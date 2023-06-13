Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип MCC Group
MCC Group
Налоги, взносы, пошлины

Налоги в Черногории. В чем выгода для предпринимателей?

Черногория, небольшая страна на Балканском полуострове, предлагает одну из самых привлекательных налоговых систем в Европе. В отличие от многих других стран региона, черногорские налоги отличаются низкими ставками и различными льготами для предпринимателей.
25
Налоги в Черногории. В чем выгода для предпринимателей?

Одной из главных особенностей налоговой системы Черногории является низкий подоходный налог. В то время как в России ставка составляет 13%, а в Украине — 18%, черногорский подоходный налог составляет всего 9%. Это привлекательное условие для иностранных инвесторов и предпринимателей, которые ищут возможности для фискальной оптимизации.

Для предпринимателей, развивающих бизнес в северных регионах страны, предусмотрены особые льготы. В течение первых трех лет деятельности они освобождаются от уплаты налога на прибыль. Это способствует стимулированию предпринимательской активности в менее развитых районах Черногории.

Черногория также имеет заключенные соглашения об избежании двойного налогообложения с 42 государствами. Это означает, что иностранные инвесторы и предприниматели могут избежать двойного налогообложения и уменьшить долговую нагрузку.

Налоговая система Черногории включает различные виды налогов. Категории налогоплательщиков включают физические и юридические лица. Резидентами считаются жители, проживающие на территории страны более 183 дней в году, включая черногорских граждан, иностранцев с видом на жительство, учебной или рабочей визой. Нерезидентами являются граждане других стран, находящиеся в Черногории для туристических целей.

Обязательные налоги в Черногории включают налог на добавленную стоимость, подоходный налог, городской налог, налог на землю и налог на движимое имущество. Налог на добавленную стоимость имеет две ставки: стандартную (21%) и пониженную (7%), которая применяется к определенным товарам и услугам. Для предпринимателей с годовым доходом менее 18 000 EUR действует ставка 0%. Подоходный налог для физических лиц составляет 9% и применяется к доходам от занятости и имущества.

Налог на прибыль взимается с юридических лиц и рассчитывается на основе разницы между доходами и расходами. Размер налога зависит от суммы прибыли организации и регулируется по прогрессивной шкале. Налог на недвижимость взимается при сделках с недвижимостью и зависит от ее стоимости.

Для иностранцев, владеющих недвижимостью в зоне туристической деятельности Черногории, применяются специальные имущественные налоги. Эти налоги состоят из двух частей. К стандартной годовой ставке, которая составляет от 0,25% до 1% от кадастровой стоимости недвижимости, добавляется дополнительная сумма, которая составляет 10% — 15% от этой ставки.

При приобретении транспортного средства и каждый год его использования, также взимается налог. Ставка налога зависит от вида, стоимости, характеристик и года выпуска транспортного средства. Взнос за использование различных видов транспорта выглядит следующим образом: ежегодный платеж за мотоцикл составляет 10-300 евро, за легковой автомобиль — 25-1500 евро, за лодку или яхту — 500-3000 евро, за самолет — 1000-1500 евро. Размер взноса зависит от объема двигателя, размера, сферы использования и других характеристик. Каждый год ставка налога снижается на 5%, но не может быть меньше 50% от исходной суммы налога.

Согласно закону «О налоге на пребывание», все черногорцы и иностранные граждане, пользующиеся услугами гостиниц, мотелей, пансионатов, кемпингов и других туристических объектов, обязаны платить налог на пребывание. Сбор составляет 1 евро в день и взимается отелем. Этот налог должен быть указан отдельной строкой в общем счете. Исключение составляют гости, пребывающие у родственников и знакомых.

Для туристов в возрасте от 12 до 18 лет действует льготная ставка — они обязаны платить только 50% от налога на пребывание, то есть 0,5 евро в день. Муниципалитеты могут также самостоятельно определить категории людей, для которых действует нулевая ставка налога.

С учетом проведенной налоговой реформы в Черногории в начале 2022 года, страна приводит свою законодательную и налоговую системы в соответствие с требованиями, предъявляемыми для вступления в Европейский союз. В результате этих изменений, как для физических, так и для юридических лиц, налоговая система Черногории изменилась следующим образом:

Налог на доходы физических лиц:

  • Расчет налога на доходы осуществляется по прогрессивной ставке, которая является одной из самых низких в Европе, составляющей от 9 до 15%.

  • Была введена необлагаемая база на доходы физических лиц в размере 700 евро, что является одним из самых высоких показателей в Европе. Это означает, что доходы ниже этой суммы не облагаются налогом.

  • Благодаря новым ставкам и необлагаемой базе на доходы, налоговые отчисления граждан, получающих заработную плату, уменьшились примерно в 1,5 раза, что стало одним из положительных результатов налоговой реформы.

Отмена взносов на обязательное медицинское страхование:

  • В результате налоговой реформы было принято решение об отмене взносов на обязательное медицинское страхование. Это существенно снизило финансовую нагрузку на физические и юридические лица и повысило доступность медицинских услуг.

Эти изменения в налоговой системе Черногории позволили сделать страну более привлекательной для бизнеса и инвестиций, способствуя экономическому росту и привлечению иностранных инвесторов. Кроме того, стремление Черногории вступить в Европейский союз подтверждает ее намерение соответствовать международным стандартам и принципам, а также создать благоприятную бизнес-среду для развития предпринимательства.

Однако, перед принятием каких-либо решений по налогообложению, рекомендуется консультироваться с профессиональными налоговыми консультантами или юристами, чтобы учесть все особенности и требования налогового законодательства Черногории.

MCC Group

MCC Group

MCC Group

10 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
    Журнал «Клерк.Премиум»
    Обзоры для бухгалтера

    Разбираем любимую летнюю тему бухгалтеров – отпускные и новые изменения, которые необходимо учесть. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 20/2023

    По статистике более 73% россиян уйдут этим летом в отпуск. А значит бухгалтерам всех предприятий, придется рассчитывать отпускные, да еще и разбираться с грядущими изменениями законодательства...

    Разбираем любимую летнюю тему бухгалтеров – отпускные и новые изменения, которые необходимо учесть. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 20/2023
    11
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Налоги, взносы, пошлины

    Налоги в Черногории. В чем выгода для предпринимателей?

    Черногория, небольшая страна на Балканском полуострове, предлагает одну из самых привлекательных налоговых систем в Европе. В отличие от многих других стран региона, черногорские налоги отличаются низкими ставками и различными льготами для предпринимателей.

    Налоги в Черногории. В чем выгода для предпринимателей?
    25
    Логотип Мой бизнес
    Мой бизнес
    Малый и средний бизнес

    «Мама-предприниматель» 2023. Стартовал прием заявок на проект

    Участницы проекта получат комплексные знания для открытия своего дела, а для лучших бизнес-идей в каждом регионе предусмотрен грант в 100 тысяч рублей на реализацию.

    «Мама-предприниматель» 2023. Стартовал прием заявок на проект
    23
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Общество

    Хочу бегать. С чего начать? Рекомендации ортопеда-травматолога

    Если вы более-менее здоровый человек и у вас нет хронических заболеваний и травм — то адекватные беговые нагрузки вряд ли смогут навредить здоровью. Нагрузки должны быть дозированными и адекватными — не стоит бегать «через не могу» и боль. Выбирайте комфортные для себя дистанции и темп. Не пытайтесь пробежать марафон, только начав тренировки.

    Хочу бегать. С чего начать? Рекомендации ортопеда-травматолога
    28
    Логотип flegma2003@mail.ru
    flegma2003@mail.ru
    Общество

    Ювенальная юстиция в действии. У кого могут забрать ребенка?

    Думаете ювенальная юстиция — это про Европу? Да, там она есть. Но и у нас она существует и все активнее дает о себе знать. Если считаете, что я ошибаюсь, то значит Вы просто с ней еще не столкнулись. Повезло.

    Ювенальная юстиция в действии. У кого могут забрать ребенка?
    2
    86
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Бухгалтерские программы

    В чём опасность пиратских версий 1С? Последствия для компании

    Экономические санкции, уход зарубежных IT-компаний с российского рынка, сложная экономическая обстановка - всё это привело к тому, что бизнес начал экономить, в том числе на лицензионных программах.

    В чём опасность пиратских версий 1С? Последствия для компании
    7
    147
    Логотип Кира Групп
    Кира Групп
    УСН

    Региональные особенности применения УСН

    В современном мире бизнес становится все более конкурентным и динамичным. Для успешной работы нужно не только иметь качественный продукт или услуги, но и уметь эффективно управлять финансами, в том числе налоговыми обязательствами.

    Региональные особенности применения УСН
    146
    Читать еще