Результат работы бухгалтерии — существует ли он? Как оценить бухгалтера?

Как быть с бухгалтерией? В чем главные задачи бухгалтерии? Вводить документы в базу и готовить отчеты? К сожалению, именно так думает 70% бухгалтеров. Заразились и директора. Не спорим, важно сдать отчеты в срок, но есть и другие результаты работы.

Приведём примеры таких задач

Отражать результаты деятельности компании в онлайн-режиме , чтобы руководитель мог в любой момент открыть программу и увидеть актуальные данные по текущим средствам компании на банковских счетах и в кассе.

Проверять договоры, заключаемые компанией.

Это необходимо для того, чтобы гарантировать финансовую безопасность подписываемых соглашений.

Я не юрист! Эту фразу можно услышать от бухгалтеров достаточно часто. Конечно, не юрист.

Тем не менее в ходе работы бухгалтер часто сталкивается с юридическими вопросами, поэтому ему необходимы базовые знания в области юриспруденции.

Заводить папку-досье на каждого нового контрагента для проверки его добросовестности перед стартом работ.

Бухгалтер воскликнет: «Вот выдумали». Но в действительности, здесь нет ничего сложного.

Давно существуют недорогие или даже бесплатные сервисы для проверки контрагентов. Бухгалтеру остается только научиться ими пользоваться и не лениться сохранять данные в папке-досье.

Весь процесс занимает минимум времени, но сокращает риски заключения договора с недобросовестным контрагентом до нуля.

Помимо создания папки-досье и самостоятельной проверки, бухгалтерия должна создать специальную инструкцию-памятку для сотрудников компании. В ней должно быть указано, как сотрудники содействуют компании в проверке контрагентов. А именно:

Перечень ситуаций, в которых необходимо проводить проверку. Список документов, запрашиваемых у контрагента в каждом случае. Должности сотрудников, которые назначаются ответственными за сбор необходимых документов от контрагентов. Формат предоставления документов в бухгалтерию для формирования папки-досье контрагента. Срок подготовки и предоставления документов.

В результате каждый сотрудник будет точно знать, что именно ему необходимо предпринять для безопасности компании при заключении договора с новым контрагентом.

Проводить ежеквартальную сверку расчетов с каждым покупателем и поставщиком. Эта мера позволяет убедиться, что бухгалтерия получила все первичные документы, а партнёр принял каждый платеж.

Проводить сверку с бюджетом по налогам не реже 1 раза в квартал, чтобы подтвердить отсутствие задолженности или переплат.

Организовать систему и осуществлять контроль расходования материальных ценностей компании . Ежегодно собирать комиссию и проверять наличие и сохранность основных средств компании. Инициировать проведение плановых инвентаризаций товаров на складах.

Сюрприз для главных бухгалтеров! Финансовый анализ и налоговое планирование также являются их компетенциями. Это придумали не мы! Данные требования установлены российским профессиональным стандартом бухгалтера.

В компаниях с большим штатом обычно присутствуют все 3 подразделения: бухгалтерия, планово-экономический и финансовый департаменты.

Но приблизительно 75% предприятий не нанимают отдельных специалистов на каждое направление, так как количество задач недостаточно для полной загрузки дополнительного сотрудника. Однако сами задачи, конечно же, есть!

В таких компаниях настает звездный час главного бухгалтера. Именно ему предстоит продемонстрировать профессионализм, чтобы организовать не только бухгалтерию, но налоговое и финансовое планирование в упрощенном варианте.

И последнее. Участвовать в разработке и выполнении бизнес-процессов компании, связанных с бухгалтерией. Бухгалтер не только исполнитель. Он может быть советником и помощником руководителя.

От профессионализма и энтузиазма главного бухгалтера во многом зависит, будет ли бухгалтерия точкой роста или зоной риска компании.

Как оценить своего бухгалтера

Если ваш сотрудник выполняет все 8 пунктов — перед вами профессионал. Если нет, спросите его, знает ли он о своих обязанностях?

Как получить максимум пользы от прочтения статьи

Не откладывая на завтра, внесите эти пункты в должностную инструкцию бухгалтера. Начните контролировать их выполнение так же, как контролируете результаты работы ключевых сотрудников и отделов компании.