Оффшор на Гибралтаре в 2025 году: европейский флаг, нулевые налоги и защита капитала

Гибралтар — крошечный кусочек Европы на краю Испании, который давно стал магнитом для бизнеса. Здесь сочетаются британское право, европейские стандарты, но при этом — почти нулевая налоговая нагрузка.

Гибралтар — всего шесть квадратных километров, но для бизнеса это территория возможностей. Британское право, европейские стандарты и почти нулевая налоговая нагрузка — редкое сочетание.

В 2025 году оффшор на Гибралтаре снова набирает популярность: его выбирают IT-компании, трейдеры и холдинги, которым нужна надёжность, прозрачность и защита капитала без бюрократического кошмара.

🇬🇧 Европейская юрисдикция с оффшорными преимуществами

Гибралтар находится под британским суверенитетом, но ведёт самостоятельную налоговую и финансовую политику. Именно это делает юрисдикцию уникальной. Здесь действует английское право, а налоговая система — одна из самых либеральных в Европе.

Юрисдикция числится в «белых списках» FATCA, OECD и ЕС, что важно: компании не сталкиваются с санкционными рисками, а их репутация не страдает при работе с банками Великобритании или Евросоюза.

Главные преимущества:

  • нет валютного контроля;

  • можно работать с банками ЕС и Великобритании;

  • корпоративная резидентность подтверждается официально;

  • прозрачный надзор со стороны Gibraltar Financial Services Commission (GFSC).

GFSC следит за лицензированием, отчётностью и защитой инвесторов — это создаёт баланс между оффшорной гибкостью и европейской надёжностью.

Регистрация компании на Гибралтаре: просто, быстро, онлайн

💰 Налоги: 0% на доходы за пределами Гибралтара

Главная причина интереса бизнеса — нулевой корпоративный налог на внешние доходы. Если компания не ведёт деятельность на территории Гибралтара, она освобождается от уплаты налога на прибыль.

Налог

Ставка

Комментарий

Корпоративный

0–10%

10% — для внутреннего рынка, 0% — для внешней деятельности

НДС

Нет

Полностью отсутствует

Налог на дивиденды, проценты, роялти

0%

Не удерживается

Налог на прирост капитала

0%

Нет

Налог на наследство и имущество

0%

Нет

Итог: при правильной структуре — почти полное отсутствие налогообложения при полной легальности.

⚙️ Регистрация компании: просто, быстро, онлайн

Регистрация компании на Гибралтаре занимает от 3 до 15 рабочих дней, всё можно сделать дистанционно.

Минимальные требования:

  • уставной капитал — от £1;

  • один директор (можно нерезидент);

  • один акционер;

  • обязательный зарегистрированный офис на территории.

Типовые пакеты в 2025 году:

  • Базовый — регистрация + юридический адрес — от €1900;

  • Бизнес — плюс счёт в банке ЕС или UK — от €2900;

  • Полный сервис — номинальные директора, отчётность, сопровождение — от €3900.

Все документы подписываются онлайн, а сертификаты с апостилем приходят в электронном виде.

Для кого подходит оффшор на Гибралтаре

🌍 Реальные кейсы: от IT до холдингов

1. IT и SaaS-компании.
Компания SkyLink Technologies из Вильнюса зарегистрировала структуру на Гибралтаре в 2024 году. За год снизила налоговую нагрузку с 19% до 0% и при этом сохранила европейскую лицензию, а также возможность работать через Stripe и Revolut.

2. Трейдинг и крипто.
Atlas Trade Ltd (Тбилиси) использует гибралтарскую компанию для доступа к европейским биржам. В 2023 году компания получила лицензию GFSC как Distributed Ledger Provider, что позволяет легально работать с цифровыми активами.

3. Международные холдинги.
Российская группа ИнтерТранс Групп зарегистрировала головную компанию на Гибралтаре, чтобы владеть активами в Португалии и Сербии. Это дало возможность объединить структуры под европейской юрисдикцией без лишних налогов.

⚖️ Законодательная база и регулирование

Бизнес на Гибралтаре регулируется тремя ключевыми актами:

  • Companies Act 2014 — корпоративное право;

  • Financial Services Act 2019 — лицензирование и контроль;

  • Anti-Money Laundering Regulations — меры против отмывания денег.

GFSC следит за выполнением AML/KYC-требований. При этом бюрократии минимум: отчётность подаётся онлайн, а аудит требуется только при обороте свыше £1 млн.

💡 Почему Гибралтар выбирают предприниматели из СНГ

  • Возможность работать с британскими и европейскими банками.

  • Простая структура управления — один директор, один акционер.

  • Отсутствие налогов на внешние доходы.

  • Устойчивость к санкционным рискам.

  • Европейская репутация и стабильность.

Фактически Гибралтар стал «золотой серединой» между Белизом и Мальтой — оффшор с лицом Европы и скоростью Карибов.

📊 Ошибки, которых стоит избегать

  1. Использовать номинальных директоров без договора — риск блокировки счетов.

  2. Не подавать отчётность — даже при нуле обязательна декларация.

  3. Открывать счёт без консультации — банки часто требуют подтверждение источников дохода.

📘 Короткая история: как всё началось

В 2022 году у предпринимателя из Казани Ильи был выбор — открывать компанию на Кипре или попробовать Гибралтар. На Кипре всё выглядело сложно: местный офис, аудиторы, визиты в банки.

В Гибралтаре он оформил компанию с помощью консультанта агрегатора World Open за две недели, подписал документы онлайн и получил британский IBAN. Сейчас его IT-проект обслуживает клиентов из 12 стран и платит ровно ноль процентов налогов.

🚀 Как открыть компанию с сопровождением

Если вы хотите открыть компанию на Гибралтаре, оптимизировать налоги и работать с европейскими банками — консультанты World Open помогут подобрать структуру под вашу задачу.
Они берут на себя регистрацию, отчётность и помощь с банковскими счетами.

🔗 Источники и ссылки

  • Gibraltar Financial Services Commission (GFSC)

  • Invest Gibraltar — официальный портал

  • Companies Act 2014 (Legislation.gov.gi)

  • Financial Services Act 2019

  • InternationalWealth.infoGibraltar Offshore Guide 2025

  • Offshore Pro Group — Gibraltar Company Formation Services

💬 Коротко

Гибралтар — это британское право, европейская репутация и отсутствие налогов на внешние доходы. Он стал территорией, где оффшор перестаёт быть серой зоной и превращается в инструмент сохранения капитала и гибкого международного бизнеса.

