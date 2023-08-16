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Олеся Бакаева
Бухгалтеры

Внимание: опасные бухгалтеры! 4 типа бухгалтеров, от которых нужно бежать

Рассмотрим типы бухгалтеров, которым не место в вашей компании.
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Внимание: опасные бухгалтеры! 4 типа бухгалтеров, от которых нужно бежать

По статистике hh, в мае 2023 года компании разместили на 49% больше вакансий для бухгалтерии, чем в прошлом году. А это значит, что прошло почти в два раза больше собеседований, а уровень стресса для рекрутеров и директоров вырос в разы.

Поговорим о тех, кого не стоит брать в свою бухгалтерию — за 15 лет практики мы выделили несколько типов бухгалтеров, которые могут стать источником проблем для компании. Рассмотрим их поближе и научимся узнавать еще в ходе собеседования.

Бухгалтер-теоретик

Красиво и много говорит, сыплет терминами и ссылками на законодательные акты, но мало что может рассказать о личном опыте и реальных кейсах. Как правило, в резюме указан опыт работы преподавателем бухгалтерского учета или аудитором.
У бухгалтера-теоретика есть перспективы, если он готов активно осваивать практику, но есть ли у вас на это время при решении оперативных задач компании?

Как проверить? — На собеседовании попросить рассказать о задачах, которые решал бухгалтер на предыдущих местах работы, специфике работы бухгалтерии конкретной компании. Можно попросить поделиться опытом преодоления кризисов. Если бухгалтеру нечего сказать о практическом опыте, стоит проверить в деле — на испытательном сроке дать много задач и оценить результат.

Непогрешимый или коронованный бухгалтер

По собственному мнению все делает правильно, не замечает своих ошибок. Даже попытка доказать обратное станет пустой тратой времени. Есть только единственное правильное мнение — его. Мыслит узко, не видит перспектив и возможностей других решений. Таким бухгалтером трудно руководить — он не готов обучаться, знает все лучше всех, не способен решать нестандартные задачи.

Как проверить? — Задать на собеседовании простой вопрос: «Что не получалось на прошлой работе?», попросить рассказать о собственных факапах. Если их не было, будьте внимательны. Нужен ли вам человек, не способный критически оценивать свою деятельность и учиться новому?

Бухгалтер-перебежчик

Человек ищущий свое место и нигде не задерживающийся надолго. С одной стороны, это может говорить о желании получить новый опыт и новые знания. С другой стороны, слишком частая смена работы может свидетельствовать о нежелании глубоко погружаться в работу, избегании ответственности и сложных задач, а также о конфликтном характере и неуживчивости в коллективе. Готовы ли вы тратить время на обучение сотрудника, который может вас покинуть спустя пару месяцев?

Как проверить? — Внимательно изучить резюме, обратить внимание на частоту смены мест работы, расспросить, по каким причинам человек покидал предыдущие организации. Не лишним будет поговорить о карьерных ожиданиях и о том, какие перспективы видит соискатель в вашей компании.

Бухгалтер-брюзга

Всем недоволен и во всем видит только недостатки. Все вокруг всё делают не так. Придерживается собственных строгих правил в бухгалтерии, категоричен в их применении. Конфликтен, не хочет и не умеет решать совместные задачи. Не готов обучаться и выстраивать отношения в коллективе.

Как проверить? Увы, на собеседовании этот тип распознать нелегко, он умеет надевать маску. Но можно попробовать расспросить об опыте на прошлом месте работы, отношениях в коллективе, личных ошибках, преодолении кризисов. Обратите внимание, на кого кандидат возлагает ответственность за трудности в работе. Спросите, что не устраивало кандидата на прошлом месте работы — если негатива будет слишком много, это повод задуматься. На испытательном сроке поставьте задачи, требующие много времени и совместной работы — если это вызовет недовольство, нужен ли вам этот человек?

Надеемся, наш опыт поможет избежать ошибок при поиске и найме бухгалтера. Ведь от качества его работы зависит не только финансовое благополучие, но и безопасность компании. А за проверкой профессиональных компетенций и опыта бухгалтерии рекомендуем обратиться к тем, кто профессионально способен оценивать навыки соискателей.

Олеся Бакаева

Олеся Бакаева

Исполнительный директор в ООО Бизнес Солюшенс

13 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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