ЦОК КПП ОСНО 13.10 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Управленческий баланс: как бухгалтер может помочь собственнику →
Савчич Дмитрий
Регистрация ООО

Регистрация компании на Кипре: оптимизация налогов и европейский адрес

Кипр остаётся одной из самых стабильных и выгодных европейских юрисдикций для предпринимателей из СНГ, которые хотят легально оптимизировать налоги и получить европейский статус.

Регистрация компании на Кипре (Cyprus company formation) — это не про «оффшоры прошлого», а про современную инфраструктуру, прозрачные законы и деловую репутацию в рамках ЕС.

Как стартап из Алматы стал европейской компанией

Алексей, основатель IT-проекта из Казахстана, столкнулся с типичной проблемой: инвесторы из Европы готовы были вложиться, но сомневались в юрлице из СНГ.

«Мне нужен был не просто адрес в ЕС, а компания, которой доверяют банки и клиенты», — вспоминает он.

После консультации в World Open команда предложила оптимальное решение — зарегистрировать компанию на Кипре.
Через две недели Алексей получил сертификат регистрации, юридический адрес и корпоративный счёт в кипрском банке.

С этого момента его стартап стал европейским. И вместе с изменением юрисдикции изменилась динамика: партнёры начали воспринимать бизнес иначе, а первые контракты пришли уже через месяц.

Как открыть компанию на Кипре: налоги, требования, процесс»

Почему Кипр — одна из лучших юрисдикций Европы

Сегодня Кипр входит в ТОП-5 стран ЕС с самыми низкими налоговыми ставками и упрощённой процедурой администрирования.

Основные преимущества:

  • Корпоративный налог — 12,5 %, один из самых низких в Европе.

  • Налоги на дивиденды — не взимаются, если компания соответствует условиям налогового резидентства.

  • Продажа ценных бумаг и долей освобождена от налога.

  • Более 65 соглашений об избежании двойного налогообложения, включая Россию, Казахстан, Украину и ОАЭ.

  • Участие в европейских программах защиты инвестиций.

Кипр — это не «оффшор», а полноценная европейская юрисдикция, которая строго следует директивам ЕС (включая ATAD II и DAC6). Поэтому компании с кипрской регистрацией вызывают доверие у контрагентов и международных банков.

Основная юридическая форма: Private Company Limited by Shares

Это аналог российской ООО, только с европейской гибкостью.

  • Минимум один акционер и один директор.

  • Секретарь обязателен, но может быть предоставлен профессиональной компанией.

  • Уставной капитал обычно составляет от €1 000 до €5 000, без требований по внесению всей суммы сразу.

  • Юридический адрес на острове — необходимое условие регистрации.

  • Бухгалтерия и аудит — обязательны ежегодно, по стандартам IFRS.

World Open обеспечивает всё это «под ключ» — от юридического адреса до аудита, как и в случае с проектом Алексея.

Компания на Кипре: преимущества и шаги регистрации

Сколько занимает регистрация компании

В 2025 году процедура стала ещё быстрее благодаря цифровизации кипрского реестра.

Этапы просты:

  1. Проверка и резервирование названия в Registrar of Companies (1 день).

  2. Подготовка устава и учредительных документов.

  3. Подача пакета онлайн.

  4. Получение сертификатов о регистрации — в среднем за 3–5 рабочих дней.

После этого компания может открывать банковский счёт, нанимать сотрудников и работать по европейским контрактам.

Налогообложение и финансовые преимущества

Кипр давно стал центром налоговой оптимизации без нарушения закона.

В 2025 году действуют следующие ставки и послабления:

  • Corporate Income Tax — 12,5 %.

  • Дивиденды — освобождены от налога при владении > 50 % и соблюдении критериев резидентства.

  • Прибыль от продажи акций и долей — не облагается.

  • Доходы иностранных представительств — освобождаются при наличии реальной субстанции.

  • Annual levy — €350 в год.

Кроме того, на Кипре действует льгота «Notional Interest Deduction (NID)», которая снижает налоговую нагрузку на собственный капитал до эквивалента кредитного процента. Это особенно выгодно для IT- и финансовых компаний.

Банковские счета: реальность вместо формальностей

В отличие от классических оффшоров, кипрские банки требуют документального подтверждения деловой активности.

Чтобы избежать отказов, World Open готовит бизнес-план, прогноз доходов и подтверждения контрактов.

Именно это позволило Алексею открыть счёт в одном из крупнейших банков Лимассола всего за две недели.

«Они задавали десятки уточняющих вопросов, но команда World Open заранее подготовила все ответы и документы. Это сэкономило мне недели ожидания», — рассказывает он.

Отчётность и аудит: европейский стандарт

Все кипрские компании обязаны:

  • ежегодно проходить аудит у лицензированного аудитора;

  • подавать финансовую отчётность по IFRS;

  • платить ежегодный сбор (annual levy);

  • обновлять данные о бенефициарах в реестре UBO.

Эти требования обеспечивают прозрачность бизнеса и помогают поддерживать доверие со стороны банков и партнёров.

Риски и нюансы, о которых стоит знать

Кипр предлагает много преимуществ, но и здесь важно соблюдать правила игры.

  1. Внимание к реальной субстанции. ЕС ужесточил требования: компания должна иметь экономическое присутствие (директор, почтовый адрес, бухгалтерия).

  2. Бенефициарный контроль. Реестр UBO стал частично публичным, но при поддержке World Open можно сохранить конфиденциальность в рамках закона.

  3. Изменения в налоговом регулировании ЕС. Кипр постепенно внедряет нормы BEPS-2, и важно выстраивать структуру с учётом новых правил.

Компетентное сопровождение помогает минимизировать эти риски и адаптировать структуру под бизнес-модель клиента.

Сколько стоит открыть компанию на Кипре

В среднем регистрация «под ключ» обходится:

  • от €1 800 — базовый пакет (регистрация, адрес, секретарь);

  • от €2 800 — оптимальный (плюс банковский счёт и сопровождение);

  • от €4 500 — премиальный (включает аудит, бухучёт и номинальный сервис).

Алексей выбрал второй вариант. Через три месяца его стартап получил инвестиции из Швеции и контракт с немецким клиентом на €150 000.
Экономия на налогах и дивидендах — около €20 000 в год.

Вывод: Кипр — европейский фундамент для международного бизнеса

История Алексея — пример того, как грамотная регистрация компании в правильной юрисдикции открывает двери в Европу.

Кипр сочетает низкие налоги, престижный статус, удобную отчётность и лояльное банковское регулирование.
А при поддержке экспертов World Open регистрация проходит без бюрократических задержек.

Хотите выйти на европейский рынок и сократить налоговую нагрузку?

Получите бесплатную консультацию — специалисты World Open подберут структуру под ваш бизнес и рассчитают точные расходы.

С нами вы получаете не просто компанию на Кипре, а стратегический инструмент для международного роста.

👉 Достоверные новости всегда под рукой — в Телеграм-канале World Open.
Поможем собрать документы, зарегистрировать компанию и открыть банковский счёт — сопровождаем на всех этапах оформления. Пишите для бесплатной консультации.

Материал подготовлен при участии консультантов World Open — команды, которая помогает оформить ВНЖ, открыть бизнес и легализоваться в Европе без лишних кругов бюрократии.

Источники и официальные ресурсы

Информации об авторе

Савчич Дмитрий

Савчич Дмитрий

Ведущий эксперт в самозанятый

24 подписчика170 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы