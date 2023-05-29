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Олеся Бакаева
Управление персоналом

Пять типичных ошибок директора в управлении бухгалтерией. Если узнаете себя — срочно меняйте подход

Бухгалтерия в компании играет роль сопровождающую. Живет отдельной от остального бизнеса жизнью, будто немного сбоку. Как результат — получает внимание директора по остаточному принципу. Цифра уделяемого времени руководством стремится к нулю.
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Пять типичных ошибок директора в управлении бухгалтерией. Если узнаете себя — срочно меняйте подход

В этой статье мы описали 5 самых распространенных ошибок директора в управлении бухгалтерией и к чему это приведет.

Прочтите и узнаете:

  • Почему бухгалтерия нуждается во внимании руководителя.

  • Как оценить качество работы бухгалтерии в вашей компании.

  • Как сделать бухгалтерию настоящим помощником и опорой бизнеса.

Ошибка №1 — отсутствие контроля за работой бухгалтерии

Традиционно бухгалтерия является наиболее автономным отделом компании.
Почему менеджер по продажам, логист или секретарь нуждаются в постоянном контроле, а бухгалтерия нет?

Ответ прост: директор лучше понимает, как их контролировать. Знает, как измерить результаты менеджеров в количестве звонков, договоров, рублей, дней.

Представление о контроле бухгалтерии достаточно размытое.
Попробуйте максимально честно и подробно ответить на следующие вопросы сами себе:

  • Чем именно занимаются ваши бухгалтеры прямо сейчас? А чем они будут заняты через месяц?

  • Каков результат работы бухгалтерии? Как его можно измерить?

  • По каким критериям вы оцениваете качество работы бухгалтеров?

  • Как вы находите и используете точки контроля бухгалтерии?

Если вы смогли уверенно ответить на все 4 вопроса — поздравляем! Вы входите в очень малый процент директоров предприятий, понимающих важность контроля бухгалтерии.

Если с ответами возникли затруднения — тоже поздравляем! Вы только что нашли свою зону роста в качестве руководителя и узнали новый способ увеличить эффективность работы компании.

Ошибка №2 — отсутствие целей и оценки результатов

Важнейшие отделы вашей компании, приносящие основной доход, со 100% вероятностью имеют цели, а вы периодически сверяете план и факт, даете сотрудникам обратную связь, вносите необходимые изменения.

Как быть с бухгалтерией? В чем ее главные задачи? Ввести документы в базу и подготовить отчет?

К сожалению, наш опыт управления бухгалтериями российских компаний показывает, что 4 из 5 бухгалтеров думает именно так. Неудивительно, что большинство директоров тоже считает подобное отношение к бухгалтерии нормой.

Сдать отчеты в срок безусловно важно, но прямо сейчас вы узнаете, какие еще результаты способна выдать бухгалтерия. Готовы?

  • Отражение деятельности компании в онлайн режиме, чтобы вы могли в любой момент открыть базу 1С и увидеть реальные остатки на банковских счетах и в кассе.

  • Проверка договоров, чтобы вы были уверены, все что вы подписываете безопасно в финансовой части.

  • Ведение папки-досье на существующих контрагентов и проверка добросовестности новых контрагентов перед началом сотрудничества.

  • Предоставление 20 числа каждого месяца отчета по основным статьям доходов, расходов, налогов и чистой прибыли за прошлый месяц, чтобы вы имели представление об актуальном состоянии бизнеса.

  • Проведение ежеквартальных сверок расчетов с каждым покупателем и поставщиком.

Ну как? И это неполный перечень результатов работы правильно организованной бухгалтерии! Посчитайте, сколько пунктов выполняет ваша

Ошибка №3 — мириться с отказом в предоставлении данных

— Директор: Можешь сказать сколько мы должны поставщику?

— Бухгалтер: Нет. Еще не отражены все документы поступления.

— Директор: Сколько налогов в этом квартале?

— Бухгалтер: Сегодня еще июнь, в июле к 25 числу и посчитаю.

— Директор: Какие на завтра платежи по плану?

— Бухгалтер: Еще не вечер.

Бухгалтер отказывается предоставлять данные, ссылаясь на различные «”важные” факторы», которые не позволяют ему сообщить однозначный ответ.

Как директору узнать, что данные действительно не могут быть предоставлены в настоящий момент? Как распознать ложь, когда бухгалтер скрывает или просто ленится. Директор же ничего не понимает в бухгалтерии! Можно ответить ему какую-нибудь ерунду. Он все равно не проверит, а поверит.

Настаивайте на том, чтобы ваши бухгалтеры показывали нужные цифры, когда это необходимо. Да, порой они будут примерные, но они будут у вас!

Ошибка №4 — не направлять бухгалтера на обучение

Ежемесячно государство меняет законодательство в области регулирования бизнеса, подготовки и сдачи отчетности. Меняются сроки уплаты налогов, реквизиты оплат. Периодически регулятор предоставляет отдельным отраслям субсидии и льготы.

Росстат и другие органы регулярно составляют и запрашивают новые отчеты. Не знали о нововведении? Не предоставили вовремя? Незнание закона не освобождает от штрафов!

Бухгалтер должен вовремя получать информацию об изменениях. Во-первых, чтобы избежать штрафов. Во-вторых, чтобы воспользоваться всеми возможными преференциями для снижения налоговой нагрузки и увеличения прибыли.

Обучение, проводимое несколько раз в год позволяет держать руку на пульсе и реагировать вовремя. Вспомните, когда ваш бухгалтер в прошлый раз проходил обучение, а лучше спросите об этом его и попросите подробно рассказать, как именно он контролирует изменения в законодательстве? Что нового произошло за последние 6 месяцев?

Ошибка №5 — не обсуждать с бухгалтером размер налогов и способы их снижения

Большая часть бухгалтеров видит свою работу так:

  • Ввести первичные документы в базу

  • Подготовить отчетность, нажав кнопку в базе

  • Что вышло — то вышло.

Директор, помни! Налог компании можно оптимизировать. Для этого необходимо проанализировать, из чего сложились доходы, расходы, НДС.

Наш совет — 20 числа последнего месяца каждого квартала необходимо требовать у бухгалтера предоставление финансового отчета, в котором вы увидите доходы, расходы, налоги и безопасную долю вычета в вашем сегменте бизнеса.

Попросите бухгалтера предложить варианты максимального сближения показателей компании к безопасным для нее налогам.

Итак, мы рассмотрели 5 типичных ошибок в управлении бухгалтерией. Узнали себя? Не рискуйте, меняйте подход. Результаты вам понравятся!

Олеся Бакаева

Олеся Бакаева

Директор в ООО Бизнес Солюшенс

11 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип vip.ser1990
    vip.ser1990 51 минуту назад

    Александр Пономарев

    Я обычно говорю так - работу бухгалтера видно, когда все тихо - нет проверок, писем и прочего.  Ну а насчет последнего пункта, оптимизации налогов и прочего. Не в упрек коллеге 😊, но бухгалтерский учет

      "... - формирование документированной систематизированной информации об объектах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности."  Анализы, оптимизации налогов и прочее - это к финансистам. Ну либо доплата, премии и т.д.

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