Free Zone и налоги в ОАЭ: полный гид для бизнеса и резидентов

ОАЭ продолжает считаться налоговым раем для бизнеса и жизни. Причины и в отсутствии НДФЛ, и в многочисленных льготах для компаний, и в экономически выгодных условиях для предпринимателей и инвесторов. Но в 2023-2025 годах в налоговой системе ОАЭ провели значимые налоговые изменения.
В этой статье рассказал, какие налоги платят физические лица и компании в Free Zone, и что изменилось в налоговой системе ОАЭ в 2025.
Налоги для физических лиц в ОАЭ
Иностранные граждане, которые планируют постоянно проживать на территории эмиратов, обязаны оформить статус налогового резидента. Для этого потребуется получить Tax Residency Certificate в государственном органе. Без этого документа нельзя пользоваться льготами внутреннего режима.
Основные положения налогообложения в ОАЭ
НДФЛ в ОАЭ полностью отсутствует для всех резидентов и нерезидентов.
Нет налога на дивиденды, проценты, прирост капитала, получение наследства и подарков.
Некоторые эмираты могут взимать муниципальные сборы, которые не являются налогами, а покрывают местные услуги.
Нет налога на имущество для физических лиц.
Отсутствуют налоги на вывод капитала и переводы за границу.
Учитывайте, что кроме налогов, в ОАЭ есть другие обязательные платежи. Например, оплата медицинской страховки.
Налогообложение бизнеса в ОАЭ
В июне 2023 года вступил в силу корпоративный налог (Corporate Tax). Нововведение затрагивает все компании, которые получают прибыль. Основные условия налогообложения:
Ставка корпоративного налога — 9% с суммы, превышающей порог в 375 000 дирхамов (около 100 000 долларов).
Корпоративный налог не относится к добывающим и некоммерческим организациям.
Мелкие предприниматели и фирмы с доходом ниже установленного порога освобождены от налога.
НДС и акцизные сборы
С 2018 года внедрён НДС (VAT) по ставке 5%. Налог действует на большинство товаров и услуг. Исключения составляют:
Медицинские и образовательные услуги.
Продукты первой необходимости, определённые государством.
С 2017 года взимаются акцизные налоги на определённые группы товаров:
Табачная продукция — 100%.
Алкоголь — 50%.
Газированные напитки — 50%.
Энергетические напитки — 100%.
Обязательные платежи для бизнеса, кроме налогов
Сборы за лицензии на ведение деятельности.
Расходы на аренду помещений и коммунальные услуги.
Оплата взносов за регистрацию торговых марок, если компания работает в ритейле или производстве.
Свободные экономические зоны: преимущества Free Zone в ОАЭ
В ОАЭ открыто более 40 свободных экономических зон (Free Zones): DMCC, IFZA, JAFZA, RAKEZ и другие. В Free Zones действуют уникальные условия ведения бизнеса, включая нулевое налогообложение при работе за пределами материка.
Отличия Free Zones и Mainland
В Free Zones деятельность ограничена клиентами за пределами ОАЭ, либо компаниями из других свободных зон. Обслуживание клиентов в традиционной (mainland) части ОАЭ — только при наличии лицензии или филиала.
Mainland-компании получают право работать с любыми местными и государственными заказчиками.
Преимущества регистрации в свободной зоне
Корпоративный налог — 0%, если организация работает с иностранными клиентами и резидентами других свободных зон.
Лёгкая и недорогая регистрация, открытие банковского счёта выполняется быстро.
Компания может на 100% принадлежать иностранному владельцу.
Снижение арендных и имущественных затрат за счёт поддержки новых бизнесов.
Изменения в налоговой системе ОАЭ в 2025
С 2025 года компаниям в Free Zone нужно платить корпоративный налог 9% при получении доходов с материковой части Эмиратов или от местных резидентов. Освобождение от налога возможно, если компания получает доходы только от иностранных клиентов или от партнёров из других свободных зон, а годовая выручка не превышает 375 000 AED. Компании, не выполняющие требования по реальному присутствию, теряют право на налоговые льготы.
Требования экономического присутствия
Компании в ряде сфер обязаны предоставлять подробные отчёты о деятельности. Требования касаются таких направлений, как финансовые услуги, транспорт, логистика.
В 2025 году также ужесточили контроль за реальным присутствием бизнеса. Проверяют:
Число наёмных квалифицированных работников.
Наличие фактических офисов или производственных помещений.
Использование современного оборудования и необходимой инфраструктуры.
Международное налоговое взаимодействие
ОАЭ участвует в автоматическом обмене налоговой информацией по международным стандартам CRS и FATCA. Банки и компании передают информацию о счетах иностранных резидентов их странам происхождения — в том числе для граждан России. Эти меры усиливают контроль и прозрачность для противодействия отмыванию средств, финансовым преступлениям.
Сравнение налогообложения разных физических лиц и компаний
Физические лица
Резиденты — отсутствует НДФЛ, нет обязательных налогов на наследство, прибыль от продажи, дивиденды.
Нерезиденты — не платят налоги с доходов внутри страны.
Малый бизнес в свободных зонах
Доходы до 375 000 AED не облагаются корпоративным налогом.
Доход выше — ставка 9%.
НДС — стандартный, 5% применяется к большинству товаров и услуг.
Большие компании на материковой части
Прибыль свыше лимита облагается корпоративным налогом 9%.
Почти все сделки облагаются НДС по ставке 5%.
Дополнительные нюансы налогообложения: штрафы, отчётность, комплаенс
Комплаенс и отчётность. Банки требуют полного раскрытия происхождения средств на счетах, регулярных подтверждений доходов. Подозрительные или неясные операции могут привести к блокировке банковских счетов.
Ответственность и штрафы. За нарушения срока подачи налоговой отчётности, ошибки в бухгалтерском учёте, а также несоблюдение правил отчётности по НДС предусмотрены серьёзные штрафы.
Обязательное ведение бухгалтерии и аудит. Все компании обязаны вести бухгалтерский учёт, хранить документы и счета в течение 5–10 лет. Для крупных и средних фирм проводится ежегодный аудит. Недобросовестное ведение бухгалтерии ведёт к штрафам и возможной приостановке деятельности.
Главное из статьи
В ОАЭ отсутствует налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налоги на дивиденды, проценты, прирост капитала, наследство и подарки для резидентов и нерезидентов, что делает страну привлекательной для жизни и работы.
С июня 2023 года введён корпоративный налог 9% для компаний с годовым доходом выше 375 000 AED, при этом компании с меньшим доходом и некоторые категории освобождаются от налога.
НДС в Дубае и других эмиратах действует по ставке 5% с 2018 года, однако ряд категорий товаров и услуг освобождены, либо имеют льготную ставку.
Для бизнеса в свободных экономических зонах (Free Zone) сохраняются значительные налоговые льготы: ставка корпоративного налога ОАЭ составляет 0% при работе с иностранными клиентами и компаниями других Free Zone.
С 2025 года компании свободных зон обязаны платить корпоративный налог 9%, если доход получен от материковой части ОАЭ (mainland) или резидентов. Также требуется выполнение условий по реальному экономическому присутствию.
Ужесточены требования к отчетности: компании должны документально подтверждать фактическую экономическую деятельность, наличие сотрудников, офисов и оборудования — особенно в сферах финансов и логистики.
ОАЭ активно участвуют в международном обмене налоговой информацией (CRS, FATCA), а банки требуют прозрачного подтверждения происхождения средств. За нарушения налоговых правил предусмотрены штрафы.
