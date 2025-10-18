Регистрация компании на Кипре: оптимизация налогов и европейский адрес

Как стартап из Алматы стал европейской компанией

Алексей, основатель IT-проекта из Казахстана, столкнулся с типичной проблемой: инвесторы из Европы готовы были вложиться, но сомневались в юрлице из СНГ.

«Мне нужен был не просто адрес в ЕС, а компания, которой доверяют банки и клиенты», — вспоминает он.

После консультации в World Open команда предложила оптимальное решение — зарегистрировать компанию на Кипре.

Через две недели Алексей получил сертификат регистрации, юридический адрес и корпоративный счёт в кипрском банке.

С этого момента его стартап стал европейским. И вместе с изменением юрисдикции изменилась динамика: партнёры начали воспринимать бизнес иначе, а первые контракты пришли уже через месяц.