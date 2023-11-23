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Мошенничество

Мошенничество при юридическом сопровождении ВНЖ в Сербии. На чем зарабатывают местные «помогаторы» и чем это грозит обычным людям в дальнейшем?

Сербия, становясь все более популярным направлением для релокации, не осталась в стороне от этого тренда. Однако, с ростом спроса на услуги по оформлению видов на жительство (ВНЖ), также растет и уровень мошенничества, связанного с этим процессом.
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Мошенничество при юридическом сопровождении ВНЖ в Сербии. На чем зарабатывают местные «помогаторы» и чем это грозит обычным людям в дальнейшем?

В поиске лучших условий для жизни и работы за границей, многие люди обращаются к юридическим фирмам и посредникам, предоставляющим услуги по получению временного или постоянного проживания.

В странах-мишенях для релокантов моментально активизируются многочисленные посреднические фирмы и так называемые «помогаторы».

Вмешательство таких посредников может стать источником серьезных проблем для тех, кто доверил им свое юридическое сопровождение.

Часто эти посредники несут минимальную ответственность за свои действия, и их информированность оставляет желать лучшего. Это особенно опасно в контексте сделок с физическими лицами, где даже небольшая ошибка может привести к серьезным правовым последствиям.

Одной из распространенных схем мошенничества в сфере недвижимости – продажа квартиры по поддельной доверенности. 

Даже родственники могут быть замешаны в этом, предоставляя фальшивые документы, которые кажутся легитимными. Это может привести к тому, что покупатель останется без права на собственность, а недвижимость станет объектом нелегальной сделки. В таких случаях люди не только теряют свои финансовые вложения, но и оказываются без водоснабжения и электроэнергии, поскольку такие объекты часто лишаются легального подключения к коммунальным системам.

Однако, не только покупатели недвижимости подвержены риску мошенничества. Те, кто собирается арендовать жилье, также могут столкнуться с хитростью местных аферистов. 

В поисках жилья на сайтах объявлений релоканты также могут столкнуться с фотографиями несуществующих квартир по аномально низким ценам.

Мошенники представляют себя как «лендлорды», находящиеся вне страны, и предлагают арендаторам «забронировать» квартиру, внеся залог до возвращения хозяина. После перевода денег аферист исчезает, оставляя арендатора с пустыми руками и потерей денежных средств.

Для предотвращения подобных мошеннических схем крайне важно быть внимательным при выборе посредников и дополнительно проверять документы на подлинность. Кроме того, следует избегать предварительных денежных переводов и внимательно изучать условия договоров аренды и сделок с недвижимостью.

В общем, мошенничество при юридическом сопровождении ВНЖ и сделок с недвижимостью в Сербии – серьезная угроза для релокантов. Решительные и осмотрительные действия, а также использование услуг надежных юридических консультантов могут помочь избежать негативных последствий и обеспечить безопасность процесса переезда и адаптации.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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