Казахстан для россиян: регистрация компаний и налоговый режим

Привет! Я Савчич Дмитрий — визовый агент World Open. Ежемесячно наша команда помогает гражданам России и других стран получать ВНЖ и регистрировать бизнес за рубежом.

В этой статье рассказал, какие налоги в Казахстане действуют для физических и для юридических лиц, как может оформиться ИП, и какие льготы предоставляет государство.