наличие деловой цели и собрать доказательства отсутствия взаимозависимости компаний

4. Каждый участник группы должен грамотно оформлять всю хозяйственную документацию:

Каждая операция должна быть достоверно оформлена. Из договоров и первичных документов — накладных, актов приемки-передачи — должны усматриваться объемы поставки, виды выполненных работ или услуг, номенклатура товаров, стоимость за единицу продукции и т.д. Лица, которые выполняют работу или передают товары, должны быть способны в случае необходимости пояснить налоговым инспекторам особенности этих операций.

Отсутствие документов — первая ошибка, позволяющая усомнится в реальности услуг.

Яркими индикаторами искусственного дробления, кроме того, являются: фиктивность отношений (сделок), произвольное движение товара, влекущие за собой, как правило, некорректное оформление различных документов (несоответствия разного рода) и расхождения в бухгалтерском и налоговом учете у сторон операции, необоснованные платежи и перечисления в группе компаний, необычные условия и виды расчетов;

Если каждое из предприятий само рассчитывается с контрагентами, то проще опровергнуть утверждение о фиктивности разделения:

Многократное отклонение цены от рыночно й, например, в четыре раза, контролеры могут квалифицировать как необоснованную налоговую выгоду при наличии иных признаков, порочащих деловую цель сделки (определение ВС от 11.04.2016 №А63-11056/2014, постановление АС Западно-Сибирского округа от 30.06.2020 №А70-14874/2019).

Раздельное финансирование затрат и текущих расходов (например, на коммунальные услуги), возврат компаниями выданных друг другу заемных средств. Предусмотрите также возможность использования централизованной бухгалтерии. Тогда не будет претензий, почему контрагентов обслуживает одна компания. Но нужно подтверждать, что это выгодно, а для этого — собирать и хранить коммерческие предложения аутсорсинговых услуг на рынке.

5. Как следствие изложенного в предыдущем пункте — каждой организации стоит отдельно хранить бухгалтерские документы (при отсутствии единой бухгалтерии) и документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности, постараться не использовать единый IP-адрес (например, когда офисы юрлиц находятся в одном бизнес-центре).

6. Если работаете в форме розничной сети, которая действует под одним брендом, товарным знаком имеет смысл заключить между участниками договор коммерческой концессии.

Передачу прав на результат интеллектуальной деятельности необходимо зарегистрировать в Роспатенте ( ст. 1235 ГК). Это поможет доказать, что вы не могли подписать договор задним числом.

Также по договору коммерческой концессии можно передать право не только на товарный знак, но и на программное обеспечение. Например, чтобы вся сеть компаний на законных основаниях могла работать в одной CRM‑системе.

7. Наймите отдельных работников.

При этом стоит учесть следующие факты:

Единые для участников схемы службы, осуществляющие: ведение бухгалтерского учета, кадрового делопроизводства, подбор персонала, поиск и работу с поставщиками и покупателями, юридическое сопровождение, логистику и т.д. — для ФНС это стопроцентная схема

Важно, чтобы новая компания обладала собственным штатом сотрудников со своими , индивидуальными условиями труда (оборудование и иные средства производства, спецодежда работников и т.д). Персонал не должен быть единым для всех компаний, независимо от места реального трудоустройства.

Сотрудников в каждой фирме должно быть достаточно для выполнения работ, по каждому их них стоит вести обособленный учет. Так инспекции будет сложнее доказать, что вы разделили бизнес, чтобы уйти от налогов.

Кроме того, большой ошибкой будет упускать из вида общедоступные ресурсы для поиска информации о главной компании в сети интернет. Например, на сайте налогоплательщика была указана численность работников, в которую были включены сотрудники двух предприятий, без выделения нанятых. Это стало дополнительным аргументом налоговиков в пользу искусственности дробления. Суды их поддержали посчитав, что две компании «позиционируются в качестве единого предприятия» —определение Верховного суда от 17.03.2021 № 310-ЭС21-1557.

8. Каждому участнику группы стоит заниматься своим отдельным видом деятельности либо разными направлениями деятельности в рамках одного ОКВЭД.

Например, в деле № А46-213/2021 суд указал на осуществление всеми членами группы компаний одного вида деятельности: деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка (класс 73 ОКВЭД). Однако при этом было установлено, что ведение деятельности Обществом и иными предприятиями осуществлялось в разных сегментах рекламного и нерекламного рынка. Фактически Обществом и членами группы компаний осуществлялась различная деятельность и они получали доход от избранного при их создании (регистрации ИП), преимущественно профильного самостоятельного вида деятельности, в частности:

само Общество — сдача в аренду рекламных конструкций;

ООО «ПКФ «Абсолют» — полиграфическая деятельность;

ООО «Линия-2000» — сдача в аренду имущества;

ИП «Сусликов Е.С.» — распространение наружной рекламы на собственных рекламных конструкциях;

ООО «Компаньон-Медиа» — распространение рекламы в периодических изданиях, звуковой рекламы;

ООО «Компаньон-Маркетинг» — изготовление вывесок, рекламы на транспорте;

ООО «Аутдор» — выполнение агентских обязательств по поиску лиц, заинтересованных в распространении рекламы на рекламных конструкциях, в том числе обществ «Дизайнмастер», «Компания «СТА», «Слово», отсутствие взаимозависимости с которыми не оспаривается;

ООО «Топ-Принт» — широкоформатная печать;

ООО «Открытая Сибирь» — изготовление и реализация сувенирной продукции и т.п.

Все бизнес-единицы имели свой персонал.

С учетом того, что деятельность с использованием единого товарного знака ведется в разных сегментах рекламного рынка, ведение централизованного бухгалтерского учета направлено на сокращение расходов, процент совпадающих работников незначителен, внутренние займы имеют возвратный характер, применение схемы дробления бизнеса не доказано (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21 октября 2022 г. по делу № А46-213/2021).

И даже осуществление аналогичных видов деятельности само по себе не должно стать основанием для претензий о дроблении бизнеса.

Так, в деле № А70-8901/2021налоговый орган также ссылался на осуществление компаниями одного вида предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, но суды указали на наличие разумной деловой цели для передачи управления различными комплексами жилых домов самостоятельным управляющим компаниям.

Схема:

Это продолжение статьи. С 1 частью публикации о том, чем стоит руководствоваться, чтобы правильно дробить бизнес можно ознакомиться по ссылке: https://www.klerk.ru/user/2208776/610755/.