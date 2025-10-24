7862 ДР Премиум ссылка на лендос Mobile
Free Zone и налоги в ОАЭ: полный гид для бизнеса и резидентов

Какие налоги в ОАЭ нужно платить физическим лицам и компаниям, и как изменилась налоговая система и регулирование бизнеса в Эмиратах — узнаете из статьи.

ОАЭ продолжает считаться налоговым раем для бизнеса и жизни. Причины и в отсутствии НДФЛ, и в многочисленных льготах для компаний, и в экономически выгодных условиях для предпринимателей и инвесторов. Но в 2023-2025 годах в налоговой системе ОАЭ провели значимые налоговые изменения.

В этой статье рассказал, какие налоги платят физические лица и компании в Free Zone, и что изменилось в налоговой системе ОАЭ в 2025.

Налоги для физических лиц в ОАЭ

Иностранные граждане, которые планируют постоянно проживать на территории эмиратов, обязаны оформить статус налогового резидента. Для этого потребуется получить Tax Residency Certificate в государственном органе. Без этого документа нельзя пользоваться льготами внутреннего режима.

Основные положения налогообложения в ОАЭ

  • НДФЛ в ОАЭ полностью отсутствует для всех резидентов и нерезидентов.

  • Нет налога на дивиденды, проценты, прирост капитала, получение наследства и подарков.

  • Некоторые эмираты могут взимать муниципальные сборы, которые не являются налогами, а покрывают местные услуги.

  • Нет налога на имущество для физических лиц.

  • Отсутствуют налоги на вывод капитала и переводы за границу.

Учитывайте, что кроме налогов, в ОАЭ есть другие обязательные платежи. Например, оплата медицинской страховки.

Налогообложение бизнеса в ОАЭ

В июне 2023 года вступил в силу корпоративный налог (Corporate Tax). Нововведение затрагивает все компании, которые получают прибыль. Основные условия налогообложения:

  • Ставка корпоративного налога — 9% с суммы, превышающей порог в 375 000 дирхамов (около 100 000 долларов).

  • Корпоративный налог не относится к добывающим и некоммерческим организациям.

  • Мелкие предприниматели и фирмы с доходом ниже установленного порога освобождены от налога.

НДС и акцизные сборы

С 2018 года внедрён НДС (VAT) по ставке 5%. Налог действует на большинство товаров и услуг. Исключения составляют:

  • Медицинские и образовательные услуги.

  • Продукты первой необходимости, определённые государством.

С 2017 года взимаются акцизные налоги на определённые группы товаров:

  • Табачная продукция — 100%.

  • Алкоголь — 50%.

  • Газированные напитки — 50%.

  • Энергетические напитки — 100%.

Обязательные платежи для бизнеса, кроме налогов

  • Сборы за лицензии на ведение деятельности.

  • Расходы на аренду помещений и коммунальные услуги.

  • Оплата взносов за регистрацию торговых марок, если компания работает в ритейле или производстве.

Свободные экономические зоны: преимущества Free Zone в ОАЭ

В ОАЭ открыто более 40 свободных экономических зон (Free Zones): DMCC, IFZA, JAFZA, RAKEZ и другие. В Free Zones действуют уникальные условия ведения бизнеса, включая нулевое налогообложение при работе за пределами материка.

Отличия Free Zones и Mainland

В Free Zones деятельность ограничена клиентами за пределами ОАЭ, либо компаниями из других свободных зон. Обслуживание клиентов в традиционной (mainland) части ОАЭ — только при наличии лицензии или филиала.

Mainland-компании получают право работать с любыми местными и государственными заказчиками.

Преимущества регистрации в свободной зоне

  • Корпоративный налог — 0%, если организация работает с иностранными клиентами и резидентами других свободных зон.

  • Лёгкая и недорогая регистрация, открытие банковского счёта выполняется быстро.

  • Компания может на 100% принадлежать иностранному владельцу.

  • Снижение арендных и имущественных затрат за счёт поддержки новых бизнесов.

Изменения в налоговой системе ОАЭ в 2025

С 2025 года компаниям в Free Zone нужно платить корпоративный налог 9% при получении доходов с материковой части Эмиратов или от местных резидентов. Освобождение от налога возможно, если компания получает доходы только от иностранных клиентов или от партнёров из других свободных зон, а годовая выручка не превышает 375 000 AED. Компании, не выполняющие требования по реальному присутствию, теряют право на налоговые льготы.

Требования экономического присутствия

Компании в ряде сфер обязаны предоставлять подробные отчёты о деятельности. Требования касаются таких направлений, как финансовые услуги, транспорт, логистика.

В 2025 году также ужесточили контроль за реальным присутствием бизнеса. Проверяют:

  • Число наёмных квалифицированных работников.

  • Наличие фактических офисов или производственных помещений.

  • Использование современного оборудования и необходимой инфраструктуры.

Международное налоговое взаимодействие

ОАЭ участвует в автоматическом обмене налоговой информацией по международным стандартам CRS и FATCA. Банки и компании передают информацию о счетах иностранных резидентов их странам происхождения — в том числе для граждан России. Эти меры усиливают контроль и прозрачность для противодействия отмыванию средств, финансовым преступлениям.

Сравнение налогообложения разных физических лиц и компаний

Физические лица

  • Резиденты — отсутствует НДФЛ, нет обязательных налогов на наследство, прибыль от продажи, дивиденды.

  • Нерезиденты — не платят налоги с доходов внутри страны.

Малый бизнес в свободных зонах

  • Доходы до 375 000 AED не облагаются корпоративным налогом.

  • Доход выше — ставка 9%.

  • НДС — стандартный, 5% применяется к большинству товаров и услуг.

Большие компании на материковой части

  • Прибыль свыше лимита облагается корпоративным налогом 9%.

  • Почти все сделки облагаются НДС по ставке 5%.

Дополнительные нюансы налогообложения: штрафы, отчётность, комплаенс

  1. Комплаенс и отчётность. Банки требуют полного раскрытия происхождения средств на счетах, регулярных подтверждений доходов. Подозрительные или неясные операции могут привести к блокировке банковских счетов.

  2. Ответственность и штрафы. За нарушения срока подачи налоговой отчётности, ошибки в бухгалтерском учёте, а также несоблюдение правил отчётности по НДС предусмотрены серьёзные штрафы.

  3. Обязательное ведение бухгалтерии и аудит. Все компании обязаны вести бухгалтерский учёт, хранить документы и счета в течение 5–10 лет. Для крупных и средних фирм проводится ежегодный аудит. Недобросовестное ведение бухгалтерии ведёт к штрафам и возможной приостановке деятельности.

Главное из статьи

  1. В ОАЭ отсутствует налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налоги на дивиденды, проценты, прирост капитала, наследство и подарки для резидентов и нерезидентов, что делает страну привлекательной для жизни и работы.

  2. С июня 2023 года введён корпоративный налог 9% для компаний с годовым доходом выше 375 000 AED, при этом компании с меньшим доходом и некоторые категории освобождаются от налога.

  3. НДС в Дубае и других эмиратах действует по ставке 5% с 2018 года, однако ряд категорий товаров и услуг освобождены, либо имеют льготную ставку.

  4. Для бизнеса в свободных экономических зонах (Free Zone) сохраняются значительные налоговые льготы: ставка корпоративного налога ОАЭ составляет 0% при работе с иностранными клиентами и компаниями других Free Zone.

  5. С 2025 года компании свободных зон обязаны платить корпоративный налог 9%, если доход получен от материковой части ОАЭ (mainland) или резидентов. Также требуется выполнение условий по реальному экономическому присутствию.

  6. Ужесточены требования к отчетности: компании должны документально подтверждать фактическую экономическую деятельность, наличие сотрудников, офисов и оборудования — особенно в сферах финансов и логистики.

  7. ОАЭ активно участвуют в международном обмене налоговой информацией (CRS, FATCA), а банки требуют прозрачного подтверждения происхождения средств. За нарушения налоговых правил предусмотрены штрафы.

