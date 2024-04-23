С чего начать предпринимателю: учет и отчеты, которые нужно знать

Решили стать предпринимателем! Придумали бизнес-идею. Прикинули, сколько нужно денег через финансовое моделирование. Зарегистрировали компанию. Открыли в банке счет. Нашли первых клиентов. Закупили товар. И даже призадумались над маркетинговыми стратегиями, рекламой и набором персонала.

Но в тот момент, когда пришло подтверждение «компания зарегистрирована», у вас появился ряд обязанностей. Речь идёт о ведении бухгалтерского и налогового учета, расчетах с сотрудниками, подготовке и сдаче отчетов в контролирующие органы.

Что такое бухгалтерский учет?

Фиксация доходов, расходов и прочей информации о материальном положении компании.

Что такое налоговый учет?

Это сбор и фиксация информации для определения налоговой базы. А также ежеквартальный расчет налога и его уплата. Ежегодная подготовка и сдача налоговой декларации.

С чего начать? Как в этом разобраться?

Для начала разделим всех предпринимателей на два больших блока по форме организации:

Индивидуальные предприниматели (ИП).

Общества с ограниченной ответственностью (ООО).

Другие, реже встречающиеся формы, пока опустим.

Если вы стали индивидуальным предпринимателем

Виды учета для ИП

Если вы выбрали юридическую форму «Индивидуальный предприниматель», то вести бухгалтерский учет вам не нужно. А налоговый учет — обязательно.

Если вы работаете сами на себя, без сотрудников в штате, нужно будет оплатить только страховые взносы. Отчеты по персоналу не сдаются.

Системы налогообложения для ИП

Для ИП чаще всего используется упрощенная система налогообложения, далее УСН.

УСН 6% доходы — полученный доход умножаем на 6% и полученную сумму платим государству. Не забываем уменьшить налог на страховые взносы.

УСН 15% доходы-расходы — от доходов отнимаем расходы, полученную сумму умножаем на 15%.

Внимание: если расходы превышают доходы, то при этой системе налогообложения ИП обязан оплатить 1% с дохода.

Как вести учёт ИП

Индивидуальный предприниматель может вести учет самостоятельно или с помощью онлайн-сервисов.А ещё можно организовать ведение учёта с привлечением стороннего бухгалтера. В каждом варианте есть свои плюсы и риски.

Если вы зарегистрировали ООО

Для ООО нужно сразу определиться, кто будет вести бухгалтерский и налоговый учет, а также рассчитывать зарплату и сдавать отчеты на сотрудников.

Виды учета ООО

Даже если у вас пока нет сотрудников, и вы не выплачиваете себе зарплату, отчеты все равно полагается сдавать ежемесячно и ежеквартально.

Перечень отчетов по сотрудникам для ООО:

персональные данные ежемесячно,

расчет по страховым взносам ежеквартально,

6-НДФЛ ежеквартально,

ЕФС-1 ежеквартально.

Системы налогообложения ООО

Упрощенная система налогообложения 6% и 15% так же, как у ИП.

При выборе УСН один раз в квартал считаем и платим налог, раз в год готовим и сдаем декларацию. Также ежегодно готовим и сдаем баланс.

Общая система налогообложения (далее ОСНО).

При выборе ОСНО ежеквартально готовим и сдаем декларацию по налогу на добавленную стоимость (НДС), декларацию по прибыли. Ежегодно добавляется баланс.

Существуют дополнительные отчеты для определенных видов деятельности или при наличии активов, например, дополнительные отчеты требуются, если есть имущество или земля; если торгуете алкоголем; если занимаетесь импортом или экспортом и т.д.

Не забудьте заплатить налоги до 28 числа после окончания календарного квартала.

Как вести учёт ООО

Не рекомендуем ООО вести вести учет самостоятельно, если, конечно, вы не бухгалтер. Какие есть варианты:

приходящий бухгалтер,

бухгалтер в штате,

аутсорсинговая компания,

научусь сам.

Важно: если планируете работать со штатным или приходящим бухгалтером, необходимо продумать, какое программное обеспечение будет использоваться для учёта. Его можно арендовать в облаке или купить и установить на компьютер.

Документооборот ООО