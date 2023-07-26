Бизнес в поисках денег. Каждый второй предприниматель ищет инвестора

Большинство бизнесменов нуждается в инвестициях (77%). При этом 68% начали искать дополнительные средства для проектов в этом году. Чаще всего их получают компании из сфер IT, медицины и строительства.

Каждый второй предприниматель (77%) заявил о том, что находить деньги для проектов за последний год-два стало сложнее. Из них 41% столкнулся с проблемами при поиске российских инвесторов, а 36% — зарубежных.

В топ-5 отраслей, которым легче получать средства на развитие, вошли: IT (78%), медицина (57%), строительство (39%), производство (39%), финансовые и юридические услуги (35%). Наибольшие трудности с привлечением средств испытывают: бьюти сфера (4%) и медиа (4%). Такие данные следуют из исследования бизнес-клуба «Атланты».

В рамках исследования выяснилось, что чаще всего бизнесмены заинтересованы в небольшой сумме для развития своего дела — от 5 до 20 млн рублей (30%). Каждый пятый респондент (22%) рассчитывает на качественные вложения от 100 до 500 млн. И 9% опрошенных признались, что средства нужны для значительных изменений — более 500 млн рублей, еще 9% хотели бы получить более 1 млрд рублей.

В большинстве случаев, деньги привлекаются на старте — для запуска нового проекта или направления (61%), ускорения роста бизнеса (52%) и масштабирования текущего (48%). Каждый третий бизнесмен (30%) хотел бы потратить деньги на увеличение эффективности бизнес-процессов, каждый четвертый (26%) — на закупку нового оборудования, а каждый пятый планирует экспансию на зарубежные рынки (22%).

К поиску инвестиций предприниматели относятся ответственно, как к отдельному проекту, и тщательно формулируют цели. Большинство предпринимателей ищут средства всеми возможными и доступными способами.

Каждый второй владелец бизнеса признался, что ищет инвесторов традиционным методом — в инвестиционных фондах (70%), через специализированные платформы (65%) или знакомых (65%). Чуть меньше половины респондентов (48%) привлекают средства используя соцсети (48%) или посещая инвесторские клубы (48%). Еще 43% планируют найти необходимые вложения через знакомства в бизнес-клубе. Реже всего предприниматели пользуются услугами бизнес-инкубаторов (22%), краудфандинговых платформ (17%) и консалтинговых агентств (4%).

Пока инвесторы не найдены, бизнес держится на средствах основателя. 26% респондентов уже вложили в бизнес от 1 до 5 млн рублей, 9% — от 5 до 10 млн рублей, еще 13% — более 10 млн рублей.

Методология

*В опросе приняли участие 1217 предпринимателей в возрасте 18-60 лет. Регионы исследования — города с населением от 1 млн человек. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в июле 2023 года.