Результат работы бухгалтерии — существует ли он? Как оценить бухгалтера?

Приведём примеры таких задач
Отражать результаты деятельности компании в онлайн-режиме, чтобы руководитель мог в любой момент открыть программу и увидеть актуальные данные по текущим средствам компании на банковских счетах и в кассе.
Проверять договоры, заключаемые компанией.
Это необходимо для того, чтобы гарантировать финансовую безопасность подписываемых соглашений.
Я не юрист! Эту фразу можно услышать от бухгалтеров достаточно часто. Конечно, не юрист.
Тем не менее в ходе работы бухгалтер часто сталкивается с юридическими вопросами, поэтому ему необходимы базовые знания в области юриспруденции.
Заводить папку-досье на каждого нового контрагента для проверки его добросовестности перед стартом работ.
Бухгалтер воскликнет: «Вот выдумали». Но в действительности, здесь нет ничего сложного.
Давно существуют недорогие или даже бесплатные сервисы для проверки контрагентов. Бухгалтеру остается только научиться ими пользоваться и не лениться сохранять данные в папке-досье.
Весь процесс занимает минимум времени, но сокращает риски заключения договора с недобросовестным контрагентом до нуля.
Помимо создания папки-досье и самостоятельной проверки, бухгалтерия должна создать специальную инструкцию-памятку для сотрудников компании. В ней должно быть указано, как сотрудники содействуют компании в проверке контрагентов. А именно:
Перечень ситуаций, в которых необходимо проводить проверку.
Список документов, запрашиваемых у контрагента в каждом случае.
Должности сотрудников, которые назначаются ответственными за сбор необходимых документов от контрагентов.
Формат предоставления документов в бухгалтерию для формирования папки-досье контрагента.
Срок подготовки и предоставления документов.
В результате каждый сотрудник будет точно знать, что именно ему необходимо предпринять для безопасности компании при заключении договора с новым контрагентом.
Проводить ежеквартальную сверку расчетов с каждым покупателем и поставщиком. Эта мера позволяет убедиться, что бухгалтерия получила все первичные документы, а партнёр принял каждый платеж.
Проводить сверку с бюджетом по налогам не реже 1 раза в квартал, чтобы подтвердить отсутствие задолженности или переплат.
Организовать систему и осуществлять контроль расходования материальных ценностей компании. Ежегодно собирать комиссию и проверять наличие и сохранность основных средств компании. Инициировать проведение плановых инвентаризаций товаров на складах.
Сюрприз для главных бухгалтеров! Финансовый анализ и налоговое планирование также являются их компетенциями. Это придумали не мы! Данные требования установлены российским профессиональным стандартом бухгалтера.
В компаниях с большим штатом обычно присутствуют все 3 подразделения: бухгалтерия, планово-экономический и финансовый департаменты.
Но приблизительно 75% предприятий не нанимают отдельных специалистов на каждое направление, так как количество задач недостаточно для полной загрузки дополнительного сотрудника. Однако сами задачи, конечно же, есть!
В таких компаниях настает звездный час главного бухгалтера. Именно ему предстоит продемонстрировать профессионализм, чтобы организовать не только бухгалтерию, но налоговое и финансовое планирование в упрощенном варианте.
И последнее. Участвовать в разработке и выполнении бизнес-процессов компании, связанных с бухгалтерией. Бухгалтер не только исполнитель. Он может быть советником и помощником руководителя.
От профессионализма и энтузиазма главного бухгалтера во многом зависит, будет ли бухгалтерия точкой роста или зоной риска компании.
Как оценить своего бухгалтера
Если ваш сотрудник выполняет все 8 пунктов — перед вами профессионал. Если нет, спросите его, знает ли он о своих обязанностях?
Как получить максимум пользы от прочтения статьи
Не откладывая на завтра, внесите эти пункты в должностную инструкцию бухгалтера. Начните контролировать их выполнение так же, как контролируете результаты работы ключевых сотрудников и отделов компании.
Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
любой каприз за ваши деньги😊 это дополнительно к высказыванию: "Не откладывая на завтра, внесите эти пункты в должностную инструкцию бухгалтера"