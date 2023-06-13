Налоги в Черногории. В чем выгода для предпринимателей?

Черногория, небольшая страна на Балканском полуострове, предлагает одну из самых привлекательных налоговых систем в Европе. В отличие от многих других стран региона, черногорские налоги отличаются низкими ставками и различными льготами для предпринимателей.

Одной из главных особенностей налоговой системы Черногории является низкий подоходный налог. В то время как в России ставка составляет 13%, а в Украине — 18%, черногорский подоходный налог составляет всего 9%. Это привлекательное условие для иностранных инвесторов и предпринимателей, которые ищут возможности для фискальной оптимизации.

Для предпринимателей, развивающих бизнес в северных регионах страны, предусмотрены особые льготы. В течение первых трех лет деятельности они освобождаются от уплаты налога на прибыль. Это способствует стимулированию предпринимательской активности в менее развитых районах Черногории.

Черногория также имеет заключенные соглашения об избежании двойного налогообложения с 42 государствами. Это означает, что иностранные инвесторы и предприниматели могут избежать двойного налогообложения и уменьшить долговую нагрузку.

Налоговая система Черногории включает различные виды налогов. Категории налогоплательщиков включают физические и юридические лица. Резидентами считаются жители, проживающие на территории страны более 183 дней в году, включая черногорских граждан, иностранцев с видом на жительство, учебной или рабочей визой. Нерезидентами являются граждане других стран, находящиеся в Черногории для туристических целей.

Обязательные налоги в Черногории включают налог на добавленную стоимость, подоходный налог, городской налог, налог на землю и налог на движимое имущество. Налог на добавленную стоимость имеет две ставки: стандартную (21%) и пониженную (7%), которая применяется к определенным товарам и услугам. Для предпринимателей с годовым доходом менее 18 000 EUR действует ставка 0%. Подоходный налог для физических лиц составляет 9% и применяется к доходам от занятости и имущества.

Налог на прибыль взимается с юридических лиц и рассчитывается на основе разницы между доходами и расходами. Размер налога зависит от суммы прибыли организации и регулируется по прогрессивной шкале. Налог на недвижимость взимается при сделках с недвижимостью и зависит от ее стоимости.

Для иностранцев, владеющих недвижимостью в зоне туристической деятельности Черногории, применяются специальные имущественные налоги. Эти налоги состоят из двух частей. К стандартной годовой ставке, которая составляет от 0,25% до 1% от кадастровой стоимости недвижимости, добавляется дополнительная сумма, которая составляет 10% — 15% от этой ставки.

При приобретении транспортного средства и каждый год его использования, также взимается налог. Ставка налога зависит от вида, стоимости, характеристик и года выпуска транспортного средства. Взнос за использование различных видов транспорта выглядит следующим образом: ежегодный платеж за мотоцикл составляет 10-300 евро, за легковой автомобиль — 25-1500 евро, за лодку или яхту — 500-3000 евро, за самолет — 1000-1500 евро. Размер взноса зависит от объема двигателя, размера, сферы использования и других характеристик. Каждый год ставка налога снижается на 5%, но не может быть меньше 50% от исходной суммы налога.

Согласно закону «О налоге на пребывание», все черногорцы и иностранные граждане, пользующиеся услугами гостиниц, мотелей, пансионатов, кемпингов и других туристических объектов, обязаны платить налог на пребывание. Сбор составляет 1 евро в день и взимается отелем. Этот налог должен быть указан отдельной строкой в общем счете. Исключение составляют гости, пребывающие у родственников и знакомых.

Для туристов в возрасте от 12 до 18 лет действует льготная ставка — они обязаны платить только 50% от налога на пребывание, то есть 0,5 евро в день. Муниципалитеты могут также самостоятельно определить категории людей, для которых действует нулевая ставка налога.

С учетом проведенной налоговой реформы в Черногории в начале 2022 года, страна приводит свою законодательную и налоговую системы в соответствие с требованиями, предъявляемыми для вступления в Европейский союз. В результате этих изменений, как для физических, так и для юридических лиц, налоговая система Черногории изменилась следующим образом:

Налог на доходы физических лиц:

Расчет налога на доходы осуществляется по прогрессивной ставке, которая является одной из самых низких в Европе, составляющей от 9 до 15%.

Была введена необлагаемая база на доходы физических лиц в размере 700 евро, что является одним из самых высоких показателей в Европе. Это означает, что доходы ниже этой суммы не облагаются налогом.

Благодаря новым ставкам и необлагаемой базе на доходы, налоговые отчисления граждан, получающих заработную плату, уменьшились примерно в 1,5 раза, что стало одним из положительных результатов налоговой реформы.

Отмена взносов на обязательное медицинское страхование:

В результате налоговой реформы было принято решение об отмене взносов на обязательное медицинское страхование. Это существенно снизило финансовую нагрузку на физические и юридические лица и повысило доступность медицинских услуг.

Эти изменения в налоговой системе Черногории позволили сделать страну более привлекательной для бизнеса и инвестиций, способствуя экономическому росту и привлечению иностранных инвесторов. Кроме того, стремление Черногории вступить в Европейский союз подтверждает ее намерение соответствовать международным стандартам и принципам, а также создать благоприятную бизнес-среду для развития предпринимательства.

Однако, перед принятием каких-либо решений по налогообложению, рекомендуется консультироваться с профессиональными налоговыми консультантами или юристами, чтобы учесть все особенности и требования налогового законодательства Черногории.