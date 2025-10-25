Казахстан для россиян: регистрация компаний и налоговый режим

Привет! Я Савчич Дмитрий — визовый агент World Open. Ежемесячно наша команда помогает гражданам России и других стран получать ВНЖ и регистрировать бизнес за рубежом.
В этой статье рассказал, какие налоги в Казахстане действуют для физических и для юридических лиц, как может оформиться ИП, и какие льготы предоставляет государство.
Основы налогообложения физических лиц в Казахстане
Для признания налоговым резидентом потребуется прожить в стране более183 суток. Налоги применяются по следующим основным ставкам и требованиям:
Подоходный налог на граждан (ИПН) — 10% от всего полученного дохода. Такой уровень ниже аналогичных ставок во многих странах СНГ.
Пенсионные выплаты — обязательное отчисление 10% заработка физлица в пенсионный фонд.
Взнос за медицинское страхование — удержание 3,5% с любой денежной прибыли.
Социальный налог — 9,5%, зависит от вида деятельности и доходов.
Все налоговые ставки прозрачны, а процесс оплаты прост и не вызывает сложностей.
Выбор формы бизнеса: ИП и ТОО
В Казахстане для запуска бизнеса доступны две главные формы: ИП и ТОО. Рассмотрим каждую.
Индивидуальный предприниматель (ИП)
Подходит для малого бизнеса, онлайн-проектов и самозанятым специалистам на фрилансе.
Не нужен уставный капитал, одна регистрация на владельца.
Нет сложной бухгалтерии и возможно оформление полностью через интернет.
Быстрая регистрация за 1–3 дня.
Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО)
Форма предназначена для средних и крупных компаний.
Подходит для стартапов, бизнеса с экспортом, предприятий с несколькими учредителями.
Минимальный уставный капитал — 100 МРП (порядка 393 200 тенге или 59 000 рублей).
Необходимо вести учета и предоставлять отчеты в полном объёме.
Оба формата просты в регистрации, но предусматривают разные права и обязанности. Кратко сравнил их в таблице ниже.
Основные налоги для индивидуальных предпринимателей
Индивидуальный предприниматель в Казахстане, помимо ИПН, может выбрать и другие выгодные налоговые схемы:
Упрощённый спецрежим (СРП). Фиксированная ставка 3% со всего годового дохода. Максимальный разрешённый оборот — 24 038 МРП за 12 месяцев. Минимум отчетности и очень простой расчёт налога.
Патент для самозанятых. Вариант без нанятых сотрудников. Фиксированный налог — 2% от дохода. Предельная сумма дохода — до 3 528 МРП ежегодно.
Дополнительные взносы:
Отчисления на пенсионное обеспечение (10% дохода).
Оплата медицинского страхования (3,5% дохода).
Социальные взносы: обязательный элемент для каждой схемы.
Таким образом, индивидуальный предприниматель получает доступ к льготным налогам в обмен на ежегодную фиксированную отчётность.
Налоговые обязательства компаний — ТОО
Компании с формой ТОО платят обязательные налоги исходя из установленной системы:
Налог на прибыль предприятий (CIT) — 20% от чистой прибыли организации.
Налог на дивиденды — 15%. Если владелец — участник ЕАЭС, предоставляются льготы.
НДС (налог на добавленную стоимость) — 12% при годовой выручке от 20 000 МРП.
Социальные выплаты — на каждого работника уплачивается социальный и медицинский налог, а также пенсионные перечисления.
Ещё два важных момента: соглашения об избежании двойного налогообложения могут снизить реальную налоговую нагрузку, а компании могут нанимать работников из других стран.
Налоговые льготы и специализированные режимы
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА). Зона для компаний-резидентов в финтех и цифровых проектах, которые освобождены от корпоративного налога Казахстан до 2066 года. Налоговые каникулы действуют на НДС, налоги на прибыль Казахстан и иные обязательные выплаты.
Стартапы и инновационные бизнесы. Снижение ставок корпоративного налога Казахстан, освобождение от уплаты НДС и части социальных налогов.
Свободные экономические зоны (СЭЗ). Компанию освобождаются от таможенных пошлин. Идёт снижение налоговой нагрузки для производителей и экспортеров.
Нюансы открытия компании в Казахстане
Законодательная система Казахстана предъявляет особые требования к открытию и ведению бизнеса на территории страны:
Жёсткая отчётность. Бизнес обязан вести подробные документы, бухгалтерию и проходить все плановые проверки.
Привлечение местных сотрудников. Квоты на количество граждан Казахстана в штате могут различаться по разным видам деятельности.
Контроль по валютным операциям. Государство следит за каждым международным переводом. Крупные платежи требуют подтверждений, банки просят документы при трансграничных расчетах.
Краткие выводы
Казахстан удобен для иностранных предпринимателей благодаря близости к России, участию в ЕАЭС, гибкой налоговой политике.
Граждане платят подоходный налог (10%), делают обязательные пенсионные (10%) и медицинские (3,5%) перечисления, а также социальный налог (9,5%).
Основные формы бизнеса — ИП (минимальные расходы, быстрое оформление) и ТОО (наличие уставного капитала для расширенного ведения бизнеса).
Для ИП доступны льготные режимы: спецрежим (3% выручки), оформление по патенту (2%), минимальный пакет обязательных взносов.
Для ТОО действуют стандартные корпоративные налоги: 20% с прибыли, 15% с дивидендов, НДС 12% при больших оборотах, вместе с социальными начислениями.
Специальные налоговые режимы и льготы для отдельных отраслей и зон: освобождение от налогов в МФЦА, поддержки стартапов, льготы для экспортирующих компаний.
Бизнес в Казахстане требует внимательной отчётности, соблюдения правил валютного контроля, учета квот по сотрудникам и строгого документирования каждой операции.
