Открытие банковского счета в Португалии. Удаленное открытие счета в Португалии

Открытие банковского счета в Португалии для нерезидентов — это важный шаг для обеспечения финансовой стабильности и удобства ведения финансовых операций в этой прекрасной стране. В этой статье мы рассмотрим, какие документы вам понадобятся и коротко опишем процесс открытия счета.

Необходимые документы

Заграничный паспорт:Ваш загранпаспорт будет основным документом, удостоверяющим вашу личность.

NIF (налоговый номер в Португалии):Этот номер является обязательным для всех, кто хочет открыть счет в Португалии. Он выдается налоговой службой Португалии и является первым документом, который вам нужно получить после приезда в страну.

Подтверждение адреса в Португалии: Банк может потребовать подтверждение вашего адреса в Португалии. Это может быть договор аренды жилья, счета за коммунальные услуги или другие документы, подтверждающие ваше местоположение.

Подтверждение рабочей активности и доходов:для подтверждения источника ваших доходов, банк может запросить дополнительные документы. Например, трудовой договор или другие соответствующие документы, подтверждающие вашу занятость и доходы.

Процесс открытия счета

Процесс открытия банковского счета в Португалии может занять несколько недель, иногда даже месяцы, в зависимости от конкретных обстоятельств. Вот как обычно выглядит процесс:

Посещение банка:первым шагом будет ваш визит в отделение банка с необходимыми документами. На этом этапе вы расскажете менеджеру о ваших финансовых потребностях, откуда вы получаете доход и какие суммы будут переводиться на счет. Менеджер примет ваши документы и отправит их на проверку.

Проверка:во время проверки банк может запросить дополнительные документы, в зависимости от ваших источников дохода. Обычно требуется предоставить 2-НДФЛ за предыдущий год, переведенный на португальский язык. В некоторых случаях, может потребоваться сертифицированный перевод и заверение у нотариуса. Это может вызвать дополнительные расходы.

Подписание договора: если проверка проходит успешно, вас пригласят на окончательное подписание документов. Вам будет выдан номер счета, договор, и карта будет отправлена на ваш адрес, указанный в подтверждении вашего местоположения. Доставка карты может занять от 2 до 4 недель.

Преимущества удаленного открытия банковского счета в Португалии:

Онлайн-банкинг: вы получите доступ к современной системе онлайн-банкинга, что обеспечит вас возможностью управлять вашим счетом из любой точки мира.

Персональный NIF: мы поможем вам получить персональный налоговый номер в Португалии

Надежное хранение средств: ваше финансовое благосостояние будет обеспечено надежным банком, который соответствует строгим стандартам Европейского Союза.

SWIFT и персональный IBAN: это обеспечит вам возможность международных финансовых операций и удобство денежных переводов.

Карты VISA и MasterCard: это позволит вам совершать покупки и снимать наличные по всему миру.

Счет в евро и USD: у вас будет возможность открыть счет как в евро, так и в долларах, что обеспечит вас дополнительной гибкостью в управлении вашими финансами.

Личные менеджеры: вас будут обслуживать профессиональные личные менеджеры, готовые ответить на ваши вопросы и помочь в решении финансовых задач.

Большие лимиты: вы сможете совершать операции на суммы до 3 000 000 евро в год, что обеспечит вас свободой в управлении финансами.

Открытие банковского счета в Португалии для нерезидентов требует определенных документов и терпения в ожидании завершения процесса. Следуя правильным шагам и предоставляя необходимые документы, вы сможете открыть счет и начать пользоваться всеми преимуществами финансовых услуг в Португалии. Не забывайте, что банк всегда готов помочь вам с разрешением любых вопросов, связанных с открытием счета.