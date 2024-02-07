Открытие банковских счетов в Армении для Россиян. Преимущества

Открытие банковского счета в Армении для российских граждан представляет собой важный и ответственный процесс, требующий выполнения определенных шагов и предоставления необходимых документов.

С 2022 года условия открытия банковских счетов в Армении для нерезидентов, включая российских граждан, постоянно меняются из-за увеличивающегося числа клиентов из России.

Из практически двух десятков банков в Армении, не каждый готов открыть счет нерезиденту или иностранцу.

Необходимо учитывать, что большинство банков требуют личного присутствия для открытия счета, даже если заявление принимается онлайн.

Для открытия банковского счета в Армении физическому лицу требуется подготовить несколько базовых документов, таких как паспорт, документ, подтверждающий место жительства, и документы, подтверждающие доходы (например, 2-НДФЛ или 3-НДФЛ для граждан России).

Процедура открытия счета включает заполнение анкеты, предоставление необходимых документов и подписание договора с банком. После этого вы получаете банковскую карту, которая может быть отправлена по почте или получена лично в банке.

Важно помнить о том, что после открытия счета вы вступаете в партнерские отношения с банком и обе стороны обязаны соблюдать условия договора. Любые нарушения могут привести к закрытию счета. Поэтому следует отнестись к этому процессу ответственно и внимательно изучить все условия и требования банка.

Преимущества банков в Армении

Многие банки в Армении успешно интегрированы в мировую финансовую систему. Несмотря на то что доля армянского бизнеса в мире не является высокой, развитие банковской системы страны за последние десятилетия создает основу для быстрого роста и увеличения оборотов.

В последнее время на армянский рынок активно приходят как западные, так и компании из других регионов мира, что способствует увеличению объемов обслуживаемых денежных средств.

Важно отметить, что в течение всего постсоветского периода в Армении не было ни одного случая обанкротившегося банка, что свидетельствует о стабильности и надежности банковской системы.

Выбор банка для нерезидента

Поскольку требования банков к открытию счетов часто меняются, важно опираться на ваши цели и задачи, прежде чем выбрать конкретный банк.

Рекомендуется провести анализ и выяснить требования каждого банка на момент открытия счета, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.

Критериями выбора могут быть условия обслуживания, комиссии, доступность услуг и уровень сервиса. Важно также обращать внимание на репутацию и надежность банка, а также его интеграцию в мировую финансовую систему.

Российские граждане имеют доступ к услугам 17 банков в Армении.

Рассмотрим несколько кредитных организаций с наиболее выгодными условиями для нерезидентов.

UNIBANK

UNIBANK является одним из наиболее лояльных банков для соотечественников. Открытие счета для нерезидентов возможно всего за сутки по заграничному паспорту. Возможна конвертация валюты, доступны доллары США и евро. Стоимость услуг составляет 125 000 драмов (23 000 рублей).

ARDSHINBANK

Сотрудники Ardshinbank требуют заграничный паспорт, договор аренды недвижимости на минимум 4 месяца и SIM-карту местного оператора. Оформление счета обойдется в 15 000 драмов (2 765 рублей), а обслуживание счета — 400 драмов в месяц (74 рубля).

ABB

Для открытия счета в ABB потребуются заграничный паспорт, договор аренды на минимум 6 месяцев и договор с армянским работодателем или выписка по счету. Мультивалютный счет можно оформить за 50 000 драмов (9 500 рублей), а за карту придется доплатить еще 30 000 драмов (5 500 рублей).

EVOCABANK

Для открытия счета в Evocabank нужно предоставить заграничный или внутренний паспорт, договор аренды квартиры на минимум 3 месяца, трудовой договор или свидетельство о создании ИП. Для подтверждения платежеспособности можно предоставить вклад на сумму от 10 000 долларов США или документы о праве собственности на недвижимость в Армении. Обслуживание за 3 года стоит 75 000 драмов (14 000 рублей).

Требования и тарифы постоянно изменяются, поэтому при планировании открытия счета за границей рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам.

Выбирая банк для открытия счета в Армении, стоит учитывать не только текущие потребности, но и потенциальные перспективы для развития ваших финансовых операций и взаимоотношений с банком в будущем.