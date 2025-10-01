Конференция v.новый 27.09 Мобильные
Вячеслав Склянкин
Ведение бизнеса

Как открыть компанию за границей в 2025: пошаговый гид с личным опытом

Регистрация бизнеса за рубежом — это не столько «про сложности», сколько про грамотное планирование и выбор правильной юрисдикции.

Несколько лет назад мой IT-проект дорос до первых зарубежных клиентов. Вместе с новыми контрактами появились и вопросы: где платить налоги, как легально принимать платежи из-за рубежа и что делать со статусом компании.

В 2025 году открыть фирму за границей стало проще: регистрация во многих странах оцифрована, сроки сократились до нескольких дней. Но есть и обратная сторона - жёстче стали правила комплаенса (проверки владельцев и источников средств), а банки стали внимательнее относиться к иностранным клиентам.

20_15_02.png

Главный вывод:

Пять причин вынести бизнес за границу

На своём опыте я убедился: международная компания открывает новые двери.

  1. Выход на рынки - юридический адрес в Сингапуре или Европе повышает доверие клиентов и партнёров.

  2. Налоговая оптимизация - в ряде стран нагрузку можно снизить на 15–30%.

  3. Доступ к международным платёжным системам - Stripe, PayPal, Wise охотнее открывают аккаунты компаниям с иностранной регистрацией.

  4. Защита активов - личное имущество отделяется от корпоративного.

  5. Тендеры и госзакупки - во многих странах участвовать в них можно только при локальной регистрации.

Эти преимущества особенно значимы для IT, консалтинга, онлайн-услуг и экспорта.

Где открыть компанию: сравнение регионов

Азия и ОАЭ

  • Сингапур. Регистрация полностью онлайн через ACRA и сервис BizFile+. Срок - 2–5 дней. Корпоративный налог - 17%, но действует ряд льгот для стартапов. Репутация юрисдикции высокая, банки устойчивы, но требования к отчётности и аудиторам жёсткие.

  • ОАЭ. В свободных экономических зонах разрешено 100% иностранное владение, налоговые льготы фиксируются на десятилетия. Однако стоимость содержания выше, а новые правила налогообложения постепенно усложняются (Ministry of Economy UAE).

Европа

  • Германия. Подходит для серьёзного присутствия в ЕС. Статус GmbH авторитетен, но регистрация занимает до месяца, бюрократия значительная. Данные доступны в Handelsregister.

  • Польша и Чехия. Регистрация за 3–5 дней, бухгалтерия проще, чем в Германии, но банки осторожны с иностранными владельцами. Польский реестр KRS работает онлайн (ekrs.ms.gov.pl).

Америка

  • США (Делавэр, Вайоминг). Регистрация занимает 2–3 дня, госпошлина минимальна (Delaware Division of Corporations, Wyoming Secretary of State). Проблема - открытие банковского счёта для иностранца.

  • Канада. Прозрачная и предсказуемая юрисдикция с хорошей репутацией банков (Government of Canada - Business Registration). Минус - высокие налоги.

Какие документы нужны

Мой кейс - регистрация компании в Сингапуре. Понадобились:

  • паспорт с нотариальным переводом;

  • подтверждение адреса (счёт за коммуналку или банковская выписка);

  • устав компании (шаблон предоставил консультант);

  • данные о бенефициарах и директорах;

  • юридический адрес (виртуальный офис - от 250 € в год).

В Германии или Канаде могут дополнительно запросить справку о несудимости и резюме владельца.

Совет: делайте несколько копий всех документов - для банка, налоговой и регистрационного органа.

Пошаговая инструкция (Сингапур, 2025)

  1. Выбор формы - Private Limited (Pte Ltd), аналог ООО.

  2. Консультант - иностранцу без лицензированного агента подать документы нельзя.

  3. Переводы и нотариус - около 400 €.

  4. Подача в ACRA через BizFile+.

  5. Госпошлина - 240 €.

  6. Получение UEN (регистрационный номер) за 2–5 дней.

  7. Открытие банковского счёта (DBS, OCBC или мультивалютные сервисы типа Wise).

  8. Бухгалтерия и аудит - чаще аутсорсинг, от 800 € в год.

Сроки и расходы

  • Сингапур - 2–5 дней.

  • Польша - 1–2 недели.

  • Грузия - 1–5 дней.

  • США (Вайоминг) - 2–3 дня.

  • Германия - 2–4 недели.

Средние затраты в 2025 году:

  • услуги агента - 600 €;

  • госпошлина - 240 €;

  • нотариус и переводы - 400 €;

  • юридический адрес - 250 €;

  • прочее - 150 €.

Итого: около 1 600 € на старт. Годовое обслуживание - от 1 000 до 1 400 €.

Ошибки, которых стоит избегать

  • экономить на консультациях (переделка документов дороже);

  • выбирать страну только по налогам (банк может отказать в счёте);

  • игнорировать требования по бухгалтерии (штрафы неизбежны);

  • использовать фиктивные адреса (риск блокировки компании).

Личный результат

Через полгода после регистрации в Сингапуре у меня было:

  • два контракта с клиентами в Азии на сумму 45 000 €;

  • рабочие аккаунты в Stripe и PayPal;

  • положительная репутация в переговорах с инвесторами;

  • спокойствие за разделение личных и корпоративных активов.

FAQ

  • Можно ли открыть компанию дистанционно?
     Да, в Сингапуре, ОАЭ и США - при участии агента.

  • Сколько занимает регистрация?
     От 2–3 дней (США, Грузия) до 3–4 недель (Германия).

  • Какие вложения нужны?
     В среднем 1 200–1 600 € плюс годовое обслуживание.

  • Что важнее - налоги или банковский счёт?
     Без счёта бизнес не заработает, даже при нулевых налогах.

  • Нужен ли офис?
     Виртуальный адрес подходит для большинства стран, но Германия и Канада требуют физическое присутствие.

📌 Регистрация компании за рубежом - это не про «галочку», а про стратегию.
 Юрисдикцию стоит выбирать не только по налогам, но и по доступу к банкам, клиентам и репутации.

