Что делать, если полицейские нагрянули в офис и изымают документы и электронные носители информации

В ближайшие четыре года почти каждая организация с подозрительными признаками в той или иной форме может столкнуться с полицией.

I. Почему ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» будет проведено в отношении организации;

II. Как начинается ОРМ. Какие действия стоит предпринять юристу организации (иному уполномоченному сотруднику) до начала проведения мероприятия;

III. Процесс проведения ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». Права и обязанности правоохранителей и сотрудников организации, участвующих в ОРМ;

IV. «Представители общественности», присутствующие при проведении ОРМ «обследование»: их роль, чем они реально могут помочь компании;

V. Общие выводы статьи и рекомендации для компании в случае проведения на ее территории ОРМ «обследование» .

I. Почему ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» практически наверняка будет проведено в отношении организации;

В статье «Тактика превентивной защиты организации от уголовных рисков. Как увеличить шансы на благоприятное прохождение доследственной проверки» я уже давал некоторые рекомендации общего характера, призванные помочь предпринимателям в создании первой «линии обороны» против ретивых правоохранителей, проводящих гласные ОРМ и (или) доследственную проверку организации.

При этом одним из наиболее эффективных ОРМ при проверке и разрешении сообщений о преступлениях, совершенных с участием субъектов предпринимательской деятельности, является обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (далее по тексту — обследование).

Как я уже отмечал ранее, из-за недостаточного правового регулирования и некачественного надзора за деятельностью полицейских прокуратурой и судом, количество грубых правонарушений, совершаемых при его проведении, превышает все мыслимые пределы. Поэтому столь мощным оружием правоохранительные органы пользуются практически всегда, успешно добывая будущие доказательства вины для потенциального (или уже возбужденного) уголовного дела, крайне редко встречая грамотное сопротивление.

Реальность ведения бизнеса в России такова, что в цепочке контрагентов даже у самой добросовестной фирмы скорей всего будет, как минимум, 1-2 фирмы, имеющие признаки «однодневок». О последствиях подобного для действующей организации, обладающей определенными материальными активами, я уже неоднократно упоминал ранее. Тем более, если в деятельности умышленно используются схемы с номинальными структурами (налоговое бремя в РФ таково, что этим грешат почти все, особенно компании – производители продукции, ведь налоговое законодательство страны крайне плохо отвечает нуждам производства).

И хотя статистики, раскрывающей реальное количество проведенных ОРМ и мероприятий доследственных проверок в отношении предпринимателей, не существует, равно, как и в отношении привлеченных по их итогам к уголовной ответственности, специалисты предупреждают, что вероятность того, что правоохранители обратят внимание на любую компанию, численностью более двух человек, примерно 25 процентов.

То есть в ближайшие четыре года почти каждая организация с подозрительными признаками в той или иной форме может столкнуться с полицией.

Следовательно, стоит тщательно рассмотреть порядок проведения ОРМ «обследование» и тактику защиты от него (с учетом того, что предусмотрительный бизнесмен уже выполнил ряд рекомендаций, изложенных автором блога в поименованной выше статье).

Итак, порядок проведения обследования регламентирован «Инструкцией о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», утвержденной Приказом МВД РФ от 01.04.2014 №199 (далее — Инструкция).

Основанием для проведения обследования является распоряжение о проведении обследования, оформленное в соответствии с данной Инструкцией.

II. Как начинается ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» и какие действия стоит предпринять юристу организации (иному уполномоченному сотруднику) до начала проведения мероприятия.

Допустим, что люди в форме (или в штатском) так или иначе миновали службу охраны организации и уже стоят на пороге офиса. Что предпринять в этом случае?

Алгоритм действий:

1. Сначала постарайтесь выяснить, кто перед вами и какие действия им поручено произвести: обыск, выемку или обследование помещения:

- для этого попросите сотрудников представиться и предъявить удостоверения (если они этого не сделали ранее). Сразу же перепишите их данные (это также позволит «отсеять» тех, кто не является правоохранителями и лицами, исполняющими функцию понятых). Если «неустановленные» лица принимают участие в ОРМ наряду с оперативниками – обязательно внесите затем этот факт в протокол!

- уточните номер телефона конкретного подразделения, сотрудником которого является оперативник, ФИО его непосредственного начальника; позвоните и узнайте, действительно ли все прибывшие в офис лица являются сотрудниками данного правоохранительного органа, было ли вынесено руководителем органа, осуществляющего ОРД, распоряжение о проведении ОРМ «обследование» в отношении вашей организации, дату и порядковый номер Книги учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.

2. Параллельно стоит поручить другому сотруднику набрать номер адвоката с рабочего телефона (лучше, если контактов будет несколько на тот случай, если один адвокат занят и не может срочно прибыть в офис.

3. Также пусть данный сотрудник попросит своих коллег выключить телефоны и компьютеры и передать эту просьбу остальным подразделениям организации; можно также запереть кабинеты руководителя и бухгалтера, рабочие кабинеты сотрудников. Если это возможно, стоит вести видеофиксацию всех действий правоохранителей, т.к. полиция обязана руководствоваться при исполнении своих обязанностей принципом публичности.

Примечание. В контексте данной статьи далее будем рассматривать ситуацию, что перед нами именно настоящие оперативники – полицейские и они на формально законных основаниях собираются провести именно ОРМ «обследование».

4. руководитель организации (его заместитель) , иное лицо, действующее на основании полномочий в его отсутствие, может заявить в письменной форме, что не согласно с проведением данного гласного ОРМ. Однако, если оперативники настроены всерьез, ни в коем случае не стоит пытаться им препятствовать, т.к. подобные действия образуют состав преступления, предусмотренный ст. 318 УК РФ («применение насилия в отношении представителя власти»). Поэтому выгоднее будет приберечь аргументы до составления протокола (в том числе и ссылаться на факт такого несогласия в графе «замечания»).

5. Основная задача компании на данном этапе – продержаться до прибытия адвоката с «наименьшими потерями». Поэтому вежливо попросите правоохранителей подождать 15-20 минут до его прибытия и не начинать проведение ОРМ (дольше ждать они точно не станут). Если в просьбе будет отказано – обязательно позже зафиксируйте этот факт в замечаниях к протоколу, ссылаясь на ограничение вашего права на доступ к квалифицированной юридической помощи, согласно ст. 48 Конституции РФ! Также фиксируйте в протоколе факт недопуска адвоката на место проведение ОРМ, если это будет иметь место! Это станет важным козырем при обжаловании проведения и результатов обследования.

6. Психологически стоит быть готовым к тому, что согласно пункту 8 Инструкции для обеспечения физической защиты сотрудников, проводящих обследование, могут быть привлечены силы специального назначения (сейчас это спецназ Росгвардии).

Но указанные подразделения не всегда привлекаются при наличии информации об опасности оказания физического противодействия и угрозы жизни участников проводимого ОРМ. Главная цель подобных действий, конечно же, в том, чтобы максимально запугать всех находящихся в офисе, постоянно оказывать на них психологическое давление. Поэтому факт присутствия данных лиц и их количество также можно отразить в своих замечаниях к протоколу. Учтите, что представляться и предъявлять документы, в отличие от оперативников, люди в масках не обязаны!

7. Потребуйте копию распоряжения о проведении ОРМ, которую вам обязаны вручить под роспись до его начала (П. 10 Инструкции, утв. приказом МВД от 01.04.2014 № 199).

8. Проверьте правильность всех реквизитов в документе: наименование ОРМ, наименование, адрес организации, наличие подписи руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, достаточность мотивировки проведения ОРМ. Если в них есть ошибки, то стоит сразу указать на это полицейским.

Сотрудники оперативных подразделений иногда намеренно не указывают точный полный адрес помещения, в котором планируется провести обследование. Если адрес юридического лица состоит из дома, корпуса, строения, этажа, офиса, комнаты, то могут указать только адрес дома. Это позволяет провести обследование в соседних помещениях, принадлежащих юридическому лицу, порой даже занимаемых другими организациями. Поэтому все обнаруженное там будет являться недопустимыми доказательствами.

Если при написании адреса формально неправильно указана улица и это похоже на техническую ошибку или опечатку (например, вместо ул. Рижская, дом 20 в документе ул. Гижская, дом 20, или Режская, дом 20, или Ржская, дом 20), то признать потом само распоряжение о проведении обследования незаконным не получится. Суды отдают приоритет содержанию материалов дела, а не внешней форме отдельных документов. Скорей всего данная логика будет работать и в случае, если в распоряжении был указан неверный номер дома (например, дом 20, а не 20А или 20/1) или неактуальная дата проведения ОРМ.

Порой в заголовке распоряжения указывается не предусмотренное законом ОРМ, например, обследование стоянки транспортных средств, контейнеров, площадок хранения товаров и т.д., при этом информация о необходимости обследования участка местности, где эти объекты находятся, в самом документе отсутствует.

Также очень часто распоряжение не содержит достаточной мотивировки для проведения ОРМ либо оно подписано не начальником управления, отделения, отдела МВД по району, городу, иному муниципальному образованию (либо его заместителем по оперативной работе), начальником отдела (отделения, пункта) полиции в составе территориального органа МВД на районном уровне (либо его заместителем), а иным лицом, например, ВРИО, руководителем подразделения оперативно-розыскной части УЭБиПК и т.д. (перечень должностных лиц, уполномоченных издавать соответствующие распоряжения, указан в п.п.33-37 Приложения №3 к Инструкции, утвержденной Приказом МВД РФ от 01.04.2014 №199) .

Инструкция предписывает проводить обследование на основании информации, полученной ранее в результате предшествующих ОРМ и относящейся к объекту обследования. При этом для вынесения распоряжения о проведении обследования оперативный сотрудник должен подготовить мотивированный рапорт, в котором в том числе должен указать сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния; дату, время и место предлагаемого проведения обследования.

Тем не менее, реально обследование проводится на основании анонимных сигналов, непроверенной информации от агентов или по обращениям, имеющим признаки гражданско-правовых отношений (в распоряжении зачастую это лаконично именуется «оперативная информация»).

III. Процесс проведения ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». Права и обязанности правоохранителей и сотрудников организации, участвующих в ОРМ

В ходе проведения данного ОРМ правоохранители вправе:

- Изъять документы и предметы.

При обследовании сотрудники полиции вправе изъять любые документы, вещи, компьютеры, серверы, флешки и другие электронные носители информации, относящиеся к предмету проверки, которые находятся «на виду» (т.е. их можно обнаружить визуально) и (или) в незапертых хранилищах;

Также изъятию автоматически подлежат любые предметы, запрещенные к обороту (оружие, наркотики, крупные суммы наличных денег, происхождение которых компания не может объяснить и т.д.)

Но при этом полиция не вправе:

- вскрывать запертые двери, сейфы, шкафы и тумбочки, заставлять сотрудников их открыть, потребовать ввести пароли от компьютеров;

- угрожать сотрудникам организации административной (включая задержание) или уголовной ответственностью, если они отказываются подчиняться их незаконным требованиям;

- Проводить личный обыск сотрудников и их вещей (одежды, сумок и т.д.). Чтобы не возникло недоразумений и споров, какие вещи являются личными, а какие – нет, достаточно просто взять их в руки;

- потребовать предъявить телефон для осмотра и изучать находящуюся в нем информацию;

- запретить сотрудникам общаться между собой и покидать обследуемое помещение, применять к ним меры административного задержания, досмотра и т.д.;

- изымать предметы и документы, которые не относятся к предмету проверки;

Например, в рапорте указано на возможное наличие в действиях проверяемого лица признаков состава преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»), а оперативники изымают документы по финансово-хозяйственной деятельности организации, директором которой это лицо является согласно сведениям в ЕГРЮЛ.

- запретить аудио или видеофиксацию своих действий, изымать или удалять данные записи

При проведении ОРМ «обследование» правоохранители обязаны:

- вести себя вежливо и корректно;

- снять с изымаемых документов (без требования владельца) и электронных носителей (по требованию) копии. При этом электронная информация копируется специалистом, заранее привлеченным полицейскими; максимальный срок представления копий документов и электронной информации– 5 рабочих дней;

- составить протокол обследования с указанием реквизитов конкретных изъятых документов, а также подробных характеристик изъятых предметов, носителей информации и т.д. в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации (т.е. по аналогии с требованиями, предъявляемыми к протоколу следственного действия согласно ст. 166,167 УПК РФ). Если при проведении обследования проводились и иные гласные ОРМ (например, опрос сотрудников), то данное действие также сопровождается составлением отдельного протокола;

- вручить представителю юридического лица копию протокола проведенного ОРМ.

IV. «Представители общественности», присутствующие при проведении ОРМ «обследование»: их роль, чем они реально могут помочь компании;

С учетом необходимости соответствия результатов оперативно-розыскной деятельности требованиям уголовно-процессуального закона, при производстве оперативных мероприятий, связанных с изъятием предметов, документов и т.д., требуется присутствие лиц, выполняющих функции и имеющих статус понятых.

При этом они не могут официально называться понятыми, поскольку понятой – это лицо, участвующее в ходе следственного действия, а не оперативного мероприятия, и привлекается он не оперативным сотрудником, а следователем или дознавателем.

В практике деятельности оперативных подразделений в качестве таких лиц используются так называемые «представители общественности», привлекаемые оперативными сотрудниками для удостоверения факта, содержания, хода и результатов ОРМ, числом не менее двух человек.

К ним предъявляются требования, аналогичные требованиям, предъявляемым в ст. 60 УПК РФ к понятым:

1. Понятой (представитель общественности) – это не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо (работник организации, находящийся в служебной зависимости от возможных фигурантов уголовного дела – руководства компании, на эту роль не подойдет)

2. Понятой (представитель общественности) должен быть совершеннолетним.

3. Понятой (представитель общественности) не может быть оперативным сотрудником либо следственным работником.

4. Понятой (представитель общественности) не может быть участником уголовного судопроизводства, близким родственником либо родственником лица, участвующего в нем.

Нередко на практике на роль представителей общественности, оперативниками привлекаются одни и те же лица. Многие адвокаты считают, что это может послужить серьезным основанием для признания результатов ОРМ с их участием недопустимыми доказательствами.

Однако автор блога так не считает.

Несколько лет тому назад после ряда публикаций в российских СМИ разгорелся скандал, связанный с существованием неофициальной системы подбора понятых при проведении следственных и оперативных мероприятий. Журналисты обнаружили закрытый чат в мессенджере Telegram для найма понятых, а также факт того, что одни и те же лица принимали участие в оперативных и следственных действиях буквально в десятках, если не в сотнях уголовных дел.

В итоге суды пришли к выводу, что существование подобных чатов и «дежурных» понятых не нарушает требования закона. Главное, чтобы понятой (представитель общественности) отвечал требованиям УПК: был совершеннолетним и не заинтересованным в исходе дела (факт личной или корыстной заинтересованности еще подлежит доказыванию, но на практике сделать это весьма не просто).

Поэтому более эффективным будет «работа» с представителем общественности именно в ходе самого ОРМ «обследование» (или иного мероприятия, где его присутствие обязательно), с целью сделать из него потенциального союзника, который может затем помочь компании!

Как заставить представителя общественности защищать права организации в ходе проведения ОРМ «обследование» и после его завершения

Представитель общественности, несмотря на весьма скромные законодательные требования, предъявляемые к его персоне, - вовсе не бутафорская фигура (хотя так и считает абсолютное большинство оперативников); его роль – контролировать ход, внешнюю законность и результат ОРМ Обязательно проследите, были ли разъяснены представителю общественности его права оперативником перед началом ОРМ (именно разъяснены устно, а не просто подписана соответствующая графа об этом в протоколе, хотя никакого разъяснения фактически не было); неисполнение данной обязанности автоматически превращает протокол обследования в недопустимое доказательство. Но об этом стоит заявить в замечаниях к протоколу уже после проведения ОРМ, а не до его начала, чтобы оперативники не могли уже исправить ситуацию. Помните, что важнейшее право такого лица – вносить замечания в протокол ОРМ; при этом представители общественности – люди от юриспруденции весьма далекие, поэтому не лишним будет постоянно напоминать им об этом праве.

Например, весьма распространена ситуация, когда правоохранители разбредаются по офису без сопровождения данных лиц, поэтому невозможно визуально наблюдать их действия; либо когда они грубят и угрожают сотрудникам компании, либо превышают свои полномочия, совершая действия, которые совершать при проведении ОРМ не вправе (взламывают запертые двери помещений или кабинетов, обыскивают сотрудников, изымают их телефоны, препятствуют аудио или видеофиксации своих действий и т.д.) - словом, делают все то, что делать им запрещено.

Необходимо сразу же обратиться к представителям общественности со следующими словами: «Уважаемые представители общественности! Обращаю ваше внимание на тот факт, что оперативный сотрудник пытается взломать дверь в кабинет директора (или угрожает мне серьезными проблемами, если я не открою дверь в кабинет добровольно, или пытается забрать мой телефон, или хочет задержать сотрудников компании, или оперативный сотрудник находится в кабинете бухгалтера уже минуту один и мы не можем наблюдать за его действиями и т.д.). Прошу запомнить эти факты и внести их в замечания к протоколу».

4. из предыдущего пункта вытекает следующая рекомендация: побуждайте представителей общественности действовать активно и постоянно следить за всем происходящим, акцентируйте их внимание на наиболее вопиющих нарушениях. Позже грамотный адвокат может опросить их и попытаться восстановить ход событий в суде. В случае, если представители общественности в ходе допроса в качестве свидетелей не смогут подтвердить содержание, ход и результаты ОРМ, то его результаты должны признаваться недопустимым доказательством.

5. Если же представители ведут себя пассивно, переговариваются о чем –то с оперативниками, не следят за ходом ОРМ – обязательно укажите это в замечаниях к протоколу!

6.Абсолютно все нарушения закона, о которых было сказано в данной статье, подлежат обязательному внесению в графу «замечания» протокола ОРМ «обследование»! При этом отсутствие места в протоколе, предложение потом подать некое ходатайство, и т.д. – не основание для того, чтобы отказать представителю организации в праве внесения замечаний в протокол.

7.Проверьте, чтобы все изъятые предметы, документы и ценности были предъявлены представителям общественности, и в случае необходимости упакованы и опечатаны на месте, что должно быть удостоверено подписями указанных лиц (по аналогии с проведением обыска согласно п.10 ст.182 УПК РФ).

Таким образом, количество потенциальных нарушений, которые может выявить дотошный юрист компании в одной только части привлечения полицейскими представителей общественности действительно впечатляет. Все это (в совокупности с возможными нарушениями закона, о которых было сказано выше) сыграет затем только на руку организации при «уничтожении» доказательственной силы результата ОРМ «обследование».

V. Общие выводы статьи и рекомендации для компании в случае проведения на ее территории ОРМ «обследование»