Тайм-менеджмент для детей: как научить планированию. 5 главных советов

Обсудите с ребенком приоритеты в учебе и быту. Например, легче будет начать с «домашки» по любимым предметам. Но если на носу контрольная работа, не стоит откладывать подготовку к ней на потом. Не забудьте также про здоровье: принимать пищу и спать нужно вовремя, уделяя при этому время отдыху каждый день.