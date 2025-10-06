Как получить ВНЖ в Сербии в 2025 году: варианты и документы

История одного переезда: как Алексей получил ВНЖ Сербии

Алексей, IT-специалист из Москвы, в 2024 году решил перевести часть проектов в Европу. Сложная геополитика и ограничения с картами подтолкнули его искать страну, где можно легально жить и работать. Сербия показалась идеальным вариантом: близкая культура, дружественные жители и отсутствие виз для краткосрочных поездок.

В январе 2025 года Алексей прилетел в Белград и начал оформление privremeni boravak. Сначала он арендовал небольшую квартиру в Нови-Саде, зарегистрировал адрес в полиции и открыл счет в местном банке.

Дальше встал вопрос основания для ВНЖ. Работодателя в Сербии у него не было, поэтому Алексей выбрал путь через открытие компании. С юристом он зарегистрировал DOO (аналог российского ООО), внёс минимальный уставный капитал и подготовил бизнес-план.

Алексей обратился в WorldOpen, где консультант помог подготовить пакет документов для ВНЖ.

Пакет документов оказался внушительным:

уставные бумаги компании,

выписка со счёта на 5 000 евро,

договор аренды квартиры,

медицинская страховка на 20 000 евро,

загранпаспорт и фотографии.

Все документы пришлось переводить у судебного переводчика, а апостиль на свидетельство о браке он ставил ещё в России.

Заявление подал в полицию Белграда. Ожидание длилось почти два месяца, и всё это время он жил по временной справке «потврда». Наконец, весной ему выдали пластиковую карту privremeni boravak сроком на один год.

Алексей признаётся, что сам процесс занял больше сил, чем он ожидал: «Бюрократия в Сербии своя, со многими тонкостями. Но зато теперь я могу официально работать и жить здесь. Следующая цель - продление и через три года подача на ПМЖ».

И конечно помощником в этом будет консультант WorldOpen.