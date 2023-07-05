Работа есть, а людей нет. Почему россияне не ищут новую работу также активно, как это было в нулевых?

В рамках опроса hh.ru проведенного в июне 2023 г. стало известно, какие причины удерживают россиян от поиска новой работы, насколько трудящиеся удовлетворены своей работой и компанией, что людей не устраивает в начальстве, а также с какими проблемами сталкиваются соискатели, когда всё-таки выходят на рынок труда.

Что радует на работе и что огорчает

Опрос, проведенный службой исследований hh.ru, показывает, что вот уже несколько лет подряд россияне больше всего рады на работе своему коллективу (этот положительный момент отметили сразу 41% респондентов по всей стране). При этом по сравнению с данными аналогичного опроса 2021 года доля тех, кто удовлетворен атмосферой в своем коллективе всё же упала (-7 п.п., в 2021 году удовлетворены коллективом были 48% опрошенных).

Зарплата устраивает на данный момент почти треть опрошенных (31%). Больше всего зарплата на данный момент устраивает представителей сферы добычи сырья (сразу 40% опрошенных), строительства (35%), медицины (34%), а также юристов и маркетологов. Меньше всего удовлетворены текущим уровнем дохода представители сферы консалтинга (12%) и рабочих профессий (лишь 23% положительных ответов).

На третьем месте оказались рабочие обязанности — ими довольны 29% опрошенных россиян. Столько же респондентов заявили, что их устраивает отсутствие риска сокращения и потери работы на текущем месте. 23% в целом любят своё руководство. Лишь 19% респондентов радует принятый социальный пакет в их компании. Меньше всего (лишь 8%) респондентов заявили, что их устраивают перспективы карьерного роста. А вот 15% ответили, что их вообще мало что радует в их компании.

Обратная связь и общение в компании

Исследование показывает, что в российском сегменте бизнеса всё еще плохо развита практика обратной связи и коммуникаций между руководителем и подчиненным. Так, лишь 29% опрошенных по всей стране заявили, что руководитель проводит с ними встречи по вопросам профессионального развития. Причем из числа этих опрошенных лишь 8% могут попасть на подобную встречу каждый месяц. А вот 21% обсуждают с руководством карьерные вопросы раз в квартал и реже. В свою очередь две три (60%) посетовали, что никогда не касались в разговоре с начальством темы карьерного развития и профессионального роста.

Более того, в 40% случаев респонденты заявили, что в их компаниях вообще не принято давать обратную связь. Похвастаться форматом «360», когда работу каждого в команде оценивали коллеги из разных отделов и руководство, смогли лишь 6% счастливчиков. 16% респондентов отметили, что в их компании и подчиненный, и руководитель могут давать оценку друг другу. 26% заявили, что в компании оценка идет в одностороннем порядке и только со стороны руководства.

Как выяснилось, наиболее открытыми к своими сотрудникам и готовыми не только дать обратную связь, но и принять её, оказались топ-менеджеры из банковской и финансовой сферы (23%), сферы дизайна (23%), искусства, маркетинга, науки и образования. С другой стороны, наибольшие проблемы с конструктивным диалогом по рабочим вопросам с руководством испытывают представителибухгалтерской сферы, госслужащие, строители и специалисты в сфере закупок.

Кроме того, большая часть опрошенных отмечает черты, наиболее не устраивающие её в руководстве компаний. Так, каждый второй (49%) заявили, что их руководитель создает напряженную атмосферу в коллективе. Еще 42% отметили, что непосредственный руководитель не интересуется работой подчиненных, не занимается их развитием, не прислушивается к их мнению. А 40% вообще не доверяют компетентности руководителя.

Смена работы: новые векторы развития

Исследование также показывает, как меняется отношение россиян к смене работы и даже профессии. Выяснилось, что 4% опрошенных планируют вернуться в профессию, которую ранее получили во время учебы в вузе или ссузе. Интересно, что наибольшая доля таких желающих зафиксирована среди представителей сферы дизайна, госслужащих, а также работников сферы искусства и транспортного сектора.

Еще 27% рассматривают возможность смены профессий, но пока ещё не готовы. Ещё 5% уже осваивают новую специальность. Близко к ним стоят те (7%), кто хотели бы сменить профессию, но пока не знают, куда пойти учиться. Ещё 5% не прочь освоить новую профессиональную роль, но не знают, будет ли она востребована в будущем. А вот у 7% респондентов есть желание учиться новому, но увы нет финансовых возможностей. И лишь 37% опрошенных россиян пока вообще не рассматривают идею ухода из профессии и переквалификации.

За последние годы также изменился список сложностей и проблем, с которыми сталкиваются соискатели, выходящие на рынок труда. Так, если на отсутствие обратной связи от компаний и малое число приглашений на собеседования в 2021 году жаловались сразу 60% опрошенных, то в 2023 году уже 33% (сокращение на 27п.п.).

При этом низкая зарплата в вакансиях отталкивает от потенциальных работодателей или даже поиска новой работы сразу 39% респондентов. За два года доля таких людей выросла на 3 п.п. Существенно выросла и доля тех, кто не уверен в своих знаниях и навыках (с 27% в 2021 году до 38% в 2023). Имеют опасения не найти работу из-за возрастной дискриминации сразу 24% опрошенных (по сравнению с 2021 годом их доля выросла на 5 п.п.).

Отсутствие вариантов гибкого графика и удаленного формата работы как проблему при поиске работы отметили 20% опрошенных россиян. В сравнении с показателями 2021 года доля ценителей удаленки в России не падает, а наоборот растет: с 12% до 20%.

Но есть и положительная динамика. Так, в этому году лишь 16% россиян отметили, что столкнулись с проблемой малого количества информации о компаниях. В 2021 году таких людей было существенно больше — 26%. Таким образом, в России всё больше компаний заботятся о своём бренде работодателя и становятся более прозрачными и понятными для потенциальных сотрудников.