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Общество

Каждый пятый предприниматель тратит на отдых более 300 тысяч рублей

Большинство бизнесменов (70%) предпочитают вкладываться в досуг — экскурсии, гиды, прогулки на воде и поездки в соседние города. Больше половины линейных сотрудников тратят на отдых менее 50 тысяч рублей. При этом специалисты и руководители чаще всего расходуют от 50 до 100 тысяч рублей.
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Такие данные следуют из опроса* бизнес-клуба «Атланты» и исследовательского центра Зарплаты.ру.

Каждый четвертый респондент отметил, что у него нет потребности откладывать на отпуск заранее. У 21% есть необходимость копить на отдых до полугода, а 18% — успевают отложить деньги за 1-3 месяца. Каждый третий линейный сотрудник начинает копить на отпуск сразу же, как возвращается из предыдущего. Среди специалистов так поступает каждый пятый, а среди руководителей и владельцев — только 11% и 7% соответственно.

Отпускные большинство респондентов тратят на еду (65%) и экскурсии (59%). Больше половины опрошенных (56%) арендуют на эти деньги жилье на отдыхе. При этом руководители чаще всех покупают сувениры и подарки (57%), а владельцы компаний больше остальных проводят время на шопинге и в спа (65 и 40% соответственно). Самая непопулярная статья расходов для сотрудников всех должностей — это аренда транспорта: только 15% опрошенных тратятся на это.

Интересно, что петербуржцы и новосибирцы чаще остальных выбирают экскурсии в качестве досуга, а краснодарцы не экономят на шопинге и ресторанах.

*В опросе приняли участие 2220 россиян в возрасте 25-55 лет из городов с населением от 1 млн человек. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в августе 2023 года.

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Комментарии

2
  • Логотип nlukina
    nlukina 12 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Каждый четвертый респондент отметил, что у него нет потребности откладывать на отпуск заранее

    Могу сказать лишь одно - завидую))) 

    • Логотип LIrina-1973
      LIrina-1973 9 минут назад

      Ничего удивительного с такой-то выборкой:

      Такие данные следуют из опроса* бизнес-клуба «Атланты» и исследовательского центра Зарплаты.ру.

      *В опросе приняли участие 2220 россиян в возрасте 25-55 лет из городов с населением от 1 млн человек.

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Логотип prokofafan
prokofafan
Общество

Каждый пятый предприниматель тратит на отдых более 300 тысяч рублей

Большинство бизнесменов (70%) предпочитают вкладываться в досуг — экскурсии, гиды, прогулки на воде и поездки в соседние города. Больше половины линейных сотрудников тратят на отдых менее 50 тысяч рублей. При этом специалисты и руководители чаще всего расходуют от 50 до 100 тысяч рублей.

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