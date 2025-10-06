Как получить ВНЖ в Сербии в 2025 году: варианты и документы

Решение о переезде в Сербию - это шаг, который открывает путь в сердце Балкан: уютные города, мягкий климат, дружелюбные жители и выгодные условия для жизни иностранцев. Первым и главным этапом становится получение вида на жительство (ВНЖ). В Сербии он официально называется privremeni boravak - временное пребывание.
Намного проще обратиться в WorldOpen, где консультант поможет подготовить пакет документов для ВНЖ.
ВНЖ Сербии для россиян: все способы оформления
Сербия - одна из немногих европейских стран, где процедура оформления временного вида на жительство остаётся относительно доступной. ВНЖ (или privremeni boravak) выдают иностранцам на срок до одного года с правом продления.
Оснований несколько - от работы до учебы. Разберём каждое подробнее.
1. ВНЖ для наемной работы
Это самый распространённый вариант, но и самый бюрократически сложный.
Условия:
у вас должен быть сербский работодатель;
работодатель обязан доказать в Национальной службе занятости, что на должность нет местного кандидата;
подписан официальный трудовой договор.
Процесс: сначала работодатель получает разрешение на работу, затем вы подаёте документы на ВНЖ в полиции. Срок действия - 1 год.
2. ВНЖ для ведения бизнеса
Популярный вариант у россиян и граждан СНГ, так как даёт самостоятельность.
Условия:
регистрация компании (DOO - аналог ООО, AD - акционерное общество, или статус ИП - preduzetnik);
наличие средств на счету компании (рекомендуется несколько тысяч евро);
реальная деятельность: офис, клиенты, операции.
Плюс: вы сами себе директор и работодатель.
Срок действия: 1 год, далее продление.
3. ВНЖ для учебы
Сербия славится доступным образованием, особенно медицинским.
Условия:
зачисление в аккредитованный вуз, колледж или курсы;
подтверждение оплаты обучения;
выписка со счёта о наличии средств.
Важно: студенческий privremeni boravak обычно не идёт в зачёт для ПМЖ.
4. ВНЖ по воссоединению семьи
Подходит, если у вас есть родственник - гражданин Сербии или обладатель ВНЖ/ПМЖ.
Кому доступно: супругам, детям, иногда родителям.
Необходимые документы: свидетельства о браке или рождении, документы принимающей стороны, подтверждение её доходов и жилья.
5. ВНЖ для финансово независимых лиц
Основание для тех, кто живёт на доходы из-за рубежа.
Условия:
подтверждение регулярного дохода (пенсия, аренда, дивиденды) от 500–600 евро в месяц на человека;
жильё в Сербии (аренда или собственность);
медицинская страховка.
6. ВНЖ для владельцев недвижимости
Сам по себе факт покупки жилья не даёт права на ВНЖ. Но это сильный аргумент при подаче на privremeni boravak по другим основаниям: бизнес или финансовая независимость.
Пример: россияне часто покупают квартиры в Белграде или Нови-Саде, чтобы упростить продление проживания.
Privremeni boravak: документы и сроки в Сербии
Базовый пакет документов
Независимо от основания, для подачи на ВНЖ Сербии нужны:
заявление на сербском языке (бланк - на сайте МВД);
загранпаспорт, действительный дольше срока ВНЖ минимум на 3 месяца;
2 фото 3,5×4,5 см;
подтверждение жилья (договор аренды, зарегистрированный в налоговой, или свидетельство собственности);
подтверждение финансов (выписка с банка на 3000–5000 евро в год);
медицинская страховка с покрытием от 20 000 евро;
квитанция об оплате сбора (5–10 тыс. динар).
Дополнительные документы по основаниям
Работа: разрешение на работу и трудовой договор.
Бизнес: регистрация компании (APR), налоговый номер (PIB), подтверждение капитала.
Учёба: справка о зачислении и оплате.
Семья: легализованные свидетельства о браке/рождении, документы принимающей стороны.
Процесс подачи и сроки
Подготовка документов. Иностранные справки должны быть легализованы или апостилированы, затем переведены на сербский у присяжного переводчика.
Подача заявления. Лично в отделении полиции по месту регистрации в Сербии. Подать из консульства за границей нельзя.
Срок рассмотрения. От 4 до 8 недель. На это время вы получаете справку (потврда) о подаче. С ней можно находиться в стране, но выезд ограничен.
Получение карты. После одобрения выдаётся биометрическая карта privremeni boravak с указанием срока действия.
Важные нюансы в 2025 году
Все общение в госорганах - только на сербском, нужен переводчик или юрист.
Регистрация адреса обязательна в течение 24 часов после приезда.
После получения ВНЖ оформляется налоговый номер JMBG.
Продление лучше начинать за 30–60 дней до окончания срока.
Через 3 года проживания с ВНЖ можно подать на ПМЖ (stalni boravak), а ещё через 2 года - на гражданство.
История одного переезда: как Алексей получил ВНЖ Сербии
Алексей, IT-специалист из Москвы, в 2024 году решил перевести часть проектов в Европу. Сложная геополитика и ограничения с картами подтолкнули его искать страну, где можно легально жить и работать. Сербия показалась идеальным вариантом: близкая культура, дружественные жители и отсутствие виз для краткосрочных поездок.
В январе 2025 года Алексей прилетел в Белград и начал оформление privremeni boravak. Сначала он арендовал небольшую квартиру в Нови-Саде, зарегистрировал адрес в полиции и открыл счет в местном банке.
Дальше встал вопрос основания для ВНЖ. Работодателя в Сербии у него не было, поэтому Алексей выбрал путь через открытие компании. С юристом он зарегистрировал DOO (аналог российского ООО), внёс минимальный уставный капитал и подготовил бизнес-план.
Алексей обратился в WorldOpen, где консультант помог подготовить пакет документов для ВНЖ.
Пакет документов оказался внушительным:
уставные бумаги компании,
выписка со счёта на 5 000 евро,
договор аренды квартиры,
медицинская страховка на 20 000 евро,
загранпаспорт и фотографии.
Все документы пришлось переводить у судебного переводчика, а апостиль на свидетельство о браке он ставил ещё в России.
Заявление подал в полицию Белграда. Ожидание длилось почти два месяца, и всё это время он жил по временной справке «потврда». Наконец, весной ему выдали пластиковую карту privremeni boravak сроком на один год.
Алексей признаётся, что сам процесс занял больше сил, чем он ожидал: «Бюрократия в Сербии своя, со многими тонкостями. Но зато теперь я могу официально работать и жить здесь. Следующая цель - продление и через три года подача на ПМЖ».
И конечно помощником в этом будет консультант WorldOpen.
Важные нюансы и советы на 2025 год:
Язык: Все общение с чиновниками и документы - на сербском. Настоятельно рекомендуется пользоваться услугами переводчика или юриста для подачи документов.
Регистрация адреса: В течение 24 часов после прибытия в Сербию (по визе или без визы) вы должны зарегистрировать свой адрес в полиции. Без этой регистрации вы не сможете податься на ВНЖ.
Налоговый номер (JMBG): После получения ВНЖ вам необходимо оформить единственный матичный номер акта рождения (Јединствени матични број грађана - JMBG). Он необходим для открытия счета, получения страховки и любых финансовых операций.
Продление: Продлевать ВНЖ нужно заблаговременно, до истечения срока его действия. Пакет документов для продления аналогичен первоначальному, но может быть проще, если условия не менялись.
Путь к ПМЖ: ВНЖ, полученный на основании работы, бизнеса или воссоединения семьи, дает право через 3 года непрерывного проживания подать на получение постоянного места жительства (Стални боравак), а еще через 2 года (итого 5 лет) - на гражданство.
Условия ВНЖ Сербия в 2025 году: итог
Получение privremeni boravak в Сербии - процесс административно сложный, но абсолютно реальный при грамотном подходе. Ключ к успеху - в тщательной подготовке документов, правильном выборе основания и, что немаловажно, в терпении.
Сербия радушно встречает тех, кто готов уважать ее законы и вносить вклад в ее экономику и культуру.
Главное - тщательно оформить пакет документов, учитывать нюансы 2025 года и опираться на официальные источники. Тогда путь к Balkans life станет гораздо проще.
Начиная этот путь в 2025 году, будьте готовы к возможным изменениям в законодательстве и всегда оперируйте информацией из официальных источников. Удачи в вашем начинании
🔗 Полезные ссылки:
👉 Хотите сопровождение при подаче документов на ВНЖ Сербии? Консультант поможет подготовить пакет бумаг и избежать отказов.
👉 Всегда оперативная информация в Телеграм канале
Начать дискуссию