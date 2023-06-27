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Бизнес-психология

Синдром «пустого костюма»: каждый четвертый управленец консервативен при принятии решений

Синдром «пустого костюма» — состояние, когда человек занимает высокую должность, но действует по привычным алгоритмам, не желая рисковать. Каждый четвертый респондент признался, что он всегда придерживается консервативного стиля менеджмента.
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Синдром «пустого костюма»: каждый четвертый управленец консервативен при принятии решений
фото freepik.com

Почти половина (45%) руководителей боится, что новаторские методы приведут компанию к неопределенности, а каждый третий опасается потери прибыли. При этом 39% бизнес-лидеров готовы к риску лишь во время кризисной ситуации, свидетельствуют данные исследования, проведенного бизнес-клубом «Атланты» и исследовательским центром Зарплаты.ру.

Управленцы рассказали, почему они опасаются принимать рискованные решения. 45% не знают, как такой подход повлияет на бизнес, и боится принести компании финансовые потери, 28% — не хотят подводить сотрудников, а 15% не получают достаточной поддержки от окружающих при желании реализовать новаторские идеи в бизнесе.

«Более половины 55% бизнесменов считают себя смелыми и открытыми к новаторским решениям менеджерами. Интересно, что 41% бизнес-лидеров признались, что готовы прибегнуть к таким методам только на старте нового проекта, а 39% — лишь в периоды кризиса», —рассказала Олеся Сивач, CEO бизнес-клуба «Атланты».

Больше половины респондентов (56%) считают, что боязнь бизнес-лидера принимать нестандартные решения может привести компанию к финансовым потерям и сокращению клиентской базы, еще 41% думают, что консервативное руководство влияет на уход ценных кадров, а каждый третий уверен, что из-за страха рискнуть компания может потерять партнеров и инвестиции. 

События последнего года заставили компании изменить многое в своих процессах, изменился и подход к принятию решений. Так, 38% управленцев признались, что за последний год стали больше рисковать, 29% — начали больше прислушиваться к мнению партнеров и сотрудников, а каждый пятый стал более консервативным.

Руководители уверены, что придерживаясь консервативного подхода управления компании точно не стоит ожидать банкротства (20%), потери репутации (20%), сокращению отделов (16%) и юридических проблем (8%). 

Методология
В опросе приняли участие 1750 предпринимателей и руководителей в возрасте 25-55 лет. Регионы исследования — города с населением от 1 млн человек. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в июне 2023 года.

prokofafan

prokofafan

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Синдром «пустого костюма»: каждый четвертый управленец консервативен при принятии решений

    Синдром «пустого костюма» — состояние, когда человек занимает высокую должность, но действует по привычным алгоритмам, не желая рисковать. Каждый четвертый респондент признался, что он всегда придерживается консервативного стиля менеджмента.

    Синдром «пустого костюма»: каждый четвертый управленец консервативен при принятии решений
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