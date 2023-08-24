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Лишь 22% работодателей интересуются, вовлечены ли сотрудники в жизнь организации

hh.ru провел опрос компаний-работодателей по всей стране и выяснил, как компании оценивают насколько вовлечены их сотрудники в корпоративную жизнь и как сильно это влияет на бизнес-показатели.
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Опрос показал, что большинство компаний замеряют вовлеченность своих сотрудников как общую включенность в жизнь компании и разделение ее ценностей — так ответили 90% представителей бизнеса. Еще 38% работодателей добавили, что также подразумевают под вовлеченностью инициативность сотрудников. 18% заявили, что в это понятие также подходит удовлетворённость работой. А 1% считают, что вовлеченность — равно лояльности компании.

В половине (50%) компаний замеров вовлеченности сотрудников не проводят вообще. У 21% ранее проходили исследования включенности сотрудников в жизнь компании, но сейчас такая практика прекращена. И наконец, лишь в 22% компаний на постоянной основе интересуются, насколько же вовлечены их работники в жизнь бизнеса

Большинство компаний, которые хоть как-то интересуются показателем вовлеченности своих работников начали это делать в 2022 году (так ответили 41% респондентов). Еще треть (36%) приступили к исследованию связи работников и бизнеса только в 2023 году. И только почти каждая четвертая компания (23%) замеряет уровень вовлеченности сотрудников в корпоративную жизнь от двух лет и более. 

При этом почти половина (49%) компаний, прошедших опрос, заявили, что в целом последний замер вовлеченности сотрудников в жизнь их компании показал высокий уровень (от 70 до 99%). Еще треть (36%) признались, что в их компании включенность сотрудников на среднем уровне. А вот 7% отметили низкий уровень включенности в жизнь организации. 

«Практика также показывает, что исследование уровня вовлеченности работников в жизнь компании может помогать в работе. Например, 69% компаний таким образом могут отслеживать настроения сотрудников и в случае текучки кадров влиять на сохранение работников, удерживать и развивать персонал. Это крайне важный инструмент в период острейшего кадрового дефицита, в котором находится современный рынок труда. Более того, 26% работодателей отметили, что аналитика степени вовлеченности помогает отслеживать причины увольнений. А 21% заявили, что такая практика помогает при планировании стратегии компании. 

В данном случае важно понимать, что бизнес-показатели любой компании взаимосвязаны с вовлеченностью сотрудников в жизнь организации. С этим мнением согласны 96% опрошенных работодателей»,отмечает Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru.

Добавим, что по мнению 70% работодателей уровень вовлеченности сотрудников может сильно влиять на производительность труда, на уровень текучести кадров (60%), а также на устойчивое развитие компании (41%).  

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3 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип nlukina
    nlukina 45 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Коллеги,  а ваши работодатели интересуются вовлечены ли вы в жизнь организации?

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Лишь 22% работодателей интересуются, вовлечены ли сотрудники в жизнь организации

hh.ru провел опрос компаний-работодателей по всей стране и выяснил, как компании оценивают насколько вовлечены их сотрудники в корпоративную жизнь и как сильно это влияет на бизнес-показатели.

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