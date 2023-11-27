Где можно открыть банковский счет для физического и юридического лица в Европейском союзе для россиян?

Европейский союз предоставляет возможность гражданам, в том числе и россиянам, открывать банковские счета для физических и юридических лиц. Важно отметить, что каждый, кто легально проживает в одной из стран ЕС, имеет право открыть базовый платежный счет, известный как «basic bank account».

Это право гарантировано, и банки не могут отказать в его предоставлении только потому, что заявитель не проживает в стране, где расположено учреждение банка.

Что включает в себя базовый платежный счет

Basic bank account предоставляет основные банковские услуги, необходимые для повседневных финансовых операций.

Сюда входят внесение депозитов, снятие наличных, а также прием и осуществление платежей. Кроме того, к базовому счету должна прилагаться платежная карта, которую можно использовать как для снятия наличных, так и для совершения покупок как в Интернете, так и в магазинах.

Важным аспектом является также наличие доступа к онлайн-банкингу, хотя не во всех случаях предоставляются услуги овердрафта или кредитной линии. Отметим, что в некоторых странах ЕС банки могут взимать ежегодную плату за обслуживание счета.

Когда банки могут отказать в открытии счета?

Отказ в открытии счета может произойти, если заявитель не соблюдает правила ЕС по отмыванию денег и финансированию терроризма. Также в некоторых странах ЕС может быть отказано, если аналогичный аккаунт уже открыт в другом банке той же страны.

Если заявитель подает заявку на открытие базового счета за пределами страны своего проживания, банки в некоторых странах ЕС могут потребовать доказательства «искренней заинтересованности».

Например, если вы работаете в компании, зарегистрированной в одной стране, но проживаете в другой, вы можете успешно открыть базовый счет для повседневных расходов. в стране, где зарегистрирована компания.

Условия открытия счета в банке Европы

Перед открытием счета кредитная организация должна предоставить документ с информацией о сборах, в котором указаны основные предлагаемые услуги и связанные с ними сборы.

Этот документ стандартизирован и может использоваться для сравнения стоимости услуг в различных учреждениях.

Открыв счет в Европейском союзе, россияне могут воспользоваться широким спектром банковских услуг, обеспечивающих удобство и надежность в повседневных финансовых операциях.

Документы для открытия счета в банке в Европе

Открытие банковского счета в Европе для физического и юридического лица требует предоставления определенных документов. В большинстве случаев необходимо предоставить:

Копию действительного документа, удостоверяющего личность, выданного соответствующим органом и содержащего фотографию.

Подтверждение места жительства.

Банк может запросить заявление, в котором заявитель подтверждает отсутствие аккаунта в другой кредитной организации страны.

Дополнительные подтверждающие документы могут быть запрошены для соблюдения обязательств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Важно учесть, что в большинстве случаев требуется личное присутствие при открытии счета. Однако стоит уточнить у конкретной кредитной организации возможность открытия счета онлайн.

Сроки открытия счета в ЕС

Сроки открытия банковского счета в Европейском союзе могут варьироваться в зависимости от страны, но, как правило, заявка может быть рассмотрена в течение 10 рабочих дней. Это важно учитывать при планировании финансовых операций и выборе банковских услуг.

Как мигранты могут открыть счет в ЕС

Людям в возрасте 18 лет и старше, имеющие действительный паспорт или другую форму национального удостоверения личности, имеют право открыть счет в европейском банке. Однако для мигрантов могут действовать особые требования.

Жители некоторых третьих стран могут подавать заявку только с паспортом и подтверждением адреса, в то время как другим потребуется предоставить дополнительные документы.

Например, цифровой банк N26 отмечает, что в Словении иностранные туристы могут открывать счета даже без официального места жительства. В то время как в Скандинавии действуют более строгие правила, и для открытия счета в Словении, например, потребуются заграничный паспорт, словенский налоговый номер (davčna številka) и иностранный налоговый номер для нерезидентов.

Федеральная служба финансового надзора Германии подчеркивает, что каждый потребитель, законно проживающий в Европейском Союзе, включая лиц без постоянного места жительства и тех, кто ищет убежища, имеет право заключить договор об основном счете, известном как «basiskonto». Даже лица без вида на жительство, которые не могут быть депортированы по юридическим или фактическим причинам (допускаемые лица), также обладают этим правом.

Особенностью открытия базового счета в Германии является то, что для его создания достаточно указать почтовый адрес в Германии, и нет необходимости предоставлять место жительства в родной стране.

Важно отметить, что каждый случай открытия банковского счета индивидуально рассматривается в каждой стране и у каждого банка. Условия и требования могут различаться, и потому рекомендуется внимательно изучать правила конкретного банка в выбранной стране перед началом процесса открытия счета. Это позволит избежать недоразумений и ускорит процесс получения доступа к необходимым финансовым услугам.

В свете разнообразия правил, касающихся документов, сроков и возможности открытия счета онлайн, важно быть информированным и готовым к особенностям, которые могут возникнуть при открытии счета в выбранной стране.

Открытие счета — это важный шаг для тех, кто проживает в другой стране, и индивидуальный подход поможет обеспечить удовлетворение своих финансовых потребностей. Поэтому рекомендуется провести тщательный анализ, выбрав банк, который наилучшим образом соответствует вашим требованиям, и обеспечит удобство и эффективность финансовых операций в новой стране проживания.