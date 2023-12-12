Зумеры хотят учиться. Зумеры готовы платить за высшее образование больше миллениалов

При этом подавляющее большинство зумеров и миллениалов не рассчитывают на материальную поддержку в обучении от родственников.

Больше трети россиян (38%) с высшим образованием хотят продолжить обучение, при этом большинство из них (86%) уже удовлетворены своими знаниями. Аналитики направления «Высшее образование» школы IT-профессий Skillfactory и исследовательского центра Зарплаты.ру узнали у миллениалов и зумеров, что движет ими продолжать обучение в университетах.

В топ-5 важнейших факторов при выборе программы высшего образования зумеры не включили стоимость обучения. Для них имеет значение возможность совмещать учебу и работу (68%), упор на практические занятия (53%), репутация вуза (53%), качество образования (47%) и стажировки по окончании обучения (40%).

У миллениалов факторы схожи, но вместо возможности стажировок они ориентируются на стоимость обучения (45%).

Почти половина (49%) миллениалов и четверть (27%) зумеров намерены оплачивать обучение в вузе за счет своего заработка. Также каждый десятый зумер (13%) и 18% миллениалов готовы инвестировать свои накопления. И только 3% всех респондентов рассчитывают на помощь родственников или кредитных средств.

Половина всех респондентов готова отдать за год обучения по программам высшего образования до 100 тыс. рублей. От 100 до 200 тыс. рублей оптимальная сумма для 27%, до 300 тыс. рублей — для каждого десятого.

Интересно, что зумеры чаще миллениалов готовы заплатить за обучение больше. Например, треть из них готовы вложить от 200 до 500 тыс. рублей в год, в то время среди миллениалов только 18% готовы рассмотреть такой бюджет.

Мысль об окончании учебы сопровождается различными страхами.

Страхи миллениалов Страхи зумеров Ошибиться в выборе профессии — 34% Начинать строить карьеру — 60% Не соответствовать требованиям работодателя по знаниям и навыкам – 25% Ошибиться в выборе профессии — 40% Начинать строить карьеру — 13%

Одним из главных страхов и у зумеров (40%), и у миллениалов (34%) — ошибиться в выборе профессии. Кроме того, каждый четвертый (25%) миллениал беспокоится, что не будет дотягивать до требований работодателей по знаниям и навыкам, поэтому выбирает продолжать обучение. В то время как среди опрошенных зумеров никто не выбрал этот вариант.

Респонденты также рассказали, по каким направлениям хотят пройти дополнительное обучение по программам высшего образования. Среди зумеров востребованы психология (33%), экономика и менеджмент (33%). А каждый пятый рассматривает IT-специальности. Миллениалов наоборот больше интересует IT (27%).

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1700 респондентов. Время проведения: ноябрь 2023 года