Защита интеллектуальной собственности в Сербии: регистрация патента и торговой марки

Интеллектуальная собственность является одним из ключевых активов в современном бизнесе, и ее защита имеет важное значение для успеха предприятий.

В свете этого, Республика Сербия предоставляет эффективные механизмы для регистрации и защиты патентов и торговых марок, что способствует стимулированию инноваций и конкурентоспособности.

Регистрация торговой марки в Сербии

Сербия, будучи страной-подписантом Мадридского протокола и Мадридского Соглашения, предоставляет два основных способа регистрации торговой марки.

1. Регистрация в Национальной Патентной Службе Сербии

Процесс начинается с подачи заявки непосредственно в Национальную Патентную Службу Сербии. Затем проводится ряд экспертиз, включая проверку правильности данных в заявке, формальную экспертизу торговой марки, анализ соответствия выбранной классификации по Ниццкой системе, а также проверка наличия аналогичных или схожих торговых марок в реестре.

По успешному завершению проверок Патентная Служба выдает заявителю необходимое Свидетельство о регистрации.

2. Международная регистрация знака в нескольких странах

Для этого необходимо подать заявку в Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности (ВОИС). Заявка подается через патентное ведомство страны, где торговая марка уже зарегистрирована.

ВОИС проводит формальную экспертизу, включая анализ соответствия классификации и поиск аналогичных марок. Затем заявка направляется в национальные патентные бюро, в том числе в Сербию.

Национальное Патентное Ведомство проводит свои собственные экспертизы, учитывая особенности местного законодательства. Решение о возможности предоставления охраны торговой марке в Сербии передается в ВОИС.

Регистрация патента в Сербии

Процесс регистрации патента также подразумевает подачу заявки в Национальную Патентную Службу Сербии.

Экспертизы включают проверку патентоспособности изобретения и анализ наличия аналогичных патентов.

Дополнительно, можно воспользоваться системой Патентного сотрудничества, предоставляемой ВОИС, для более широкого охвата множества стран.

Новые перспективы в охране товарных знаков в Сербии

С вступлением в силу нового Закона о товарных знаках в Сербии, принятого 24 января 2020 года, бизнес-сообщество и владельцы товарных знаков получили несколько важных изменений в регулировании интеллектуальной собственности.

Процедуры возражения и защита интересов

Среди ключевых изменений — введение процедур возражения против регистрации товарных знаков.

Теперь владельцы товарных знаков и заинтересованные стороны имеют право оспаривать любую заявку на регистрацию, опубликованную в Официальном бюллетене, в течение трех месяцев с даты публикации.

Этот механизм способствует более тщательной проверке новых заявок и предоставляет возможность защиты интересов владельцев товарных знаков.

Принцип международного исчерпания прав

Согласно новому законодательству, принцип национального исчерпания прав был заменен принципом международного исчерпания.

Теперь владельцы товарных знаков не могут запретить продажу товаров после того, как продукт был реализован владельцем товарного знака в любой стране мира.

Это содействует свободному движению товаров и стимулирует международную торговлю.

Усиление прав владельцев товарных знаков

Закон также усиливает права владельцев товарных знаков, предоставляя им возможность оспаривать использование знака торговым представителем или агентом без их согласия.

Также владельцам неисключительной лицензии предоставляется ограниченное право на предъявление иска о нарушении, при условии получения согласия владельца товарного знака.

Расширение ответственности поставщиков услуг

Согласно новому закону, поставщики услуг, используемые нарушителями в качестве посредников в процессе совершения нарушения, теперь несут ответственность.

Это важное изменение направлено на борьбу с привлечением посредников к неправомерной деятельности и укрепление принципа ответственности.

Новые изменения в законодательстве товарных знаков в Сербии создают более прозрачную и защищенную среду для владельцев интеллектуальной собственности.