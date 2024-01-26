Открытие банковского счета в Болгарии. Что нужно знать? Какие плюсы для россиян?

Болгария привлекает внимание российских граждан своими прекрасными природными пейзажами, благоприятным климатом и выгодными условиями для инвестиций. В этом контексте открытие банковского счета в болгарском банке становится актуальной задачей.

Преимущества открытия банковского счета в Болгарии

Открытие банковского счета в Болгарии становится всё более актуальным решением для физических и юридических лиц из разных стран мира. Этот шаг предоставляет не только возможность управления финансами, но и ряд других плюсов.

Деловые перспективы в Евросоюзе

Регистрация в банках Болгарии предоставляет уникальную возможность заниматься коммерческой деятельностью в странах Евросоюза. Это становится ключевым фактором для предпринимателей и компаний, стремящихся расширить свой бизнес в европейском пространстве.

Кроме того, благодаря привлекательным условиям, болгарские финансовые организации отменили налоговое обложение для средств, поступающих из-за пределов государства.

Изменения в банковской сфере после вступления в Евросоюз

С вступлением в Евросоюз банковская сфера Болгарии претерпела существенные изменения, вынужденные адаптировать свою финансовую политику к общепринятым стандартам Европы.

В связи с этим все резиденты и нерезиденты, включая тех, кто осуществляет бизнес, учится в ВУЗах или желает получить вид на жительство, обязаны открыть счет в болгарском банке.

Универсальность открытия счета

Открыть банковский счет в Болгарии может как физическое, так и юридическое лицо из любой страны мира.

Важно отметить, что цель внесения вкладов не имеет значения.

Владение счетом в болгарском банке открывает возможности для проведения финансовых операций с компаниями, зарегистрированными в Евросоюзе, с налоговыми льготами.

Также подключение банковской системы к системе IBAN существенно снизило комиссии за переводы средств.

Особенности процесса открытия счета

Чтобы открыть счет в банке Болгарии, необходимо внести первоначальный депозит в размере, установленном банком. Процедура оформления обычно занимает не более 10 дней, после чего клиент получает уведомление по телефону, электронной почте или по обычной почте. Большинство банков проводят операции в евро, долларах США и национальной валюте - левах.

Отличительные особенности валютных операций

В сравнении с левами, евро представляет собой более устойчивую валюту. Рекомендуется вносить вклады в банки Болгарии именно в евро, чтобы избежать изменчивости курса, связанной с политическими и экономическими факторами страны.

Нерезиденты имеют возможность получить банковскую карту в любой валюте, поддерживаемой банком, что делает финансовые операции еще более удобными.

Банки для открытия счета в Болгарии

ДСК (Държавна Стопанска Къща)

Один из ведущих банков в стране, ДСК, предоставляет разнообразные финансовые услуги с 2002 года. Согласно рейтингу The Banker в 2022 году, он признан лучшим банком в Болгарии. Банк предоставляет услуги по открытию бесконтактных платежных карт Mastercard и Visa, а также предлагает ипотечные программы с привлекательными ставками.

На заметку, счет в ДСК открывается только гражданам РФ со статусом ВНЖ или ПМЖ, и стоимость рассмотрения заявления составляет 300 BGN.

Юникредит Булбанк (UniCredit Bulbank)

UniCredit Bulbank является одним из крупнейших банков в Болгарии, обслуживающим более 15 миллионов клиентов. Банк предоставляет широкий спектр услуг, включая оформление платежных карт Visa и Mastercard, консультационные услуги онлайн, а также возможность взять ипотеку на длительный срок.

На данный момент счет в UniCredit Bulbank может быть открыт только российским гражданам со статусом ВНЖ или ПМЖ, с аналогичной стоимостью рассмотрения заявления в 300 BGN.

Токуда Банк (Tokuda Bank)

Токуда Банк входит в корпоративную группу Tokushukai Incorporated и предоставляет услуги как внутри страны, так и за ее пределами. Банк предлагает дебетовые карты Maestro и программы ипотеки на 30 лет.

Токуда Банк открывает счета гражданам РФ, предъявляющим туристическую визу или имеющим статус ВНЖ/ПМЖ.

Болгаро-Американский кредитный банк (BACB)

BACB предоставляет возможность открыть расчетный или сберегательный счет, а также широкий спектр банковских услуг.

Банк открывает счета гражданам РФ с туристической визой или статусом ВНЖ/ПМЖ.

Процесс открытия банковского счета в Болгарии

Процедура открытия счета может различаться в зависимости от выбранного банка, но в общем случае необходимо предоставить определенные документы.

Для физического лица это, как правило, заполненный бланк уведомления об открытии и паспорт.

Физическим лицам открытие счета необходимо для получения вида на жительство, расчетов за покупки, оплаты коммунальных услуг и переводов средств из-за границы. Для личных целей процесс открытия счета становится еще проще с возможностью удаленного управления им через интернет-банкинг.

В случае юридического лица потребуются дополнительные документы, такие как документы, подтверждающие адрес, учредительные документы и разрешения на деятельность.

Открыть счет можно как лично, так и удаленно через доверенное лицо. Важно учесть все риски и, при необходимости, оформить доверенность.

Страна, вступив в Евросоюз, переработала свою финансовую политику, сделав ее соответствующей стандартам Европы, что делает банковские услуги востребованными среди как резидентов, так и нерезидентов, а процесс открытия счета стал еще более удобным с возможностью удаленного управления им через интернет-банкинг.