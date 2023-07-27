Почти 70% россиян готовы поработать вахтовым методом, но при этом получать доход в три раза больше текущего

Вахтовая готовность

Опрос hh.ru показал, что 68% опрошенных соискателей и работающих граждан в целом готовы рассматривать предложения о вахтовой работе. Из них, 11% или каждый десятый респондент в любом случае при поиске работы просматривает вахтовые вакансии и взвешивает их ценность. Еще 40% россиян готовы попробовать вахту, если работодатель предложит интересную работу. 6% опрошенных в целом не против вахтовой работы, но только если компанию-работодателя порекомендуют знакомые и друзья. Также 11% готовы пойти работать по вахте, но только в исключительных обстоятельствах и, если вообще не будет работы, в том регионе, где живут граждане.

С другой стороны, 36% россиян заявили, что ни при каких обстоятельствах работать по вахте не будут. Чаще других настроены против вахты молодые работники от 18 до 24 лет (отрицательно ответили сразу 47% респондентов). А вот если получат интересное рабочее предложение готовы стать вахтовиком почти каждый второй (47%) опрошенный респондент в возрасте от 45 до 54 лет.

В разрезе регионов больше других заинтересованы в вахтовом методе работы жители Дальнего Востока (сразу 21% опрошенных готовы рассмотреть такие предложения о работе). На втором месте по числу желающих попробовать себя в качестве вахтовых работников жители Сибири и Юга России (по 14% готовы рассмотреть такую работу). А вот реже других интересуются вахтой жители Урала (13%), Приволжского ФО (13%), СЗФО (8%) Москвы (6%) и Петербурга (5%).

Чем вахта привлекает и отталкивает россиян

Лидирующим фактором, почему люди пошли бы на такой карьерный эксперимент — уровень оплаты труда на вахте должен превышать текущий доход человека в 2-3 раза.

Этот момент может сделать вахту привлекательной сразу для 57% респондентов. Очевидным преимуществом для тех, кто взвешивает плюсы и минусы данного формата работы может стать хороший соцпакет, ДМС, страховка жизни и другие льготы для работника — об этом заявили 27% россиян, прошедших опрос.

Каждый четвёртый (25%) считает, что в рамках подобного формата работы люди могут повысить квалификацию или приобрести новую профессию. Каждый пятый (21%) в целом готов рассмотреть вахту, если её будет предлагать известная компания-работодатель. Еще 21% считают очевидным преимуществом вахты – возможность посмотреть страну и пожить в другом регионе. А 7% считают, что вахта – это отличная возможность пообщаться с новыми и интересными людьми.

Основным минусом вахты россияне назвали бытовые неудобства (40%). Еще треть (36%) сомневаются в порядочности работодателей, предлагающих работать в других регионах. 32% не готовы находится в дали от семьи и друзей. Каждого пятого (20%) отталкивает тяжелый физический труд, который они связывают с вахтой. Еще 4% не будут работать по вахте из-за «режимных» запретов в вахтовых городках (запрет на алкоголь и т.п.).