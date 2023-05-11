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IT-компании

Трудоустройство в Сербии для IT-специалистов: преимущества и возможности

Сербия стала привлекательным местом для IT-специалистов, предлагая множество перспектив и преимуществ. В стране функционирует значительное количество филиалов западных компаний, таких как NCR, Microsoft и Asus, а также имеется возможность работать в европейских компаниях или с командами, говорящими на русском языке.
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Трудоустройство в Сербии для IT-специалистов: преимущества и возможности

Динамика экспорта IT-услуг в Сербии свидетельствует о быстром росте данного сектора. За шестилетний период по май 2022 года, экспорт данных услуг практически втрое увеличился. По итогам первых четырех месяцев 2022 года, поступления от экспорта IT-услуг составили 740 миллионов евро. Это значительный рост, учитывая, что на достижение аналогичного уровня в 2016 году потребовался целый год. Цель Сербии на 2022 год заключается в наращивании экспорта до 2,5 миллиарда евро, что подтверждает стремление страны стать важным игроком на международном IT-рынке.

Доля IT-сектора в экономике Сербии также продемонстрировала впечатляющий рост. В 2021 году экспорт продукции и услуг сектора информационных технологий опередил размер экспорта сельскохозяйственного сектора, который традиционно лидировал в предыдущие годы. Айтишники в Сербии генерируют около 10% сербского ВВП, что свидетельствует о значимости этой отрасли в экономике страны.

Динамика сообщества айтишников в Сербии также привлекательна для IT-специалистов. По последним данным, количество айтишников в стране превышает 40 тысяч человек. В сравнении с 2019 годом, когда в технологическом секторе Сербии было около 2,5 тысячи фирм с более чем 28 тысячами айтишников, рост количества специалистов впечатляющий.

Особое внимание стоит обратить на проект технопарка STP Belgrade, который активно развивается в стране и является аналогом знаменитого Сколково. Это предоставляет новые возможности для IT-специалистов в сфере научных исследований, инноваций и разработок.

Одним из преимуществ Сербии является отсутствие необходимости апостилирования документов. В стране принимаются нотариально заверенные переводы, предоставленные местными судебными переводчиками. 

Для успешной релокации в Сербию необходимо иметь определенные документы. При переезде в страну важно иметь при себе паспорт, а также оригинал диплома о высшем образовании. В случае отсутствия высшего образования, можно предоставить аттестат о среднем образовании. Также рекомендуется иметь справку об отсутствии судимости, хотя ее обычно не запрашивают.

Если вы планируете переезжать с семьей, необходимо иметь дополнительные документы. В этом случае потребуются свидетельство о регистрации брака и свидетельства о рождении для детей. Для детей, посещающих сад или школу, также потребуются оригиналы личной карты обучающегося и прививочная карта.

Важно отметить, что в Сербии используется евро в качестве основной валюты. Доллары имеют ограниченное применение, хотя и чаще встречаются в обменных пунктах, чем российский рубль или китайский юань.

Трудоустройство в сфере информационных технологий в Сербии предоставляет IT-специалистам широкий спектр возможностей и преимуществ. Благодаря наличию множества западных компаний, центров разработки и технопарка, а также удобным условиям для открытия бизнеса и получения оплаты в валюте, Сербия стала привлекательным местом для развития карьеры в IT-индустрии.

Учитывая перспективы и преимущества, связанные с трудоустройством в IT-сфере в Сербии, эта страна предоставляет отличные возможности для IT-специалистов, которые стремятся развиваться и достигать успеха в своей профессиональной карьере.

Этот пост написан блогером Трибуны, начать писать может каждый пользователь (сделать это можно здесь).

MCC Group

MCC Group

MCC Group

3 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип Анна Матвеева
    Анна Матвеева 30 минут назад

    Анна МатвееваБухгалтер

    Дизлайки нельзя ставить?)))

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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Логотип MCC Group
MCC Group
IT-компании

Трудоустройство в Сербии для IT-специалистов: преимущества и возможности

Сербия стала привлекательным местом для IT-специалистов, предлагая множество перспектив и преимуществ. В стране функционирует значительное количество филиалов западных компаний, таких как NCR, Microsoft и Asus, а также имеется возможность работать в европейских компаниях или с командами, говорящими на русском языке.

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