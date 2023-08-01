Доверять нельзя проверять, или Как не быть обманутым собственной бухгалтерией и защитить свой бизнес

К нам за консультацией обратился руководитель компании, обнаруживший, что главный бухгалтер обманывала его на протяжении двух лет.

Его торговая компания существовала на рынке более пяти лет, в штате — несколько десятков человек. Свою основную задачу владелец видел в развитии бизнеса и увеличении прибыли, поэтому решение ряда кадровых и административных задач, как это часто бывает, оставил “на совести” бухгалтерии.

Компания работала вполне стабильно, прибыль росла, тем не менее, у владельца возникли вопросы относительно некоторых выплат. Для начала руководитель решил самостоятельно проверить работу бухгалтерии.

Уже поверхностная проверка показала, что не стоило так слепо доверять главному бухгалтеру. Оказалось, что сотрудница ежемесячно выплачивала себе премию, которая не предполагалась на занимаемой ей должности.

Более того, обман оказался еще более впечатляющим: пользуясь доверием руководителя в решении кадровых вопросов, бухгалтер устроила на работу “несуществующего” сотрудника. А при уходе в отпуск других работников, выплачивала “невидимке” за замещение. Причем, сотрудник оказался широкого профиля — получал за замещение логиста, менеджера по продажам, маркетолога и даже уборщицы.

Как такое возможно, спросите вы? Все очень просто — руководитель компании занят вопросами развития бизнеса и не всегда может позволить себе тратить время на тщательный контроль. Банком заведует главный бухгалтер, просматривать каждую сумму в банковской выписке для руководителя просто нереально, так как каждый день в компании проходят десятки платежей, а в месяц их количество может достигать нескольких сотен. А ведомость на выплату заработной платы не анализируют более половины директоров. Так и получилось, что обман никто не замечал на протяжении двух лет.

Руководитель компании обратился к нам для тщательной проверки

Мы проанализировали трудовые договоры главного бухгалтера и “многофункционального” заместителя на предмет полагающихся выплат и функциональных обязанностей, внимательно ознакомились с Положением об оплате труда. Далее осталось выгрузить из бухгалтерской базы подтверждение выплат и подготовить заключение о неправомерности действий главного бухгалтера.

Итогом стало увольнение бухгалтера, а наш клиент нашел нового сотрудника — кстати, проверку профессиональных компетенций и опыта соискателя он также доверил нам. А теперь планирует раз в год обращаться к нам за независимым контролем качества работы бухгалтерии.

А вы доверяете своему бухгалтеру? Как часто вы проводите проверку работы бухгалтерии?