Оффшор на Гибралтаре в 2025 году: европейский флаг, нулевые налоги и защита капитала

Гибралтар — всего шесть квадратных километров, но для бизнеса это территория возможностей. Британское право, европейские стандарты и почти нулевая налоговая нагрузка — редкое сочетание.
В 2025 году оффшор на Гибралтаре снова набирает популярность: его выбирают IT-компании, трейдеры и холдинги, которым нужна надёжность, прозрачность и защита капитала без бюрократического кошмара.
🇬🇧 Европейская юрисдикция с оффшорными преимуществами
Гибралтар находится под британским суверенитетом, но ведёт самостоятельную налоговую и финансовую политику. Именно это делает юрисдикцию уникальной. Здесь действует английское право, а налоговая система — одна из самых либеральных в Европе.
Юрисдикция числится в «белых списках» FATCA, OECD и ЕС, что важно: компании не сталкиваются с санкционными рисками, а их репутация не страдает при работе с банками Великобритании или Евросоюза.
Главные преимущества:
нет валютного контроля;
можно работать с банками ЕС и Великобритании;
корпоративная резидентность подтверждается официально;
прозрачный надзор со стороны Gibraltar Financial Services Commission (GFSC).
GFSC следит за лицензированием, отчётностью и защитой инвесторов — это создаёт баланс между оффшорной гибкостью и европейской надёжностью.
💰 Налоги: 0% на доходы за пределами Гибралтара
Главная причина интереса бизнеса — нулевой корпоративный налог на внешние доходы. Если компания не ведёт деятельность на территории Гибралтара, она освобождается от уплаты налога на прибыль.
Налог
Ставка
Комментарий
Корпоративный
0–10%
10% — для внутреннего рынка, 0% — для внешней деятельности
НДС
Нет
Полностью отсутствует
Налог на дивиденды, проценты, роялти
0%
Не удерживается
Налог на прирост капитала
0%
Нет
Налог на наследство и имущество
0%
Нет
Итог: при правильной структуре — почти полное отсутствие налогообложения при полной легальности.
⚙️ Регистрация компании: просто, быстро, онлайн
Регистрация компании на Гибралтаре занимает от 3 до 15 рабочих дней, всё можно сделать дистанционно.
Минимальные требования:
уставной капитал — от £1;
один директор (можно нерезидент);
один акционер;
обязательный зарегистрированный офис на территории.
Типовые пакеты в 2025 году:
Базовый — регистрация + юридический адрес — от €1900;
Бизнес — плюс счёт в банке ЕС или UK — от €2900;
Полный сервис — номинальные директора, отчётность, сопровождение — от €3900.
Все документы подписываются онлайн, а сертификаты с апостилем приходят в электронном виде.
🌍 Реальные кейсы: от IT до холдингов
1. IT и SaaS-компании.
Компания SkyLink Technologies из Вильнюса зарегистрировала структуру на Гибралтаре в 2024 году. За год снизила налоговую нагрузку с 19% до 0% и при этом сохранила европейскую лицензию, а также возможность работать через Stripe и Revolut.
2. Трейдинг и крипто.
Atlas Trade Ltd (Тбилиси) использует гибралтарскую компанию для доступа к европейским биржам. В 2023 году компания получила лицензию GFSC как Distributed Ledger Provider, что позволяет легально работать с цифровыми активами.
3. Международные холдинги.
Российская группа ИнтерТранс Групп зарегистрировала головную компанию на Гибралтаре, чтобы владеть активами в Португалии и Сербии. Это дало возможность объединить структуры под европейской юрисдикцией без лишних налогов.
⚖️ Законодательная база и регулирование
Бизнес на Гибралтаре регулируется тремя ключевыми актами:
Companies Act 2014 — корпоративное право;
Financial Services Act 2019 — лицензирование и контроль;
Anti-Money Laundering Regulations — меры против отмывания денег.
GFSC следит за выполнением AML/KYC-требований. При этом бюрократии минимум: отчётность подаётся онлайн, а аудит требуется только при обороте свыше £1 млн.
💡 Почему Гибралтар выбирают предприниматели из СНГ
Возможность работать с британскими и европейскими банками.
Простая структура управления — один директор, один акционер.
Отсутствие налогов на внешние доходы.
Устойчивость к санкционным рискам.
Европейская репутация и стабильность.
Фактически Гибралтар стал «золотой серединой» между Белизом и Мальтой — оффшор с лицом Европы и скоростью Карибов.
📊 Ошибки, которых стоит избегать
Использовать номинальных директоров без договора — риск блокировки счетов.
Не подавать отчётность — даже при нуле обязательна декларация.
Открывать счёт без консультации — банки часто требуют подтверждение источников дохода.
📘 Короткая история: как всё началось
В 2022 году у предпринимателя из Казани Ильи был выбор — открывать компанию на Кипре или попробовать Гибралтар. На Кипре всё выглядело сложно: местный офис, аудиторы, визиты в банки.
В Гибралтаре он оформил компанию с помощью консультанта агрегатора World Open за две недели, подписал документы онлайн и получил британский IBAN. Сейчас его IT-проект обслуживает клиентов из 12 стран и платит ровно ноль процентов налогов.
🚀 Как открыть компанию с сопровождением
🔗 Источники и ссылки
Gibraltar Financial Services Commission (GFSC)
Invest Gibraltar — официальный портал
Companies Act 2014 (Legislation.gov.gi)
Financial Services Act 2019
InternationalWealth.info — Gibraltar Offshore Guide 2025
Offshore Pro Group — Gibraltar Company Formation Services
💬 Коротко
Гибралтар — это британское право, европейская репутация и отсутствие налогов на внешние доходы. Он стал территорией, где оффшор перестаёт быть серой зоной и превращается в инструмент сохранения капитала и гибкого международного бизнеса.
