Оффшор на Гибралтаре в 2025 году: европейский флаг, нулевые налоги и защита капитала

🇬🇧 Европейская юрисдикция с оффшорными преимуществами

Гибралтар находится под британским суверенитетом, но ведёт самостоятельную налоговую и финансовую политику. Именно это делает юрисдикцию уникальной. Здесь действует английское право, а налоговая система — одна из самых либеральных в Европе.

Юрисдикция числится в «белых списках» FATCA, OECD и ЕС, что важно: компании не сталкиваются с санкционными рисками, а их репутация не страдает при работе с банками Великобритании или Евросоюза.

Главные преимущества:

нет валютного контроля;

можно работать с банками ЕС и Великобритании;

корпоративная резидентность подтверждается официально;

прозрачный надзор со стороны Gibraltar Financial Services Commission (GFSC).

GFSC следит за лицензированием, отчётностью и защитой инвесторов — это создаёт баланс между оффшорной гибкостью и европейской надёжностью.