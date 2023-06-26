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Тайм-менеджмент

Тайм-менеджмент для детей: как научить планированию. 5 главных советов

Тайм-менеджмент часто ассоциируется со взрослой жизнью:  проектами, дедлайнами. Но это не совсем так: психологи и специалисты по детскому развитию рекомендуют обучать планированию с ранних лет.
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Тайм-менеджмент для детей: как научить планированию. 5 главных советов

Этот навык особенно важен для детей младшего школьного возраста.

Предлагаем вам 5 советов, как научить детей планировать.

  • Объясните ребенку, что своевременное и запланированное выполнение рутинных задач, таких как домашнее задание,  дает ребенку больше свободного времени, чтобы отдохнуть или заняться любимыми делами.

  • Обсудите с ребенком приоритеты в учебе и быту. Например, легче будет начать с «домашки» по любимым предметам. Но если на носу контрольная работа, не стоит откладывать подготовку к ней на потом. Не забудьте также про здоровье: принимать пищу и спать нужно вовремя, уделяя при этому время отдыху каждый день.

  • Помогите ребенку составить распорядок дня. Включите в график уроки в школе, домашние задания, дополнительные кружки, обязанности по дому, отдых и игры. Заведите для этого красивый ежедневник. Ребенок почувствует себя взрослым и ответственным за свое время.

  • Не критикуйте. Даже взрослым трудно придерживаться планов, а дети могут легко «выбиться из графика». В этом случае обсудите дальнейшие планы действий, чтобы избежать выгорания: увеличьте перерывы между занятиями, перенесите какие-то дела на другой день.

  • Подавайте пример. Не стоит ожидать от ребенка соблюдения строгого расписания, если вы сами склонны опаздывать. Дети учатся, прежде всего, наблюдая за взрослыми.

Тайм-менеджмент для детей — это не просто умение эффективно распоряжаться своим временем. Это большой шаг к определению приоритетов в жизни и пониманию своих интересов. Для этого очень важна родительская поддержка и их личный пример.

Как еще можно научить детей планированию? Поделитесь в комментариях. 

Novakid

Novakid

менеджер в Новакид

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Novakid
    Novakid
    Тайм-менеджмент

    Тайм-менеджмент для детей: как научить планированию. 5 главных советов

    Тайм-менеджмент часто ассоциируется со взрослой жизнью:  проектами, дедлайнами. Но это не совсем так: психологи и специалисты по детскому развитию рекомендуют обучать планированию с ранних лет.

    Тайм-менеджмент для детей: как научить планированию. 5 главных советов
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