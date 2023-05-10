Как проверить работу бухгалтера. Контроль ОСВ

Продолжаем учиться контролировать бухгалтерию. В этой статье откроем самую большую тайну бухгалтерии, поговорим о главном отчете в бухгалтерской программе — оборотно-сальдовой ведомости. Проще говоря, ОСВ.

В статье «6 шагов для самостоятельной проверки работы бухгалтерии. На какие моменты обратить внимание» я уже рассказывал о том, как проверять работу бухгалтерии. Теперь обсудим контроль оборотно-сальдовой ведомости.

Отчет ОСВ отражает итоги хозяйственной деятельности компании и, конечно, демонстрирует результат работы бухгалтерии.

Зайдите в бухгалтерскую программу, которой пользуетесь, и найдите раздел Отчеты. Оборотно-сальдовая ведомость обычно отображается одной из первых в списке. Выберите период. Мы рекомендуем анализировать отчет за календарный год.

Начинаем анализ. Для этого вам понадобится немного терпения, внимательности и рекомендации из данной статьи.

Счет 01 «Основные средства»

Здесь отображается перечень оборудования, транспорта, недвижимости и земли, находящейся в собственности компании. Цель анализа счета 01 – выяснить все ли основные средства учтены в учете.

Вы, несомненно, знаете, сколько земли, автомобилей и пароходов принадлежим компании. Проверьте, чтобы все они были отражены в данном счёте. Если обнаружили расхождение — поставьте задачу, скорее его устранить!

Счёт 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»

Если компания работает на основной системе налогообложения, то счет 19 покажет состояние НДС. Если компания работает без НДС, то в счёте 19 будет пусто.

Вы видите цифры в разделе Дебет на конец периода? Эта сумма НДС не уменьшила ваш налог к уплате. Если в разделе отображается ноль — всё отлично!

В данном счёте могут быть отрицательные суммы, выделенные красным цветом. Это значит, что НДС отражен в декларации дважды. Вероятно, бухгалтер два раза провёл один и тот же документ. В этом случае вам необходимо повторно сдать декларацию на добавленную стоимость. Рекомендуем не откладывать эту задачу, чтобы устранить ошибку, пока её не обнаружила налоговая.

Если вы обнаружили одну или несколько описанных выше проблем с данным счетом, попросите у бухгалтера разъяснения и дальнейший план действий.

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Остаток раздела Дебет на конец периода сообщает вам сумму, на которую вы не получили документы (акты и накладные) от своих поставщиков. Это приведёт к завышению налога. Выясните, почему документы отсутствуют и поставьте задачу собрать недостающие документы в ближайшее время!

Сумма в разделе Кредит на конец периода — это предстоящие платежи в адрес поставщиков. Похожа ли данная сумма на правду с вашей точки зрения? Если нет — обсудите её с бухгалтером.

Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

Дебет — это неполученная оплата от покупателя.

Кредит — не оформлены документы на реализацию. Если используете авансовую систему, то в разделе Кредит будет отражен аванс.

Счета 68 и 69 Платежи в бюджет

Данные счета отражают, какую сумму вы должны в бюджет или сколько переплатили.

Сумма в разделе Дебет — переплата. В разделе Кредит — долг.

Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

Кредит отражает сумму, которую вы должны выплатить сотрудникам, а переплату можно увидеть в разделе Дебет. Но здесь еще могут отражаться авансы.

Раскройте данный счет подробнее, кликнув на него дважды. Если увидите остатки по уволенным сотрудникам или мелкие суммы по работающим — это будет свидетельствовать, что специалист, отвечающий за расчет заработной платы невнимателен.

Счет 41 «Товары»

Если у вас торговая организация, обратите особое внимание на счет 41. Откройте его расшифровку и взгляните на суммы без указания количества единиц — это часто встречающаяся ошибка, которую необходимо исправить.

Далее следует обратить внимание на остатки, отмеченные красным. Такой остаток говорит о том, что вы продали то, что не было закуплено. Выясните у бухгалтера, почему это случилось.

Затем взгляните на номенклатуру со сроком хранения более 1 года. Выясните, почему она не была реализована? Точно ли она не была реализована? Обычно товар не хранится на складе более года.

Счет 80 «Уставный капитал»

Проверьте, верно ли отражен размер уставного капитала? Все ли доли во всех компаниях учтены? Вы можете сверить данные с информацией из ЕГРЮЛ.

Счет 84 «Прибыль или убыток»

Сумма в разделе Кредит означает прибыль, которую вы можете забрать дивидендами. Сумма в разделе Дебет — убыток.

Если есть и Дебет и Кредит — это нормально. В разные годы могут быть отображены и прибыль и убыток. Убыток можно закрыть по решению собственника путем зачета из прибыли другого года.