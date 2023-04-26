ОРМ «обследование жилого помещения». Что делать, если полиция пришла домой к директору, учредителю или главному бухгалтеру организации

Почему ФЗ об ОРД крайне плохо защищает право граждан на неприкосновенность жилища.

Пункт 2 ст. 8 Закона об ОРД устанавливает, что проведение ОРМ, ограничивающих право на неприкосновенность жилища, допускается на основании судебного решения и при наличии информации о:

признаках противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно;

лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших такое противоправное деяние.

При этом ст. 9 Закона об ОРД конкретизирует основания и порядок судебного рассмотрения подобных материалов при проведении ОРМ. В ней дословно указано следующее: «Рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, на неприкосновенность жилища при проведении оперативно-розыскных мероприятий осуществляется судом, как правило, по месту проведения таких мероприятий или по месту нахождения органа, ходатайствующего об их проведении».

Тем самым в ст. 9 Закона об ОРД сказано о судебном рассмотрении материалов об ограничении конституционных прав граждан на неприкосновенность жилища при проведении иных ОРМ, при этом в Законе нет ни слова о существовании отдельного ОРМ «обследование жилища»!

Согласно же ст. 6 Закона об ОРД перечень ОРМ может быть изменен или дополнен только федеральным законом.

Наиболее распространены на практике следующие ОРМ, проведение которых так или иначе нарушает право на неприкосновенность жилища

негласное наблюдение (например, путем установления в жилище звукозаписывающей аппаратуры);

гласный сбор образцов для сравнительного исследования (принудительный сбор запрещен Законом об ОРД и возможен лишь в уголовно-процессуальном порядке после возбуждения уголовного дела);

снятие информации с технических каналов связи;

оперативный эксперимент;

получение компьютерной информации.

оперативное внедрение (например. под видом сотрудников клининговых организаций, подсобных рабочих и т.д.)

Эти мероприятия могут быть связаны с необходимостью проникновения в жилище как негласным, так и гласным способом, с целью получения необходимой оперативной информации и использования ее в дальнейшем в качестве доказательства. Таким образом, само вторжение в жилище – не отдельная цель, а способ для достижения оперативного результата.

К сожалению, судьи не склонны к столь скурпулезной оценке Закона об ОРД и в своих решениях по жалобам заявителей лишь в общих словах указывают, что данное ОРМ разрешено Законом, поэтому они не видят нарушений действующего законодательства при проведении обследования жилых помещений как отдельного ОРМ. Результаты подобного обследования затем используются в качестве допустимого доказательства по уголовным делам.

В статье Что делать, если полицейские нагрянули в офис и изымают документы и электронные носители информации мной уже была подробно изложена процедура проведения обследования зданий, строений, сооружений и участков местности, принадлежащих юридическим лицам, права и обязанности участвующих в ней лиц, дан алгоритм действий компании при визите полицейских, способы защиты прав от возможных злоупотреблений правоохранителей. Все изложенное в целом применимо и при проведении ОРМ «обследование жилища»!

Как уже ясно из приведенных выше схем, основным отличием рассматриваемого ОРМ от обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств является тот факт, что для проведения гласного обследования жилища требуется предъявить обязательное постановление суда.

В случае его отсутствия проведение ОРМ возможно только с добровольного согласия проживающих в нем лиц.

Например, в одном из дел суд признал обследование незаконным, поскольку не было получено согласие на проникновение в помещение. Суд указал следующее: «обследование жилища… не может быть направлено на обнаружение и изъятие доказательств по уголовному делу. Получается, что фактически в жилых помещениях К. и Р. были проведены обыски до возбуждения уголовных дел и с нарушением требований, установленных ст. 182 УПК РФ» (Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 9 января 2013 г. по делу № 45–012–77).