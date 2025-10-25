ЦОК ОК ЗП 21.08 Мобильная
Казахстан для россиян: регистрация компаний и налоговый режим

Казахстан выделяется среди стран СНГ. Причины очевидны: стабильная экономическая и правовая система, упрощённое взаимодействие с государственными органами и невысокие налоговые ставки. Все это делает Казахстан привлекательной для предпринимателей и компаний, которые хотят или уже выходят на рынок ЕАЭС.

Привет! Я Савчич Дмитрий — визовый агент World Open. Ежемесячно наша команда помогает гражданам России и других стран получать ВНЖ и регистрировать бизнес за рубежом.

В этой статье рассказал, какие налоги в Казахстане действуют для физических и для юридических лиц, как может оформиться ИП, и какие льготы предоставляет государство.

Основы налогообложения физических лиц в Казахстане

Для признания налоговым резидентом потребуется прожить в стране более183 суток. Налоги применяются по следующим основным ставкам и требованиям:

  • Подоходный налог на граждан (ИПН) — 10% от всего полученного дохода. Такой уровень ниже аналогичных ставок во многих странах СНГ.

  • Пенсионные выплаты — обязательное отчисление 10% заработка физлица в пенсионный фонд.

  • Взнос за медицинское страхование — удержание 3,5% с любой денежной прибыли.

  • Социальный налог — 9,5%, зависит от вида деятельности и доходов.

Все налоговые ставки прозрачны, а процесс оплаты прост и не вызывает сложностей.

Выбор формы бизнеса: ИП и ТОО

В Казахстане для запуска бизнеса доступны две главные формы: ИП и ТОО. Рассмотрим каждую.

Индивидуальный предприниматель (ИП)

  • Подходит для малого бизнеса, онлайн-проектов и самозанятым специалистам на фрилансе.

  • Не нужен уставный капитал, одна регистрация на владельца.

  • Нет сложной бухгалтерии и возможно оформление полностью через интернет.

  • Быстрая регистрация за 1–3 дня.

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО)

  • Форма предназначена для средних и крупных компаний.

  • Подходит для стартапов, бизнеса с экспортом, предприятий с несколькими учредителями.

  • Минимальный уставный капитал — 100 МРП (порядка 393 200 тенге или 59 000 рублей).

  • Необходимо вести учета и предоставлять отчеты в полном объёме.

Оба формата просты в регистрации, но предусматривают разные права и обязанности. Кратко сравнил их в таблице ниже.

Основные налоги для индивидуальных предпринимателей

Индивидуальный предприниматель в Казахстане, помимо ИПН, может выбрать и другие выгодные налоговые схемы:

  1. Упрощённый спецрежим (СРП). Фиксированная ставка 3% со всего годового дохода. Максимальный разрешённый оборот — 24 038 МРП за 12 месяцев. Минимум отчетности и очень простой расчёт налога.

  2. Патент для самозанятых. Вариант без нанятых сотрудников. Фиксированный налог — 2% от дохода. Предельная сумма дохода — до 3 528 МРП ежегодно.

Дополнительные взносы:

  • Отчисления на пенсионное обеспечение (10% дохода).

  • Оплата медицинского страхования (3,5% дохода).

  • Социальные взносы: обязательный элемент для каждой схемы.

Таким образом, индивидуальный предприниматель получает доступ к льготным налогам в обмен на ежегодную фиксированную отчётность.

Налоговые обязательства компаний — ТОО

Компании с формой ТОО платят обязательные налоги исходя из установленной системы:

  • Налог на прибыль предприятий (CIT) — 20% от чистой прибыли организации.

  • Налог на дивиденды — 15%. Если владелец — участник ЕАЭС, предоставляются льготы.

  • НДС (налог на добавленную стоимость) — 12% при годовой выручке от 20 000 МРП.

  • Социальные выплаты — на каждого работника уплачивается социальный и медицинский налог, а также пенсионные перечисления.

Ещё два важных момента: соглашения об избежании двойного налогообложения могут снизить реальную налоговую нагрузку, а компании могут нанимать работников из других стран.

Налоговые льготы и специализированные режимы

  1. Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА). Зона для компаний-резидентов в финтех и цифровых проектах, которые освобождены от корпоративного налога Казахстан до 2066 года. Налоговые каникулы действуют на НДС, налоги на прибыль Казахстан и иные обязательные выплаты.

  2. Стартапы и инновационные бизнесы. Снижение ставок корпоративного налога Казахстан, освобождение от уплаты НДС и части социальных налогов.

  3. Свободные экономические зоны (СЭЗ). Компанию освобождаются от таможенных пошлин. Идёт снижение налоговой нагрузки для производителей и экспортеров.

Нюансы открытия компании в Казахстане

Законодательная система Казахстана предъявляет особые требования к открытию и ведению бизнеса на территории страны:

  • Жёсткая отчётность. Бизнес обязан вести подробные документы, бухгалтерию и проходить все плановые проверки.

  • Привлечение местных сотрудников. Квоты на количество граждан Казахстана в штате могут различаться по разным видам деятельности.

  • Контроль по валютным операциям. Государство следит за каждым международным переводом. Крупные платежи требуют подтверждений, банки просят документы при трансграничных расчетах.

Краткие выводы

  1. Казахстан удобен для иностранных предпринимателей благодаря близости к России, участию в ЕАЭС, гибкой налоговой политике.

  2. Граждане платят подоходный налог (10%), делают обязательные пенсионные (10%) и медицинские (3,5%) перечисления, а также социальный налог (9,5%).

  3. Основные формы бизнеса — ИП (минимальные расходы, быстрое оформление) и ТОО (наличие уставного капитала для расширенного ведения бизнеса).

  4. Для ИП доступны льготные режимы: спецрежим (3% выручки), оформление по патенту (2%), минимальный пакет обязательных взносов.

  5. Для ТОО действуют стандартные корпоративные налоги: 20% с прибыли, 15% с дивидендов, НДС 12% при больших оборотах, вместе с социальными начислениями.

  6. Специальные налоговые режимы и льготы для отдельных отраслей и зон: освобождение от налогов в МФЦА, поддержки стартапов, льготы для экспортирующих компаний.

  7. Бизнес в Казахстане требует внимательной отчётности, соблюдения правил валютного контроля, учета квот по сотрудникам и строгого документирования каждой операции.

